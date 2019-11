Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"538c315d-e402-4a2d-872c-3db2d3336b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Működni látszik a Wikipédia alapítójának terve, élénk érdeklődés mutatkozik új oldala iránt, amellyel megtörné a Facebook uralmát.","shortLead":"Működni látszik a Wikipédia alapítójának terve, élénk érdeklődés mutatkozik új oldala iránt, amellyel megtörné...","id":"20191119_wikipedia_wt_social_regisztracio_kozossegi_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=538c315d-e402-4a2d-872c-3db2d3336b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c407698-8903-46c5-92a1-578142d43351","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_wikipedia_wt_social_regisztracio_kozossegi_oldal","timestamp":"2019. november. 19. 19:03","title":"Kilőtt az új oldal, már 200 000-nél is többen regisztráltak az anti-Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lakókkal folytatott párbeszéd azonban folytatódik a Józsefvárosban.","shortLead":"A lakókkal folytatott párbeszéd azonban folytatódik a Józsefvárosban.","id":"20191119_Az_Aurora_marad_szamithat_Pikoek_tamogatasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a52b83-9eda-4ba4-9742-ded7f479424f","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Az_Aurora_marad_szamithat_Pikoek_tamogatasara","timestamp":"2019. november. 19. 14:56","title":"Pikó Andrásék Józsefvárosban visszavonták az Auróra bezárásáról szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Van 14,5 milliós és 1,74 milliárdos ingatlancsomag is. ","shortLead":"Van 14,5 milliós és 1,74 milliárdos ingatlancsomag is. ","id":"20191118_Elarverezik_az_allami_vagyonkezelo_balatoni_uduloit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adae2700-53a1-4253-9482-ba5889df10d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Elarverezik_az_allami_vagyonkezelo_balatoni_uduloit","timestamp":"2019. november. 18. 18:34","title":"Elárverezik az állami vagyonkezelő balatoni üdülőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6121ea90-f2be-416b-8494-b98defe953d0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kovács András Péter a Puskás Aréna avatása után képzelte el, milyen beszédet mondott volna a stadion felszentelésekor. A sorsdöntő EB-selejtező előtt minden áldás jól jöhet.","shortLead":"Kovács András Péter a Puskás Aréna avatása után képzelte el, milyen beszédet mondott volna a stadion felszentelésekor...","id":"20191119_Duma_Aktual_Puskas_Arena_szentelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6121ea90-f2be-416b-8494-b98defe953d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf473ebf-4904-42f4-a9e0-b48acc0c7495","keywords":null,"link":"/360/20191119_Duma_Aktual_Puskas_Arena_szentelese","timestamp":"2019. november. 19. 15:00","title":"Az ige erejével segítette volna focistáinkat Wales ellen a Duma Aktuál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46162fc0-ea4e-4ba0-b7a2-22365dd3e143","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatásos fotósok is szívesen tesztelik az iPhone 11 Pro Max kameráját. Az Apple idei csúcstelefonját most egy igen drága Leica eszközzel hasonlították össze, de nem úgy, ahogy elsőre gondolná.","shortLead":"A hivatásos fotósok is szívesen tesztelik az iPhone 11 Pro Max kameráját. Az Apple idei csúcstelefonját most egy igen...","id":"20191119_iphone_11_pro_max_teszt_leica_m10_p_dslr_fenykepezogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46162fc0-ea4e-4ba0-b7a2-22365dd3e143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcfde8c-f9fb-445d-9e20-4e898293eb67","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_iphone_11_pro_max_teszt_leica_m10_p_dslr_fenykepezogep","timestamp":"2019. november. 19. 09:03","title":"Nézze meg a képeket: Mit tud a legjobb iPhone kamerája egy sokmilliós fényképezőgéphez képest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A belső motiváció hegyeket mozgat, és ha megvan, mire vágyunk az életben, segíthet nekünk sokféle technika, melyet az élsportból eltanulva a mindennapi életünkben alkalmazhatunk – mondja Kenyeres András coach, a magyar férfi vízilabda-válogatott mentáltrénere, akivel közelgő szalonestje előtt teljesítményünk maximumáról beszélgettünk. Öt kérdés és válasz.","shortLead":"A belső motiváció hegyeket mozgat, és ha megvan, mire vágyunk az életben, segíthet nekünk sokféle technika, melyet...","id":"20191119_Gyozelem_ha_legjobb_onmagunkka_tudunk_valni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983a61a5-320b-45e9-b557-514c4a5f84e1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191119_Gyozelem_ha_legjobb_onmagunkka_tudunk_valni","timestamp":"2019. november. 19. 12:15","title":"Az a győzelem, ha legjobb önmagunkká tudunk válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergelynek saját bevallása szerint kocsija sincs, de Tarlós István se szedte meg magát túlságosan főpolgármestersége alatt. ","shortLead":"Karácsony Gergelynek saját bevallása szerint kocsija sincs, de Tarlós István se szedte meg magát túlságosan...","id":"20191120_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapesti_polgarmesterek_vagyonnyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6319bf0-53a4-40d1-b153-ff00cb45af8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapesti_polgarmesterek_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. november. 20. 11:20","title":"Belenéztek Karácsony, Tarlós és társaik zsebébe és ezt találták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett szerint a férfi már korábban is bántalmazta az egyik barátnőjét.","shortLead":"Orosz Bernadett szerint a férfi már korábban is bántalmazta az egyik barátnőjét.","id":"20191119_Alneven_probal_ismerkedni_a_miskolci_edesanyat_osszevero_exkatona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8640964-ec4e-4b33-8b77-1a3f731eaf87","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Alneven_probal_ismerkedni_a_miskolci_edesanyat_osszevero_exkatona","timestamp":"2019. november. 19. 08:53","title":"Álnéven próbál ismerkedni a miskolci édesanyát összeverő exkatona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]