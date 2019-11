Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvan szerint a Huawei megsértette a nemzeti méltóságukat, ezért addig nem árulhatják a telefonjaikat, amíg ki nem javítják az operációs rendszerben található hibákat.","shortLead":"Tajvan szerint a Huawei megsértette a nemzeti méltóságukat, ezért addig nem árulhatják a telefonjaikat, amíg ki nem...","id":"20191115_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_nova_5t_betiltas_tajvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0725da9-52be-4416-9e11-92e5db34a465","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_nova_5t_betiltas_tajvan","timestamp":"2019. november. 15. 17:03","title":"Betiltottak három Huawei-mobilt Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aa16b7-e555-4e98-8a65-0367dcdd7ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Önmagában a jelentősen növekvő korrupció nem elég ehhez. ","shortLead":"Önmagában a jelentősen növekvő korrupció nem elég ehhez. ","id":"20191115_Zsiday_elmondta_mibe_bukhat_bele_az_Orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41aa16b7-e555-4e98-8a65-0367dcdd7ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc9036d-0b96-4999-9286-73b1cf960b6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Zsiday_elmondta_mibe_bukhat_bele_az_Orbankormany","timestamp":"2019. november. 15. 11:15","title":"Zsiday Viktor elmondta, mibe bukhat bele az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Továbbra is marad a novemberben szokatlan, melegebb idő.","shortLead":"Továbbra is marad a novemberben szokatlan, melegebb idő.","id":"20191114_szel_enyhe_ido_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8615ff60-51bf-4003-950c-62813d05e685","keywords":null,"link":"/elet/20191114_szel_enyhe_ido_idojaras","timestamp":"2019. november. 14. 15:12","title":"Tavaszias hétvége következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b3e107-1ae0-48ac-8424-be75c1138994","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Azt mondják, az idő pénz - de ez nem igaz! Az idő sokkal fontosabb, mint a pénz, mert napról napra egyre kevesebb van belőle. Miért érezzük úgy évről évre, hogy olyan, mintha egyre gyorsabban telne az idő? Milyen módon lassíthatjuk le az idő rohanását, ha közben mi magunk is rohanunk? - Vendégszerzőnk Geszvein Erika tanácsadó pszichológus válaszol. ","shortLead":"Azt mondják, az idő pénz - de ez nem igaz! Az idő sokkal fontosabb, mint a pénz, mert napról napra egyre kevesebb van...","id":"HVG_Konferencia_20191112_Enido__A_sajat_szabadsagunk_megelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51b3e107-1ae0-48ac-8424-be75c1138994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3743debe-eb2e-4341-81bf-9c114b590ee9","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191112_Enido__A_sajat_szabadsagunk_megelese","timestamp":"2019. november. 14. 13:46","title":"Énidő - A saját szabadságunk megélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"a5dc64b2-0221-419a-8068-d88c1b7e853d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vega, húsevő és kevés húst evő kollégákkal estünk neki a szendvicseknek, amelyekről a legkevesebb, amit elmondhatunk, hogy megosztóak.","shortLead":"Vega, húsevő és kevés húst evő kollégákkal estünk neki a szendvicseknek, amelyekről a legkevesebb, amit elmondhatunk...","id":"20191114_Megkostoltuk_a_Burger_King_muhusos_szendvicset_zsenialis_vagy_elvetelt_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc64b2-0221-419a-8068-d88c1b7e853d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f44dd-c9b3-4bed-90f1-e52b734fdd1d","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Megkostoltuk_a_Burger_King_muhusos_szendvicset_zsenialis_vagy_elvetelt_kiserlet","timestamp":"2019. november. 14. 17:10","title":"Megkóstoltuk a Burger King műhúsos szendvicsét: zseniális vagy elvetélt kísérlet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbdd475-a5bf-42a8-baa2-845aef846bca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár lát pozitív változásokat is Kádár András, a Független Rendészeti Panasztestület egykori tagja, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, a panasztestület megszüntetésében, a panaszok ombudsmanhoz történő áthelyezésében, a lépés inkább a problematika lefokozását jelenti, és számos fontos részletkérdésben még nem lehet tisztán látni.\r

\r

","shortLead":"Bár lát pozitív változásokat is Kádár András, a Független Rendészeti Panasztestület egykori tagja, a Magyar Helsinki...","id":"20191114_Helsinki_Bizottsag_a_rendeszeti_panasztestulet_megszuntetese_a_problemakor_lefokozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbbdd475-a5bf-42a8-baa2-845aef846bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3a4a26-1de9-42ae-a867-7bc7937a92f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Helsinki_Bizottsag_a_rendeszeti_panasztestulet_megszuntetese_a_problemakor_lefokozasa","timestamp":"2019. november. 14. 16:05","title":"Helsinki Bizottság: a Rendészeti Panasztestület megszüntetése a problémakör lefokozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6a1ac9-2e2d-467a-88a5-91be071568eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden igényt kielégítenek.","shortLead":"Minden igényt kielégítenek.","id":"20191115_Eskuvot_is_lehet_tartani_az_uj_Puskas_stadionban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a6a1ac9-2e2d-467a-88a5-91be071568eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925d3abf-f4c4-4a58-93e0-723d10eb2f59","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Eskuvot_is_lehet_tartani_az_uj_Puskas_stadionban","timestamp":"2019. november. 15. 17:10","title":"Esküvőt is lehet tartani az új Puskás stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bfb125-23e1-48e7-b41e-8cc9614664e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Hivatalosan is megnyitották a CEU bécsi kampuszát, az ünnepségen az intézmény alapítója, Soros György mondott beszédet. A magyar származású milliárdos szerint még nem ért véget az elnyomó rezsimek elleni harc, de a jövőre is gondolni kell, ezért további 750 millió euróval növelte az intézmény pénzügyi alapját. Az ünnepségen Bécs főpolgármestere Karácsony Gergely győzelmére is utalt, az osztrák oktatási miniszter az akadémiai szabadságot méltatta. ","shortLead":"Hivatalosan is megnyitották a CEU bécsi kampuszát, az ünnepségen az intézmény alapítója, Soros György mondott beszédet...","id":"20191115_Soros_Gyorgy_CEU_becs_megnyito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7bfb125-23e1-48e7-b41e-8cc9614664e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a61ff7-6a13-4de5-b21e-ef8cb1d5ff73","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Soros_Gyorgy_CEU_becs_megnyito","timestamp":"2019. november. 15. 16:20","title":"Soros György: Erkölcsi kötelességünk, hogy a CEU ne hagyja el Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]