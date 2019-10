Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a6e107e-5f25-438f-ac4c-699b572372e9","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Ausztriában, ebben a mindmáig jólétinek mondható államban van egy olyan, példátlan szolgáltatás, amelyről az országhatáron kívül alig tudnak, belül viszont tömegesen veszik igénybe. A gyógykúráról van szó, a társadalombiztosítás vagy a nyugdíjbiztosítás által finanszírozott háromhetes kényeztetésről.","shortLead":"Ausztriában, ebben a mindmáig jólétinek mondható államban van egy olyan, példátlan szolgáltatás, amelyről...","id":"20191021_Szeretettel_Becsbol_az_allam_fizeti_a_wellnesst_de_csak_ha_komolyan_vesszuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6e107e-5f25-438f-ac4c-699b572372e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b6f41d-393b-48f3-821d-59f96c9c0227","keywords":null,"link":"/360/20191021_Szeretettel_Becsbol_az_allam_fizeti_a_wellnesst_de_csak_ha_komolyan_vesszuk","timestamp":"2019. október. 22. 11:05","title":"Szeretettel Bécsből: Ausztriában az állam fizeti a wellnesst, de csak ha komolyan veszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b9838-0cb5-4a46-8f0c-2dd0b16c5648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hét telt el az önkormányzati választások által ihletett mémcunami óta, máris újabb témával szolgált a politika a digitális népművészeknek: Hadházy Ákos Orbán Viktor elé tett táblája sokak fantáziáját beindította hétfő délután.","shortLead":"Egy hét telt el az önkormányzati választások által ihletett mémcunami óta, máris újabb témával szolgált a politika...","id":"20191021_orban_viktor_hadhazy_akos_tabla_parlament_memek_muszaj_hazudnia_mert_tul_sokat_lopott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=758b9838-0cb5-4a46-8f0c-2dd0b16c5648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce8694f-dec8-4403-a6a4-f2770e8b34d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_orban_viktor_hadhazy_akos_tabla_parlament_memek_muszaj_hazudnia_mert_tul_sokat_lopott","timestamp":"2019. október. 21. 18:03","title":"Ömlenek a mémek a Hadházy tábláját lenyúlni próbáló Orbánról, Borkai is előkerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radikális iszlám tanokat is hirdettek annak a török alapítványnak az iskoláiban, amely most Budapesten nyithat oktatási intézményt. ","shortLead":"Radikális iszlám tanokat is hirdettek annak a török alapítványnak az iskoláiban, amely most Budapesten nyithat oktatási...","id":"20191020_Radikalis_muszlim_tanokat_hirdeto_alapitvany_nyit_iskolat_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c835060c-e7d9-4fda-ae95-276721e5eb3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Radikalis_muszlim_tanokat_hirdeto_alapitvany_nyit_iskolat_Budapesten","timestamp":"2019. október. 20. 20:08","title":"Radikális muszlim tanokat hirdető alapítvány nyit iskolát Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22ae3dc-aa73-463f-9d37-cc6bc331b3b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldal visszarepít a múltba, számos, egykor igazán népszerű Nintendo-játékot hozva a böngészőnkbe.","shortLead":"Az alábbi weboldal visszarepít a múltba, számos, egykor igazán népszerű Nintendo-játékot hozva a böngészőnkbe.","id":"20191020_emubox_weboldal_nintendo_jatekok_gyujtemenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f22ae3dc-aa73-463f-9d37-cc6bc331b3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8572cc4b-eaab-47ff-8d08-df87d304a5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_emubox_weboldal_nintendo_jatekok_gyujtemenye","timestamp":"2019. október. 20. 18:03","title":"Itt biztosan megtalálja kedvenc Nintendo-játékait, és játszhat is velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1892f17a-e4a0-4efa-b4e4-29caa3ed3087","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar vagyonkezelőjébe tolt bele egy szép összeget a Liu Chi-jen tajvani üzletember. A pápai húskombinátot is az ő offshore cége vette meg, még 2015-ben. ","shortLead":"Magyar vagyonkezelőjébe tolt bele egy szép összeget a Liu Chi-jen tajvani üzletember. A pápai húskombinátot is az ő...","id":"201942_chi_fu_central_europe_meg_tobb_penz_tajvanrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1892f17a-e4a0-4efa-b4e4-29caa3ed3087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a577b589-20b9-4565-a060-1ba28ce6da3b","keywords":null,"link":"/360/201942_chi_fu_central_europe_meg_tobb_penz_tajvanrol","timestamp":"2019. október. 21. 10:00","title":"Újabb milliárdokat hozott ide a pápai húskombinát körül feltűnő tajvani üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122a0180-39bf-40e4-9584-9c09e953e3e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai távközlési vállalatok tárgyalásokat kezdtek a Huawei kínai céggel az 5G-és technológia megvásárlásáról.","shortLead":"Amerikai távközlési vállalatok tárgyalásokat kezdtek a Huawei kínai céggel az 5G-és technológia megvásárlásáról.","id":"20191020_Amerikai_cegek_targyalnak_a_feketelistara_tett_Huaweijel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=122a0180-39bf-40e4-9584-9c09e953e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450300a8-f0b4-4b4f-b0ae-f53220c19e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Amerikai_cegek_targyalnak_a_feketelistara_tett_Huaweijel","timestamp":"2019. október. 20. 16:18","title":"Amerikai cégek tárgyalnak a feketelistára tett Huawei-jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámgyors döntés volt. ","shortLead":"Villámgyors döntés volt. ","id":"20191021_Deri_Tibor_is_marad_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b5e697-52ab-4154-81bc-c5864a067db4","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Deri_Tibor_is_marad_polgarmester","timestamp":"2019. október. 21. 20:54","title":"A IV. kerületben is marad az ellenzéki polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b","c_author":"Farkas Károly","category":"360","description":"Bár a kkv-k előtt már 15 éve nyitva áll a lehetőség, hogy szabadon váltsanak energia-kereskedőt, a hazai kis- és középvállalkozásoknak csupán alig több mint 10 százaléka csökkenti a költségeit azzal, hogy minden évben új gáz- és áramszolgáltatót választ. ","shortLead":"Bár a kkv-k előtt már 15 éve nyitva áll a lehetőség, hogy szabadon váltsanak energia-kereskedőt, a hazai kis- és...","id":"201942__energetika__szolgaltatok__megujulok__van_masik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491b39ac-8e20-4d7f-88f9-d4b388e15166","keywords":null,"link":"/360/201942__energetika__szolgaltatok__megujulok__van_masik","timestamp":"2019. október. 21. 15:45","title":"A legtöbb kisvállalkozás nem is tudja, hogy akár évente válthatna energiaszolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]