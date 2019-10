Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Niedermüller Péter az ellenzéki kihívókat is legyőzve magabiztosan, a szavazatok 47,9 százalékával nyerte a hetedik kerületi polgármesterválasztást. A Demokratikus Koalíció politikusa a hvg.hu-nak azt mondta: nem szokása megváltoztatni az ígéreteit, ezért még mindig elfogadható kiindulópontnak tartja az éjféli zárórát a bulinegyedben. Ez alól csak azok kaphatnának felmentést, akik tesznek a zajártalom és a kosz ellen. Nem fognak örülni az Airbnb-lakáskiadók sem. Éjféli záróra és megrendszabályozott Airbnb-k – mihez kezd a bulinegyeddel Niedermüller Péter?

Ez a töltőpont tökéletesen illik a környezetébe, és sokkal több egy egyszerű szürke doboznál.

A nap fotói: a legstílusosabb hazai villanyautó-töltőhely

Hetekig csigázták a Fortnite-rajongókat egy új eseménnyel, amely végül a játék világának megsemmisüléséhez vezetett. A felhasználók egészen eddig csak üres képernyőt láttak.

Visszatért a Fortnite, miután a játékot hosszú órákra elnyelte egy fekete lyuk

Az ELMŰ zuglói kábelhálózatában keletkezett üzemzavar, ez okozta az áramszünetet.

Állítják, nem a Puskás Aréna miatt ment el az áram Zuglóban

A hétfői eset után kedden este is le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit.

Megint drónok miatt kellett lezárni Ferihegyet

Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon sikeres egy cég, amelynek nincs képzési modellje? Miként lehet meggyőzni a dolgozót, hogy jó lesz neki munka mellett tanulni? És mindez hogyan segíthet a fluktuáció csökkentésében? A munkaerőpiaci helyzet és a munkavállalói képzések kapcsolatának jártunk utána – mutatjuk a legfontosabb tapasztalatokat. Mit adhat a vállalati képzés?

A Győri Audi ETO KC-nál technikai vezetőként hivatkoznak Borkai Ádámra a tao-támogatás iránti kérelemben – hívta fel a figyelmet Hadházy Ákos.

Borkai fiát közpénzből fizethetik a győri kézilabdaklubnál

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat nyolc személlyel, köztük négy kézilabda játékvezetővel szemben. Két vádlottat a bíróság – egyezségkötés alapján – elítélt.

Edzőt és egyesületi elnököt ítéltek el a kézilabdás bundaügyben