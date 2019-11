Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19cc7d28-4c4c-448d-baa3-521dc095a76b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma volt a terrorizmussal vádolt Hasszán F. bírósági tárgyalásának előkészítő ülése, amiről rövid videós összefoglalót készítettünk. ","shortLead":"Ma volt a terrorizmussal vádolt Hasszán F. bírósági tárgyalásának előkészítő ülése, amiről rövid videós összefoglalót...","id":"20191113_Mi_az_a_Facebook__igy_zajlott_Hasszan_F_pere_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19cc7d28-4c4c-448d-baa3-521dc095a76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30186930-c7b6-402c-802b-1243374ce78b","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Mi_az_a_Facebook__igy_zajlott_Hasszan_F_pere_video","timestamp":"2019. november. 13. 16:44","title":"\"Mi az a Facebook?\" – így zajlott Hasszán F. pere (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk” – mondta a tévés legenda a Storynak.","shortLead":"“Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk” – mondta a tévés legenda a Storynak.","id":"20191114_vitray_tamas_valas_kallay_bori","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f99b3a-d17c-4191-a9cd-eae20dc5985b","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_vitray_tamas_valas_kallay_bori","timestamp":"2019. november. 14. 08:59","title":"\"Egyedül fejezem be az utat\" – Vitray Tamás 87 évesen válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181584de-006e-4481-9688-b19e6bbbd3aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rijádi rendőrség letartóztatta azt a férfit, aki felrohant a színpadra, és az ott előadó színházi társulat három tagját megkéselte. Ez volt az első támadás, amióta Szaúd-Arábiában újra engedik a nyilvános szórakoztatást.","shortLead":"A rijádi rendőrség letartóztatta azt a férfit, aki felrohant a színpadra, és az ott előadó színházi társulat három...","id":"20191112_Eloadas_kozben_keselt_meg_harom_muveszt_egy_jemeni_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181584de-006e-4481-9688-b19e6bbbd3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8079677-9d9c-45bd-94ac-93c0d1ea6085","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Eloadas_kozben_keselt_meg_harom_muveszt_egy_jemeni_ferfi","timestamp":"2019. november. 12. 11:49","title":"Nem mindenkinek jön be, hogy szórakozni is lehet Rijadban: előadás közben késeltek meg három művészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d88590c-3950-4a32-995c-9479357adbbd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Díjazták a dolgozóik egészségéért legtöbbet tevő magyar cégeket. Nagyvállalati kategóriában a Vodafone győzött, a közepes cégek között a Swicon Zrt., a kisvállalatok közt az Interticket Kft.","shortLead":"Díjazták a dolgozóik egészségéért legtöbbet tevő magyar cégeket. Nagyvállalati kategóriában a Vodafone győzött...","id":"20191113_A_Vodafone_lett_Magyarorszag_legegeszsegesebb_nagyvallalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d88590c-3950-4a32-995c-9479357adbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0adab1-8ac3-4520-ae63-581a9d1dcf6d","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_A_Vodafone_lett_Magyarorszag_legegeszsegesebb_nagyvallalata","timestamp":"2019. november. 13. 17:10","title":"A Vodafone lett Magyarország legegészségesebb nagyvállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövéseket leadó katonát őrizetbe vették.","shortLead":"A lövéseket leadó katonát őrizetbe vették.","id":"20191113_Agyonlottek_egy_ferfit_a_libanoni_tunteteseken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93256498-9ddb-4996-89f2-40a713120369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065c1cb2-5486-4fc3-b6f2-75abba48e847","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Agyonlottek_egy_ferfit_a_libanoni_tunteteseken","timestamp":"2019. november. 13. 05:09","title":"Agyonlőttek egy férfit a libanoni tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9eb52a2-31b8-4e25-a19c-2aa4e00f5f74","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A papírformát igazolva a hivatalban lévő Klaus Iohannis és a várakozásokra rácáfoló sikerrel a bukott szociáldemokrata kormányfő, Viorica Dancila jutott be a román elnökválasztás második fordulójába. Az RMDSZ taktikázott, az új jobboldali liberális erő pedig hoppon maradt, és Iohannist támogatja a döntőben.","shortLead":"A papírformát igazolva a hivatalban lévő Klaus Iohannis és a várakozásokra rácáfoló sikerrel a bukott szociáldemokrata...","id":"20191113_Vart_es_varatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9eb52a2-31b8-4e25-a19c-2aa4e00f5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c176c3f-2c53-4bdb-9657-f1910c6a1b45","keywords":null,"link":"/360/20191113_Vart_es_varatlan","timestamp":"2019. november. 13. 13:00","title":"A korrupcióba belebukott szociáldemokraták feltámadását hozta a román elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42219cfc-fcd0-484e-8218-3c3f3d4aab94","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Képzeljenek el egy olyan kórházat, ahol az ápolók és az orvosok munkáját digitális csodaeszközök segítik, és ahol még arra is odafigyelnek, hogy a betegek jókedvűek legyenek. Nálunk az ilyen kórház még a jövő, Tajvanon azonban a jelen.","shortLead":"Képzeljenek el egy olyan kórházat, ahol az ápolók és az orvosok munkáját digitális csodaeszközök segítik, és ahol még...","id":"20191113_tajvan_egeszsegugy_korhaz_ellatas_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42219cfc-fcd0-484e-8218-3c3f3d4aab94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48565b1a-fcda-412c-ae31-48b51c5d076f","keywords":null,"link":"/360/20191113_tajvan_egeszsegugy_korhaz_ellatas_innovacio","timestamp":"2019. november. 13. 07:00","title":"Tajvanon láttuk az egészségügy jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rod Stewart brit rocksztár 25 éve hódol egy hobbinak, a modellvasút-építésnek, és Los Angeles-i házának padlásán egy egész várost épített egy vasútmodell köré az 1940-es évek amerikai metropoliszainak stílusában. ","shortLead":"Rod Stewart brit rocksztár 25 éve hódol egy hobbinak, a modellvasút-építésnek, és Los Angeles-i házának padlásán...","id":"20191114_Rod_Stewart_titkos_hobbija_nem_titkos_tobbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b08585d-1df0-4309-8466-7a04ef2a8fb2","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Rod_Stewart_titkos_hobbija_nem_titkos_tobbe","timestamp":"2019. november. 14. 08:50","title":"Rod Stewart titkos hobbija nem titkos többé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]