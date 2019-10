Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Későn vette észre a sofőr, hogy egy férfi fekszik az úttesten.","shortLead":"Későn vette észre a sofőr, hogy egy férfi fekszik az úttesten.","id":"20191002_Egy_utoin_fekvo_ferfit_gazolt_halalra_egy_autos_Asvanyraron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781f8f91-5b0e-4f65-9304-779f46de613d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Egy_utoin_fekvo_ferfit_gazolt_halalra_egy_autos_Asvanyraron","timestamp":"2019. október. 02. 21:55","title":"Egy úton fekvő férfit gázolt halálra egy autós Ásványrárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f57551a-ce3d-420b-bbe3-bb5310a823db","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Rossz tapasztalatai vannak? Íme, a pártanácsadó javaslatai.","shortLead":"Rossz tapasztalatai vannak? Íme, a pártanácsadó javaslatai.","id":"20191002_Netes_tarskereses_Jol_is_lehet_csinalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f57551a-ce3d-420b-bbe3-bb5310a823db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b2e173-2c21-4599-96cf-dd6a91a639a7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191002_Netes_tarskereses_Jol_is_lehet_csinalni","timestamp":"2019. október. 02. 07:10","title":"Netes társkeresés? Jól is lehet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa68b46-4e1e-4d0f-a9c3-ea5bd7acd25b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszeripari szereplők szerint nehézkes az újrahasznosítás, és az adományozásra, illetve a takarmányozásra is túl szigorú szabályok vonatkoznak.","shortLead":"Az élelmiszeripari szereplők szerint nehézkes az újrahasznosítás, és az adományozásra, illetve a takarmányozásra is túl...","id":"20191003_Egyelore_meg_olcsobb_megsemmisiteni_az_hulladek_elelmiszert_a_feldolgozok_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa68b46-4e1e-4d0f-a9c3-ea5bd7acd25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912bb195-599b-496d-8921-d3fb441e1be2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Egyelore_meg_olcsobb_megsemmisiteni_az_hulladek_elelmiszert_a_feldolgozok_szerint","timestamp":"2019. október. 03. 07:18","title":"Egyelőre olcsóbb megsemmisíteni a hulladék élelmiszert a feldolgozók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f69a82a-7fda-4a0d-acd3-92c467c99a5d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A robotika az egyik utolsó, alig automatizált ágazatot, az építőipart is meghódítani készül. A technológiai áttörést a lakások iránti igény ugrásszerű megugrása és az akut munkaerőhiány is segíti.","shortLead":"A robotika az egyik utolsó, alig automatizált ágazatot, az építőipart is meghódítani készül. A technológiai áttörést...","id":"20191002_360Komuves_elemen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f69a82a-7fda-4a0d-acd3-92c467c99a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742f51bb-83ad-44d0-b591-686144678e1a","keywords":null,"link":"/360/20191002_360Komuves_elemen","timestamp":"2019. október. 02. 09:06","title":"Hódítanak az építőipari robotok, és nem veszik el senki munkáját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pár enni ugyan adott neki, de egyéb módon nem gondoskodott róla.","shortLead":"A pár enni ugyan adott neki, de egyéb módon nem gondoskodott róla.","id":"20191002_Kirabolta_es_hagyta_meghalni_mozgasserult_lakotarsat_egy_par","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f13f61-54e6-4591-8712-683f5ba40d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Kirabolta_es_hagyta_meghalni_mozgasserult_lakotarsat_egy_par","timestamp":"2019. október. 02. 17:40","title":"Kirabolta és hagyta meghalni mozgássérült lakótársát egy pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e9c281-2b5a-4260-9f05-9e7095d3a47f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben már több pletykát is lehetett arról hallani, hogy mivel készül a Microsoft az október eleji bemutatójára. A redmondi cég végül kedden állt ki a nagyközönség elé a legújabb eszközeivel.","shortLead":"Az elmúlt hetekben már több pletykát is lehetett arról hallani, hogy mivel készül a Microsoft az október eleji...","id":"20191002_microsoft_surface_laptop_3_surface_pro_7_surface_x","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10e9c281-2b5a-4260-9f05-9e7095d3a47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09adde8-394c-43ef-9782-b9d7fd2a722c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_microsoft_surface_laptop_3_surface_pro_7_surface_x","timestamp":"2019. október. 02. 20:16","title":"Új laptopokkal és egy meglepetéssel állt elő a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703ce6e6-1d1e-484f-9222-e54c32a1857c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egyre valószínűbb, hogy a demokrata többségű képviselőház alkotmányos vádat emel az ukrán elnöktől kért politikai segítségét botcsinálta módon eltitkolni próbáló Donald Trump ellen, aki még bízhat abban, hogy a republikánusok a szenátusban pajzsot vonnak elé.","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy a demokrata többségű képviselőház alkotmányos vádat emel az ukrán elnöktől kért politikai...","id":"201940__donald_trump__alkotmanyos_vademeles__republikanus_vedvonal__teljes_fegyverzetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=703ce6e6-1d1e-484f-9222-e54c32a1857c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5370cd4-5a9e-4a42-b0e6-f73bebc02d6a","keywords":null,"link":"/360/201940__donald_trump__alkotmanyos_vademeles__republikanus_vedvonal__teljes_fegyverzetben","timestamp":"2019. október. 03. 13:00","title":"Kezdik sarokba szorítani a világ legnagyobb hatalmú vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4cd265-bb5d-4db0-9e8a-3e6f6c971c5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A programozókat persze minden mennyiségben felszívja a piac, de nagy szükség van legalább angolul tudó munkavállalókra is – a HVG Állásbörzén jártunk.\r

","shortLead":"A programozókat persze minden mennyiségben felszívja a piac, de nagy szükség van legalább angolul tudó munkavállalókra...","id":"20191002_hvg_allasborze_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a4cd265-bb5d-4db0-9e8a-3e6f6c971c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42316f95-1276-49b1-81c1-d59111a76d69","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_hvg_allasborze_2019","timestamp":"2019. október. 02. 15:20","title":"Nemcsak a nyelvtudás számít, de az is fontos, ha új állást akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]