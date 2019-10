Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító Elon Musk.","shortLead":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító...","id":"20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bca4a7d-fa98-4660-9516-35a5dfb8e0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:03","title":"Elon Musk állítja: űrhajója 100 embert is elvisz egy másik bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2b5e8-ae0a-4d66-9866-bd5a06a6a207","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét egy nagyon erős jelenet, amelyből könnyen lehetett volna súlyos baleset. ","shortLead":"Ismét egy nagyon erős jelenet, amelyből könnyen lehetett volna súlyos baleset. ","id":"20190930_budapest_kozlekedes_zebra_zarovonal_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a2b5e8-ae0a-4d66-9866-bd5a06a6a207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8811ffe1-2e35-4b3d-8667-239bcae100c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_budapest_kozlekedes_zebra_zarovonal_video","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:16","title":"Záróvonal, zebra és hajszálnyira egy gyalogosgázolástól Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","shortLead":"Az európai uniós versenyhatóságnak azért még jóvá kell hagynia a fúziót. ","id":"20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=520e6bd5-d006-4465-a675-f8fedf3a5bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd8344-508b-4ccd-b18e-fc3ad59e0826","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Egyesulhet_ket_europai_szupergyorsvonatceg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:10","title":"Egyesülhet két európai szupergyorsvonat-cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b978bd-331e-48ec-ad26-721a9cd3cf69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog Istvánt egy óvodában gyerekek között fotózták le, a képet a Facebook-oldalán tette közzé.","shortLead":"Boldog Istvánt egy óvodában gyerekek között fotózták le, a képet a Facebook-oldalán tette közzé.","id":"20190930_Gyerekekkel_fotoztatta_le_magat_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b978bd-331e-48ec-ad26-721a9cd3cf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76fc29c-d9ba-4794-8536-2d353d07aa49","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Gyerekekkel_fotoztatta_le_magat_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:42","title":"Gyerekekkel fotóztatta le magát egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402b685f-fb76-4897-9823-55e0b5db8639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pizza helyett egy forgótáras pisztollyal fogadta a rabló az eladót a budapesti órás boltban. ","shortLead":"Pizza helyett egy forgótáras pisztollyal fogadta a rabló az eladót a budapesti órás boltban. ","id":"20191001_Pizzafutarnak_alcazta_magat_a_ferfi_aki_ki_akarta_rabolni_a_belvarosi_oraszakuzletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=402b685f-fb76-4897-9823-55e0b5db8639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312c02e8-a465-494c-8062-e61dda0d7df7","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Pizzafutarnak_alcazta_magat_a_ferfi_aki_ki_akarta_rabolni_a_belvarosi_oraszakuzletet","timestamp":"2019. október. 01. 11:42","title":"Pizzafutárnak álcázta magát a férfi, aki ki akarta rabolni a belvárosi óraszaküzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3287e48d-9351-434c-bbb8-6882d366ab3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV reggeli műsorában tér vissza a képernyőre Szöllősi Györgyi, aki korábban a Hír Tv olyan hírháttér-műsorainak volt az arca, mint az Elmúlt8év, a Lapzárta és a Newsroom.","shortLead":"Az ATV reggeli műsorában tér vissza a képernyőre Szöllősi Györgyi, aki korábban a Hír Tv olyan hírháttér-műsorainak...","id":"20190930_A_Hir_TVtol_tavaly_tavozott_Szollosi_Gyorgyi_reggeli_musorhoz_igazolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3287e48d-9351-434c-bbb8-6882d366ab3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a862e-75f7-40d3-8bf5-9d5bd9a5bbb5","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_A_Hir_TVtol_tavaly_tavozott_Szollosi_Gyorgyi_reggeli_musorhoz_igazolt","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:36","title":"A Hír Tv-től tavaly távozó Szöllősi Györgyi reggeli műsorhoz igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák anyavállalat csődje miatt többen is érdeklődnek a Neckermann Magyarország megvásárlása iránt. ","shortLead":"Az osztrák anyavállalat csődje miatt többen is érdeklődnek a Neckermann Magyarország megvásárlása iránt. ","id":"20190930_Uj_tulajdonoshoz_kerulhet_a_magyar_Neckermann","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44ba7e5-3d43-449e-bd9b-ed5a46c01572","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Uj_tulajdonoshoz_kerulhet_a_magyar_Neckermann","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:30","title":"Új tulajdonoshoz kerülhet a magyar Neckermann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ce31e6-92ca-4e01-8523-1d071eb1e7f2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja nemsokára Budapestre látogat, és elemezni fogja a magyar eredményeket.","shortLead":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja nemsokára Budapestre látogat, és elemezni fogja a magyar eredményeket.","id":"20191001_Most_mi_magyarok_is_kiprobalhatjuk_Philip_Zimbardo_modszeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ce31e6-92ca-4e01-8523-1d071eb1e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e3cbef-001e-4195-b4c6-ee62e784429d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191001_Most_mi_magyarok_is_kiprobalhatjuk_Philip_Zimbardo_modszeret","timestamp":"2019. október. 01. 08:35","title":"Most mi, magyarok is kipróbálhatjuk Philip Zimbardo módszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]