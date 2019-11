Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"433a3615-0489-45a3-8734-c7f44f98f842","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy gyanúsított letartóztatását javasolták a rendőrök. ","shortLead":"Négy gyanúsított letartóztatását javasolták a rendőrök. ","id":"20191121_droglabor_rendorseg_csongrad_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433a3615-0489-45a3-8734-c7f44f98f842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0332a55-2204-4ba8-8ec6-8e4b94ab8bce","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_droglabor_rendorseg_csongrad_megye","timestamp":"2019. november. 21. 11:08","title":"Droglabort számoltak fel Csongrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ece1a9-490f-4fff-9333-634b12ae6277","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Aki azt gondolja, hogy a nyugdíjkassza kiadásai mind nagyobb hányadot visznek el a GDP-ből Magyarországon – téved. Aki pedig úgy véli, hogy a nyugdíjasok és a más járandóságban részesülők száma egyre emelkedik a honi társadalmon belül – az szintén tévedés áldozata. S ha valaki még azt is hiszi, hogy a nyugdíjminimum itthon többé-kevésbé lépést tart az inflációval – nos, az ugyancsak illúziók rabja.","shortLead":"Aki azt gondolja, hogy a nyugdíjkassza kiadásai mind nagyobb hányadot visznek el a GDP-ből Magyarországon – téved. Aki...","id":"201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8ece1a9-490f-4fff-9333-634b12ae6277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1acbe-9b43-4644-ab5a-f6db6ecfd82e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.47/201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","timestamp":"2019. november. 20. 00:00","title":"Hazai nyugdíjparadoxon: öregedő ország, kevesebb nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e4fad2-8cd5-4fcd-81ca-46398ba0f07f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A családi harmónia nem magától jön létre, meg kell érte dolgozni. Néha könnyebb, néha nehezebb, és attól, hogy egyszer összejött, nem biztos, hogy a jövőben is össze fog jönni. De még ha a gyerekek nem a szülők klónjai, és ha a közös halmaz kicsi is, értő odafigyeléssel megtalálható és megőrizhető a harmónia.","shortLead":"A családi harmónia nem magától jön létre, meg kell érte dolgozni. Néha könnyebb, néha nehezebb, és attól, hogy egyszer...","id":"20191121_Ha_nagyon_mas_a_szulo_es_a_gyerek_szemelyisege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e4fad2-8cd5-4fcd-81ca-46398ba0f07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add72a8-72aa-4cfe-83be-af160d0d8c2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191121_Ha_nagyon_mas_a_szulo_es_a_gyerek_szemelyisege","timestamp":"2019. november. 21. 08:30","title":"Ha nagyon más a szülő és a gyerek személyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2394818b-c6cc-4320-85c9-04bd5fedad1b","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A dél-koreai nagyvállalat elektronikai részlege fél évszázada kezdte meg működését, hazánkba pedig kereken 30 évvel ezelőtt érkezett. Összeállításunkban a Samsung Electronics történetének meghatározó mérföldköveit mutatjuk be a dicső múlttól az izgalmas jövőig. ","shortLead":"A dél-koreai nagyvállalat elektronikai részlege fél évszázada kezdte meg működését, hazánkba pedig kereken 30 évvel...","id":"samsungbch_20191119_samsung_tortenet_50_eves_30_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2394818b-c6cc-4320-85c9-04bd5fedad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75f746e-c807-4b06-9ea5-0bfe2e0dbb0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191119_samsung_tortenet_50_eves_30_eves","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Tudta, hogy eredetileg szárított halat árult a Samsung? – 50 év története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"ccecba6a-54e8-4ac6-9b14-ff69ecaded71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Törlik a jegyét a szigetországban élő, a hazai szektorba készülő magyaroknak.","shortLead":"Törlik a jegyét a szigetországban élő, a hazai szektorba készülő magyaroknak.","id":"20191119_magyar_drukkerek_wales_magyar_valogatott_belepo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccecba6a-54e8-4ac6-9b14-ff69ecaded71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf9423c-479b-4ea0-8a9a-46c7be923c73","keywords":null,"link":"/sport/20191119_magyar_drukkerek_wales_magyar_valogatott_belepo","timestamp":"2019. november. 19. 15:12","title":"Sok magyar szurkolót ér kellemetlen meglepetés a walesi meccs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8843685-2c3d-4679-b938-04ea8f3c7d59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A súlyos sérülteknek a kétharmada nem volt bekötve.","shortLead":"A súlyos sérülteknek a kétharmada nem volt bekötve.","id":"20191120_Nem_hasznaltak_a_biztonsagi_ovet_a_halalos_balesetek_tobb_mint_felenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8843685-2c3d-4679-b938-04ea8f3c7d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603f401d-1d53-49ba-89f3-79e66dbee49d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Nem_hasznaltak_a_biztonsagi_ovet_a_halalos_balesetek_tobb_mint_felenel","timestamp":"2019. november. 20. 19:46","title":"Nem használták a biztonsági övet a halálos balesetek több mint felénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Tovább korlátozza a parlamenti ellenzék jogait a kormánypárt a Tisztelt Ház tekintélyének és méltóságának megőrzésére hivatkozva. Amikor a Fidesz maga használt és használ hasonló eszközöket, mint most az ellenzék, azt nem kifogásolja.","shortLead":"Tovább korlátozza a parlamenti ellenzék jogait a kormánypárt a Tisztelt Ház tekintélyének és méltóságának megőrzésére...","id":"201947_kepviselok_rovid_porazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a57e7b-4315-432d-8c79-74ca8ed239e7","keywords":null,"link":"/360/201947_kepviselok_rovid_porazon","timestamp":"2019. november. 21. 11:00","title":"A Fidesz maga sem riadt vissza attól, amiért most rövid pórázon tartaná az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f6de86-eb81-4392-bef0-b9093fd9ea62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm második részében szemtanúi lehetünk a rabszolgasorban tartott Maris mindennapi megaláztatásának. A nő nevére hitelt vettek fel, amivel sakkban tartják, de a rendőrség nem segít.","shortLead":"Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm második részében szemtanúi lehetünk a rabszolgasorban tartott Maris mindennapi...","id":"20191118_Doku360_Egy_no_fogsagban_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2f6de86-eb81-4392-bef0-b9093fd9ea62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5129c6f-04c7-4fd4-9960-64181a3a5122","keywords":null,"link":"/360/20191118_Doku360_Egy_no_fogsagban_masodik_resz","timestamp":"2019. november. 19. 19:00","title":"Doku360: \"Most meghaltál, azt írtad alá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]