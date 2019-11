Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről.” A Fidesz leszavazta a Jobbik kezdeményezését.","shortLead":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről.” A Fidesz leszavazta...","id":"20191119_Leszavazta_a_Fidesz_hogy_allami_segitseget_nyujthassanak_SMAs_gyerekeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2d5626-98a2-433f-899e-fa027d9ad3e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Leszavazta_a_Fidesz_hogy_allami_segitseget_nyujthassanak_SMAs_gyerekeknek","timestamp":"2019. november. 19. 11:31","title":"Leszavazta a Fidesz, hogy állami segítséget nyújthassanak SMA-s gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e87dc3-12be-463c-954d-2c336c78525f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van a Gyerekjogi világnap. Hol vannak repedések az állami gondoskodás rendszerén, és mit kezdenek magukkal felnőttként az állami gondozott gyerekek? Az SOS Gyermekfalvak társadalmi kampányának második része.\r

","shortLead":"Ma van a Gyerekjogi világnap. Hol vannak repedések az állami gondoskodás rendszerén, és mit kezdenek magukkal...","id":"20191120_Allami_gondozott_vagy_Kapsz_16_milliot_es_sok_sikert_az_onallo_elethez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5e87dc3-12be-463c-954d-2c336c78525f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3019d27-94da-49fc-a227-5e925e412f3a","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Allami_gondozott_vagy_Kapsz_16_milliot_es_sok_sikert_az_onallo_elethez","timestamp":"2019. november. 20. 09:28","title":"Állami gondozott vagy? Kapsz 1,6 milliót, és sok sikert az önálló élethez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197e2108-0d0b-4851-a321-802861320153","c_author":"Csányi Nikolett - Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Szeged „Dögtiszájának” kármentesítésébe vágott bele Mészáros János cége, amely májusban került a felcsúti dollármilliárdos rokonához. Az évtizedeken át Szeged pöcegödrének használt holtágból 160 ezer köbméter szennyvíziszapot kellene kikotorni és kezelni, és a helyiek attól félnek, hogy éppen az ő házuk közelében találnak majd ehhez helyet.","shortLead":"Szeged „Dögtiszájának” kármentesítésébe vágott bele Mészáros János cége, amely májusban került a felcsúti...","id":"20191119_szeged_dogtisza_meszaros_szennyviziszap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=197e2108-0d0b-4851-a321-802861320153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6629dec4-eba4-4cee-8c28-2120dab4ba88","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_szeged_dogtisza_meszaros_szennyviziszap","timestamp":"2019. november. 19. 15:05","title":"Szeged pöcegödre Mészáros Lőrinc testvéréhez került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Évek óta az az okostelefont használók vágya, hogy ritkábban kelljen töltőre tenni készüléküket. Az utóbbi időben több gyártó is igyekezett reagálni az igényre. Ám érdemes körülnézni saját házunk táján is: mi magunk meglepően sokat tehetünk azért, hogy hosszabb üzemidőt varázsoljunk elő mobilunkból. Az alábbi tanácsok megfogadásával hosszú órákkal, adott esetben fél nappal tovább bírja majd a telefon.","shortLead":"Évek óta az az okostelefont használók vágya, hogy ritkábban kelljen töltőre tenni készüléküket. ","shortLead":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","id":"20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c3767a-a463-48a9-9d4d-421516662ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","timestamp":"2019. november. 20. 21:26","title":"Összekeverte a két Zrínyi Miklóst egy KDNP-s a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"T. És a Fidesz nemet mondott.","shortLead":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos...","id":"20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2627e8f2-0972-4d96-a242-1a22fc99a148","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","timestamp":"2019. november. 19. 11:12","title":"Huszadik alkalommal is leszavazta a Fidesz az ügynökakták nyilvánosságra hozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A használatával világszerte hatalmas mennyiségű vizet lehet megtakarítani az öblítésnél.","shortLead":"A használatával világszerte hatalmas mennyiségű vizet lehet megtakarítani az öblítésnél.","id":"20191119_vece_oblites_bevonat_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80f568c-030e-4862-a49a-778438142f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_vece_oblites_bevonat_kutatas","timestamp":"2019. november. 19. 13:32","title":"Forradalmasíthatja a vécézést egy frissen kifejlesztett bevonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]