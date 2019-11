Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött a harmadik negyedévi adat.","shortLead":"Kijött a harmadik negyedévi adat.","id":"20191114_magyar_gazdasag_elemzok_gdp_adat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee73c19c-89e1-4878-83a2-ac22d0c92135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_magyar_gazdasag_elemzok_gdp_adat","timestamp":"2019. november. 14. 09:38","title":"Hasít a magyar gazdaság, az elemzők is meglepődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.","shortLead":"Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.","id":"20191113_Kettos_halalos_baleset_tortent_Jaszberenynel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f64ac0-8b43-49cd-bbc7-391e32040abd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Kettos_halalos_baleset_tortent_Jaszberenynel","timestamp":"2019. november. 13. 18:38","title":"Kettős halálos baleset történt Jászberénynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ea8c43-d35e-410a-b51c-3f19570c3e68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás borokat kóstoltat, de innentől a luxemburgi ügyekben elmerülő Kacsóh nélkül kénytelenek működni. ","shortLead":"A vállalkozás borokat kóstoltat, de innentől a luxemburgi ügyekben elmerülő Kacsóh nélkül kénytelenek működni. ","id":"201946_dorottya_experience_visszavonuloban_borkaiek_ugyvedje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ea8c43-d35e-410a-b51c-3f19570c3e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b0fa02-704d-4705-ba65-bd99e9405b13","keywords":null,"link":"/360/201946_dorottya_experience_visszavonuloban_borkaiek_ugyvedje","timestamp":"2019. november. 14. 10:00","title":"Visszavonulóban Borkaiék ügyvédje, távozott egy boros cég vezetéséből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön rész készül a legendás sorozatból.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön...","id":"20191113_Valami_keszul_visszater_a_Jobaratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be50294-3dfc-40e9-887c-6772d927f91d","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Valami_keszul_visszater_a_Jobaratok","timestamp":"2019. november. 13. 10:25","title":"Valami készül: tényleg visszatér a Jóbarátok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13009c24-ad4b-49e8-971b-73db1b95b8da","c_author":"Kuti Péter","category":"360","description":"Eddig világszerte 26 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására a klímaváltozás miatt, s számuk a század derekára sokszorosára nőhet.","shortLead":"Eddig világszerte 26 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására a klímaváltozás miatt, s számuk a század derekára...","id":"20191113_360A_klimavaltozas_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13009c24-ad4b-49e8-971b-73db1b95b8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a68c1e-8954-4368-b40c-c31fd419278a","keywords":null,"link":"/360/20191113_360A_klimavaltozas_ara","timestamp":"2019. november. 13. 12:01","title":"Drágán megfizetünk a klímaváltozásért, még ha sokba kerül is tenni ellene ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf147126-8dcf-43bf-8eed-e8c57ecd8a2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, hogy Sussexék kihagyják idén a királynő karácsonyi ünnepségét Sandringhamben.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy Sussexék kihagyják idén a királynő karácsonyi ünnepségét Sandringhamben.","id":"20191114_Sokkoltak_a_brit_bulvarsajtot_Harry_hercegek_karacsonyi_tervei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf147126-8dcf-43bf-8eed-e8c57ecd8a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811b8ce2-794c-4d50-84f9-5a0190005e14","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Sokkoltak_a_brit_bulvarsajtot_Harry_hercegek_karacsonyi_tervei","timestamp":"2019. november. 14. 10:00","title":"Sokkolták a brit bulvársajtót Harry hercegék karácsonyi tervei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"82 éves volt.","shortLead":"82 éves volt.","id":"20191113_Meghalt_Kende_Janos_tortenesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e5b791-fea7-4e0a-bc1b-9d746f510fa2","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Meghalt_Kende_Janos_tortenesz","timestamp":"2019. november. 13. 12:25","title":"Meghalt Kende János történész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről nyújtott be határozati javaslatot kedden a Honvédelmi Minisztérium (HM).","shortLead":"A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről nyújtott...","id":"20191112_A_Honvedelmi_Miniszterium_2021_vegeig_meghosszabbitana_a_magyar_katonak_iraki_missziojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2612b45-9a13-4c2c-a5ba-355f6ab27863","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_A_Honvedelmi_Miniszterium_2021_vegeig_meghosszabbitana_a_magyar_katonak_iraki_missziojat","timestamp":"2019. november. 12. 21:55","title":"A Honvédelmi Minisztérium 2021 végéig meghosszabbítaná a magyar katonák iraki misszióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]