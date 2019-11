Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina megszólalt a bizottsági helyének elmaradásáról. Szerinte a főpolgármestert kötelező támogatni, de szeretne vele beszélni.","shortLead":"Baranyi Krisztina megszólalt a bizottsági helyének elmaradásáról. Szerinte a főpolgármestert kötelező támogatni, de...","id":"20191105_baranyi_krisztina_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87de70-eb29-4829-a764-a6206e767c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_baranyi_krisztina_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. november. 05. 16:05","title":"Baranyi Krisztina beszélni szeretne Karácsony Gergellyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összefogtak a szakszervezetek, együtt küzdenek majd a bértárgyalásokon.","shortLead":"Összefogtak a szakszervezetek, együtt küzdenek majd a bértárgyalásokon.","id":"20191105_Osszefogtak_a_BKV_szakszervezetei_egyutt_kuzdenek_a_bertargyalasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6531fea-ca6d-4011-b1a7-ffaaa7bd5bfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Osszefogtak_a_BKV_szakszervezetei_egyutt_kuzdenek_a_bertargyalasokon","timestamp":"2019. november. 05. 16:50","title":"15 százalékos béremelésre hajtanak a BKV-sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c19b61-9bdb-4fd9-a08f-e296e68fd10f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nyíregyházán és környékén kerül sor most hét végén a rali Európa-bajnokság (ERC) záróversenyére.","shortLead":"Nyíregyházán és környékén kerül sor most hét végén a rali Európa-bajnokság (ERC) záróversenyére.","id":"20191105_14_ev_utan_het_vegen_rali_Ebfutam_lesz_megint_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56c19b61-9bdb-4fd9-a08f-e296e68fd10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9777f21e-8219-4f14-a20d-2ad40054cd95","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_14_ev_utan_het_vegen_rali_Ebfutam_lesz_megint_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 05. 20:20","title":"14 év után a hét végén rali Eb-futam lesz Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6705df85-75fd-46d4-a0ac-18ed60ad7ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","timestamp":"2019. november. 07. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Vendégjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Horváth Gábort Nagy György váltja.","shortLead":"Horváth Gábort Nagy György váltja.","id":"20191106_Uj_foszerkesztovel_folytatja_a_Nepszava","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95d185b-3c86-442f-878d-4ee8c9036166","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Uj_foszerkesztovel_folytatja_a_Nepszava","timestamp":"2019. november. 06. 16:21","title":"Új főszerkesztővel folytatja a Népszava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hathavi bérét kapja meg végkielégítésként Tarlós István volt főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés döntése szerint.\r

Soproni Tamás, Baranyi Krisztina és a DK nem szavazta meg az erről szóló előterjesztést.\r

","shortLead":"Hathavi bérét kapja meg végkielégítésként Tarlós István volt főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés döntése...","id":"20191105_tarlos_istvan_vegkielegites_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91d1bb6-2ca0-4483-bedf-aa8aa4c15440","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_tarlos_istvan_vegkielegites_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. november. 05. 13:48","title":"Megszavazták: dupla végkielégítést kap Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b659cb-c489-4dc4-b2e4-0c251f396283","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mevlüt Cavusoglu török külügyminisztert korábban dicsérték, milyen gyorsan felfogta, mi a probléma Boszniában, most a „fasizmus fővárosának” tartja Hollandiát.","shortLead":"Mevlüt Cavusoglu török külügyminisztert korábban dicsérték, milyen gyorsan felfogta, mi a probléma Boszniában, most...","id":"201944_mevlut_cavusoglu_lojalis_torok_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b659cb-c489-4dc4-b2e4-0c251f396283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb25bb7-4219-49ba-8599-4901080dc128","keywords":null,"link":"/360/201944_mevlut_cavusoglu_lojalis_torok_kulugyminiszter","timestamp":"2019. november. 06. 10:01","title":"Beszél japánul, Tiger Woodsszal golfozik, Szijjártóval tárgyal Erdogan bizalmasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit szól a kormány ahhoz, hogy Borkai Zsolt lemond elnyert polgármesteri tisztségéről – kérdezte a HVG Gulyás Gergelyt. A kancellárminiszter annyit mondott: Heuréka!","shortLead":"Mit szól a kormány ahhoz, hogy Borkai Zsolt lemond elnyert polgármesteri tisztségéről – kérdezte a HVG Gulyás Gergelyt...","id":"20191106_A_kormany_reakcioja_Borkai_lemondasara_Heuraka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e98286e-f229-4084-8c83-01e597d1574b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_A_kormany_reakcioja_Borkai_lemondasara_Heuraka","timestamp":"2019. november. 06. 10:23","title":"A kormány reakciója Borkai lemondására: \"Heuréka\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]