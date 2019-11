Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását.","shortLead":"Nyílt levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását.","id":"20191106_Borkai_Zsolt_lemondott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75da6ca-fe07-4f16-bcf5-8aa613854895","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Borkai_Zsolt_lemondott","timestamp":"2019. november. 06. 10:14","title":"Borkai Zsolt lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22ecd9-4746-4466-9225-13dec5463680","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ér egy fejezet a Samsung történetében: végleg lefújják a saját processzormagok fejlesztését, december végével mindenkit elküldenek az egységtől.","shortLead":"Véget ér egy fejezet a Samsung történetében: végleg lefújják a saját processzormagok fejlesztését, december végével...","id":"20191105_samsung_cpu_processzormag_mongoose_arm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a22ecd9-4746-4466-9225-13dec5463680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063ecc2d-d349-4d6b-8c65-b7774a90bb3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_samsung_cpu_processzormag_mongoose_arm","timestamp":"2019. november. 05. 16:03","title":"Fontos döntést hozott a Samsung, hatással lesz az új telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8974266-fa4d-4ce8-9bec-3349eae8134d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bíróság megállapított a cég fizetésképtelenségét, elrendelte a felszámolását. A Csepel Holding Nyrt.-t két orosz szerződés meghiúsulása hozta nehéz helyzetbe.","shortLead":"A bíróság megállapított a cég fizetésképtelenségét, elrendelte a felszámolását. A Csepel Holding Nyrt.-t két orosz...","id":"20191105_csepel_holding_felszamolas_fizeteskeptelenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8974266-fa4d-4ce8-9bec-3349eae8134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e557ed-c394-4266-961d-3da6001f0ab5","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_csepel_holding_felszamolas_fizeteskeptelenseg","timestamp":"2019. november. 05. 18:32","title":"Felszámolhatják a Csepel Holdingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Talán azért keresünk távoli barátokat, mert Kína Szentendréje lehetnénk? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi a választ a Duma Aktuál csapata, amely ezúttal Orbán Viktor Türk Tanácsban mondott beszéde alapján kutatta gyökereinket. Mármint a származásunkat. ","shortLead":"Talán azért keresünk távoli barátokat, mert Kína Szentendréje lehetnénk? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi...","id":"20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b638b287-2dd9-4924-9453-c22b98616594","keywords":null,"link":"/360/20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","timestamp":"2019. november. 04. 19:00","title":"Nicsak egy kipcsak: a catering miatt kedveli Orbán a türköket? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a14ad0-e15a-49e0-a38b-32b7588dd117","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Razziázott a NAV a nyáron az út mentén, a tanulságokat most szűrték le. Gond van az út menti online pénztárgépekkel is.\r

