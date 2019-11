Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f7737e0-f54d-4f35-a63a-507a15154920","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tűnik széles körű problémának, de azért nem árt figyelni, hogy miként hat az akkumulátoros üzemidőre a legújabb iOS-frissítés.","shortLead":"Egyelőre nem tűnik széles körű problémának, de azért nem árt figyelni, hogy miként hat az akkumulátoros üzemidőre...","id":"20191114_apple_iphone_gyorsan_merul_ios_1322_frissites_hiba_bug","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f7737e0-f54d-4f35-a63a-507a15154920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12302f5-460f-4e2d-83d1-186972145d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_apple_iphone_gyorsan_merul_ios_1322_frissites_hiba_bug","timestamp":"2019. november. 14. 10:03","title":"Nem véletlenül merül le mostanában hamar az iPhone-ja, ha frissített az iOS 13.2.2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nemrég fejezte be egy új funkció, a Popular Photos tesztelését, amivel úgy lehetne képeket nézegetni a közösségi oldalon, ahogy az Instagramon is.","shortLead":"A Facebook nemrég fejezte be egy új funkció, a Popular Photos tesztelését, amivel úgy lehetne képeket nézegetni...","id":"20191115_facebook_instagram_hirfolyam_kepek_megtekintese_popular_photos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e1e84e-e61a-49db-bbd6-7e975f0d85e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_facebook_instagram_hirfolyam_kepek_megtekintese_popular_photos","timestamp":"2019. november. 15. 20:03","title":"Olyan funkciót tesztel a Facebook, amitől Instagramnak néz majd ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b02aa45-9f87-4cd7-8e44-d41d8205db92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új bolíviai kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Nicolás Maduro vezette Venezuelával - jelentette be pénteken a külügyminiszter arra hivatkozva, hogy a venezuelai képviselettel kapcsolatban álló személyek fenyegetést jelentenek az ország biztonságára.","shortLead":"Az új bolíviai kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Nicolás Maduro vezette Venezuelával - jelentette be...","id":"20191115_Bolivia_megszakitotta_a_diplomaciai_kapcsolatokat_Venezuelaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b02aa45-9f87-4cd7-8e44-d41d8205db92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7de8ae3-42fd-401f-918f-d3267ed22df5","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Bolivia_megszakitotta_a_diplomaciai_kapcsolatokat_Venezuelaval","timestamp":"2019. november. 15. 21:38","title":"Bolívia megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Venezuelával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg a kormányhatározat a 2022-es kézilabda-Európa-bajnokságra készülő, és a város csapatának új otthonául szolgáló létesítmény támogatásáról.","shortLead":"A csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg a kormányhatározat a 2022-es kézilabda-Európa-bajnokságra készülő, és a város...","id":"20191115_kormanyhatarozat_szeged_kezilabda_eb_allami_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f8c7b5-3b95-4a21-82d4-60d46fcee5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_kormanyhatarozat_szeged_kezilabda_eb_allami_tamogatas","timestamp":"2019. november. 15. 13:36","title":"Kiderült, mennyit áldoz a kormány a szegedi kézilabdacsarnokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Döntött a helyi választási bizottság.","shortLead":"Döntött a helyi választási bizottság.","id":"20191115_Megvan_az_idopontja_a_gyori_polgarmestervalasztasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cd5f7a-7c19-4b7f-9766-b743327797d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Megvan_az_idopontja_a_gyori_polgarmestervalasztasnak","timestamp":"2019. november. 15. 16:24","title":"Január 26-án választják meg Győrben Borkai utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MSZP az úgynevezett rabszolgatörvény eltörlését célzó javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek – közölte Tóth Bertalan, az ellenzéki párt elnöke és frakcióvezetője, aki szerint a törvény elleni tiltakozással indult el az ellenzéki pártok együttműködése.","shortLead":"Az MSZP az úgynevezett rabszolgatörvény eltörlését célzó javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek – közölte Tóth...","id":"20191115_Az_MSZP_ugy_tudja_hogy_egyre_tobb_ceg_akarja_alkalmazni_a_rabszolgatorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9ca70-204e-48b9-8184-9ea656e9b401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Az_MSZP_ugy_tudja_hogy_egyre_tobb_ceg_akarja_alkalmazni_a_rabszolgatorvenyt","timestamp":"2019. november. 15. 16:03","title":"Az MSZP úgy tudja, hogy egyre több cég akarja alkalmazni a rabszolgatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f311887d-5b42-4d8c-ab4c-2034c12da860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legalább 145-ös IQ-val rendelkező Laurent Simons még csak 9 éves, de már a legjobb egyetemek várják PhD-zni.","shortLead":"A legalább 145-ös IQ-val rendelkező Laurent Simons még csak 9 éves, de már a legjobb egyetemek várják PhD-zni.","id":"20191115_laurent_simons_zseni_diploma_9_eves_gyermek_villamosmernok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f311887d-5b42-4d8c-ab4c-2034c12da860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f5cbc2-6ee1-45e4-8ae1-ecd6e7b39633","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_laurent_simons_zseni_diploma_9_eves_gyermek_villamosmernok","timestamp":"2019. november. 15. 13:03","title":"9 évesen készül diplomázni a belga zsenigyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan a 41 induló ország listája.","shortLead":"Megvan a 41 induló ország listája.","id":"20191114_Eurovizios_Dalfesztival_nevezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb739d71-b980-436a-ae9d-84d7baa2e70b","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_Eurovizios_Dalfesztival_nevezes","timestamp":"2019. november. 14. 10:28","title":"Hivatalos: Magyarország nem indul jövőre az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]