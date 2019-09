Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"832f5e18-cec2-49e5-b1f4-6cc44d2d844b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Augusztus óta már több mint négymillió hektárnyi erdős és füves terület égett le az országban.","shortLead":"Augusztus óta már több mint négymillió hektárnyi erdős és füves terület égett le az országban.","id":"20190926_Tobb_mint_ketmillio_vadallat_pusztult_el_a_boliviai_erdotuzekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832f5e18-cec2-49e5-b1f4-6cc44d2d844b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923f639-848e-402e-be13-acd62ddc65e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Tobb_mint_ketmillio_vadallat_pusztult_el_a_boliviai_erdotuzekben","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:25","title":"Több mint kétmillió vadállat pusztult el a bolíviai erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zenész egy interjúban azt is elmondta, Schmidt Mária egyszer felkérte, írjon musicalt az 1956-os emlékévre. De nemet mondott.","shortLead":"A zenész egy interjúban azt is elmondta, Schmidt Mária egyszer felkérte, írjon musicalt az 1956-os emlékévre. De nemet...","id":"20190927_Hajos_Andras_Magyarorszag_ot_legokosabb_embere_kozul_harom_TGM","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140247fa-6799-40c9-af9b-9e1ff04b6b59","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Hajos_Andras_Magyarorszag_ot_legokosabb_embere_kozul_harom_TGM","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:30","title":"Hajós András: Magyarország öt legokosabb embere közül három a TGM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418e18b1-2ae6-484f-8efd-c7710bd2e588","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy busz és három személyautó karambolozott a XI. kerületben.","shortLead":"Egy busz és három személyautó karambolozott a XI. kerületben.","id":"20190927_eger_ut_mentes_tuzoltok_serultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418e18b1-2ae6-484f-8efd-c7710bd2e588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e94f96-4198-43d6-afa5-383227ab9d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_eger_ut_mentes_tuzoltok_serultek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:39","title":"Így mentették az Egér úti súlyos baleset sérültjeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Valami nagyon furcsa történik az autógyártásban Magyarországon és világszerte is. Sorra érkeznek a hírek arról, hogy válságot várnak az iparág szereplői, eközben a környékünkön új gyárak nyílnak, és az újonnan forgalomba állt autók száma is nő. Mi történik?","shortLead":"Valami nagyon furcsa történik az autógyártásban Magyarországon és világszerte is. Sorra érkeznek a hírek arról...","id":"20190927_Egyre_nagyobb_a_baj_az_autoiparban_de_miert_nem_erezzuk_ezt_meg_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeec1c99-bdd7-42e7-b736-7a76decbc2a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_Egyre_nagyobb_a_baj_az_autoiparban_de_miert_nem_erezzuk_ezt_meg_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:30","title":"Egyre nagyobb a baj az autóiparban, és ezt mi sem fogjuk megúszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ef6779-d747-43b0-97cb-7d1c794be573","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az év végén kezdi el gyártani az Isocell Slim GH1 szenzort, amit szabad szemmel már szinte alig látni.","shortLead":"A Samsung az év végén kezdi el gyártani az Isocell Slim GH1 szenzort, amit szabad szemmel már szinte alig látni.","id":"20190928_samsung_okostelefon_kamera_senzor_isocell_slim_gh1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3ef6779-d747-43b0-97cb-7d1c794be573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e846d85c-d8ba-4d99-b64e-33b75df6c7cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_samsung_okostelefon_kamera_senzor_isocell_slim_gh1","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:03","title":"A Samsung aprócska újdonsága nagy változást hozhat a telefonos fotózásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d8b8d6-b6fb-4a84-a709-672e841b5f49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október közepéig ingyenesen látogatható köztéri kiállítás. A zsűri nyolcszáz műből válogatta ki a legjobbakat. Nem lettünk nyugodtabbak a jövőt illetően. ","shortLead":"Október közepéig ingyenesen látogatható köztéri kiállítás. A zsűri nyolcszáz műből válogatta ki a legjobbakat. Nem...","id":"20190927_Klimariado_ARC_kiallitas_plakatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d8b8d6-b6fb-4a84-a709-672e841b5f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77322196-35b6-4072-bca1-06e87454425d","keywords":null,"link":"/kultura/20190927_Klimariado_ARC_kiallitas_plakatok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:00","title":"Klíma. Katasztrófa? Globális akasztófa? – Ezek az idei legjobb ARC-plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809147cf-967b-4566-aacb-6c1422fff036","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az XDA-Developers rendszerint talál érdekességeket az egyes szoftververziók kódjaiban. Most egy Xiaomi telefon kapcsán bukkantak valami izgalmasra.","shortLead":"Az XDA-Developers rendszerint talál érdekességeket az egyes szoftververziók kódjaiban. Most egy Xiaomi telefon kapcsán...","id":"20190927_xiaomi_8k_video_30_fps","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=809147cf-967b-4566-aacb-6c1422fff036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07bc09d-3fbd-4630-a74c-865d114925b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_xiaomi_8k_video_30_fps","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:13","title":"Ha igaz, amin a Xiaomi dolgozik, minden telefongyártó felkötheti a nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész reagált a volt honvédelmi miniszter szombathelyi akciójára.","shortLead":"A zenész reagált a volt honvédelmi miniszter szombathelyi akciójára.","id":"20190926_Brody_Janos_dallal_uzent_Hende_Csabanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb624a6d-c138-4fa9-bbd8-1c6a81146bc4","keywords":null,"link":"/kultura/20190926_Brody_Janos_dallal_uzent_Hende_Csabanak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 20:11","title":"Bródy János dallal üzent Hende Csabának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]