Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","shortLead":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","id":"20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2552e6-3916-4ec4-a5b2-5366e1b89b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","timestamp":"2019. október. 11. 14:16","title":"A szuperállampapír elbújhat a nyugdíjpénztárak teljesítménye mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee8ec62-1721-41a8-8b76-8a71f923c7f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken kezdődött az Amerikai Klinikai Onkológusok Társaságának (ASCO) konferenciája Bangkokban, ahol az összegyűlt szakemberek a legígéretesebb új fejlesztésekkel foglalkoznak. Itt mutatják be magyar kutatók orvosi szoftverüket, melynek segítségével a kezelőorvosok a daganatos betegek számára a daganatukban lévő egyedi génhibák alapján tudják személyre szabottan kiválasztani a legjobb célzott kezeléseket.","shortLead":"Pénteken kezdődött az Amerikai Klinikai Onkológusok Társaságának (ASCO) konferenciája Bangkokban, ahol az összegyűlt...","id":"20191011_oncompass_medicine_realtime_oncology_treatment_calculator_onkologia_kezeles_rendszer_molekularis_diagnosztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ee8ec62-1721-41a8-8b76-8a71f923c7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9383848-dbfc-45f6-808e-84f340262d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_oncompass_medicine_realtime_oncology_treatment_calculator_onkologia_kezeles_rendszer_molekularis_diagnosztika","timestamp":"2019. október. 11. 13:03","title":"A magyar rákdiagnosztikai program, amely már 6500 ember kezelését segítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977257d2-b06a-46b0-b03f-5c9192e50b43","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kampányfinisben úgyszólván mindent átadnak. Meg nem épült utat, helyesírási hibákat, nemzeti zászlót. Némelyik átadás sikeréhez egy hód vagy épp egy sírköves is kellhet. ","shortLead":"A kampányfinisben úgyszólván mindent átadnak. Meg nem épült utat, helyesírási hibákat, nemzeti zászlót. Némelyik átadás...","id":"20191010_Duma_Aktual_onkormanyzati_atadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=977257d2-b06a-46b0-b03f-5c9192e50b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b94a69-3b3a-4b0a-8ad2-a33d54754af8","keywords":null,"link":"/360/20191010_Duma_Aktual_onkormanyzati_atadok","timestamp":"2019. október. 10. 19:00","title":"Duma Aktuál: az átadóünnepségek diszkrét bája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657df313-5400-44b2-ab35-cf3fea75fe1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bevándorlási hivataltól már várták a dj-t és a társait a philadelphiai repülőtéren, megbilincselték őket, és már vitték is őket a börtönbe.","shortLead":"A bevándorlási hivataltól már várták a dj-t és a társait a philadelphiai repülőtéren, megbilincselték őket, és már...","id":"20191011_Bortonbe_zartak_egy_idore_Amerikaban_Hamvai_PGt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=657df313-5400-44b2-ab35-cf3fea75fe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f08942-cebe-4e42-abb7-75147bd94022","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Bortonbe_zartak_egy_idore_Amerikaban_Hamvai_PGt","timestamp":"2019. október. 11. 11:24","title":"Börtönbe zárták egy időre Amerikában Hamvai PG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kárt okozott, mint hasznot, az biztos. ","shortLead":"Több kárt okozott, mint hasznot, az biztos. ","id":"20191011_Sajat_autokent_hasznalta_a_rabizott_kocsit_egy_szerelo_amig_tonkre_nem_ment_aztan_ugy_hagyta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e91a88-2380-4006-9f09-58b5e3f09fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Sajat_autokent_hasznalta_a_rabizott_kocsit_egy_szerelo_amig_tonkre_nem_ment_aztan_ugy_hagyta","timestamp":"2019. október. 11. 11:55","title":"Saját autóként használta a rábízott kocsit egy szerelő, amíg végleg tönkre nem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59aadb8-de82-4002-b9d2-10682182c1a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyanúsítottak olyan sokan vannak, hogy egy tornaterembe vitték őket kihallgatni.","shortLead":"A gyanúsítottak olyan sokan vannak, hogy egy tornaterembe vitték őket kihallgatni.","id":"20191011_telefonos_csalas_fulop_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59aadb8-de82-4002-b9d2-10682182c1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c3d852-7fda-49a2-9109-7977ee92320e","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_telefonos_csalas_fulop_szigetek","timestamp":"2019. október. 11. 05:15","title":"Több mint 500 telefonos csalót vettek őrizetbe a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"150 ezer forinttal drágult meg a szertartás ára azóta, hogy a dunaújvárosi temetőben már csupán az üzemeltető Dunaújvárosi Kegyelet Kft. temethet. ","shortLead":"150 ezer forinttal drágult meg a szertartás ára azóta, hogy a dunaújvárosi temetőben már csupán az üzemeltető...","id":"20191012_Csak_a_fideszes_jelolt_cege_temethet_Dunaujvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fed97b3-5dda-4245-8495-bc83e9b45807","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Csak_a_fideszes_jelolt_cege_temethet_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. október. 12. 15:05","title":"Csak a fideszes jelölt cége temethet Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac63a79-3631-4372-8b92-727df2650874","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mások életének rendezőjének új filmje, a Mű szerző nélkül monumentális történelmi tabló.","shortLead":"A mások életének rendezőjének új filmje, a Mű szerző nélkül monumentális történelmi tabló.","id":"201941_film__tukorbe_nezni_mu_szerzo_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac63a79-3631-4372-8b92-727df2650874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff18ef1-6683-44a5-9bc8-6296db728201","keywords":null,"link":"/360/201941_film__tukorbe_nezni_mu_szerzo_nelkul","timestamp":"2019. október. 11. 10:01","title":"Meghajolhatunk-e a diktatúrák előtt úgy, hogy aztán tükörbe tudjunk nézni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]