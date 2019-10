Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kirúgott FBI-vezetőt Jeff Daniels fogja játszani.","shortLead":"A kirúgott FBI-vezetőt Jeff Daniels fogja játszani.","id":"20191008_donald_trump_jeff_daniels_james_comey_minisorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff10aff4-c16a-4bb4-8358-9afd52b4e75e","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_donald_trump_jeff_daniels_james_comey_minisorozat","timestamp":"2019. október. 08. 21:36","title":"Sorozat készül a kirúgott FBI-igazgató ügyéről, Trump is benne lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b98a5b3-6947-4b17-9974-b1780cdf5484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök munkaebédre hivatalos.","shortLead":"A miniszterelnök munkaebédre hivatalos.","id":"20191008_orban_viktor_emmanuel_macron_parizs_munkaebed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b98a5b3-6947-4b17-9974-b1780cdf5484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49dff8e-c6a4-4f4f-ba8f-7127a83f06c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_orban_viktor_emmanuel_macron_parizs_munkaebed","timestamp":"2019. október. 08. 09:33","title":"Macronnal megy tárgyalni Orbán a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai köre, van még egy a Cessnán kívül. Azt is állítja, hogy a Maldív-szigetekre is ki szoktak ugrani évente egyszer az érintettek.","shortLead":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai...","id":"20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af69b723-7091-4f58-bc8b-a08b6fad31e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","timestamp":"2019. október. 09. 06:10","title":"Győrt behálózó polipról ír az \"ördög ügyvédje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyvenezren azonban nem vettek át a küldeményt.","shortLead":"Negyvenezren azonban nem vettek át a küldeményt.","id":"20191009_Mar_majdnem_az_osszes_rezsiutalvanyt_bevaltottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fc91a6-d887-4815-a113-3abc0d102040","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Mar_majdnem_az_osszes_rezsiutalvanyt_bevaltottak","timestamp":"2019. október. 09. 13:37","title":"Eddig 2,4 millió rezsiutalványt váltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52112198-e1bc-494d-96a2-3a84140d4491","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minőségi kifogás, nem élelmiszer-biztonsági kockázat miatt.","shortLead":"Minőségi kifogás, nem élelmiszer-biztonsági kockázat miatt.","id":"20191009_A_Haribo_kivonta_az_egyik_gumicukrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52112198-e1bc-494d-96a2-3a84140d4491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05be4599-7273-4c27-9d8d-44cc251f29fe","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_A_Haribo_kivonta_az_egyik_gumicukrat","timestamp":"2019. október. 09. 14:23","title":"A Haribo kivonta az egyik gumicukrát a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4a2fe2-2e75-4cb3-a1f4-e43bc9af5d0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modell történetében először a Galaxy mostantól már a legnagyobb luxust kínáló Vignale felszereltségi szinttel is elérhető.","shortLead":"A modell történetében először a Galaxy mostantól már a legnagyobb luxust kínáló Vignale felszereltségi szinttel is...","id":"20191009_uj_7_uleses_csaladi_autok_ime_a_friss_ford_smax_es_galaxy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da4a2fe2-2e75-4cb3-a1f4-e43bc9af5d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc75243e-0242-47f2-87ee-44a11d986f92","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_uj_7_uleses_csaladi_autok_ime_a_friss_ford_smax_es_galaxy","timestamp":"2019. október. 09. 10:21","title":"Új 7 üléses családi autók: íme a friss Ford S-Max és Galaxy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Az elöregedés és a munkaerőhiány furcsa következménye.","shortLead":"Az elöregedés és a munkaerőhiány furcsa következménye.","id":"20191009_bevandorlas_irorszag_katolikus_egyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633fbaab-b492-43f8-a10f-ce90dbd30eaf","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_bevandorlas_irorszag_katolikus_egyhaz","timestamp":"2019. október. 09. 18:08","title":"Bevándorló papok menthetik meg az ír katolikus egyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be5f5c9-5cbd-4ba0-9c9c-9e3c7d598793","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvásárolni egyelőre még nem lehet, a gyártási technológia újdonságával azonban az eddigieknél gyorsabb SSD-ket készít hamarosan az Intel.","shortLead":"Megvásárolni egyelőre még nem lehet, a gyártási technológia újdonságával azonban az eddigieknél gyorsabb SSD-ket készít...","id":"20191008_ssd_memoria_tarhely_plc_nand_adattarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be5f5c9-5cbd-4ba0-9c9c-9e3c7d598793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdc4ade-1859-4e02-a9a4-50be2c7ba23d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_ssd_memoria_tarhely_plc_nand_adattarolas","timestamp":"2019. október. 08. 14:03","title":"Begyújtotta a rakétákat az Intel, nagyobb és gyorsabb SSD jön tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]