[{"available":true,"c_guid":"f6159cc7-30e7-40a6-83bf-46a2ac923623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes is meglépte, így már SUV kategóriában is van luxusautója. ","shortLead":"A Mercedes is meglépte, így már SUV kategóriában is van luxusautója. ","id":"20191121_MercedesMaybach_GLS_600","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6159cc7-30e7-40a6-83bf-46a2ac923623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fe694f-3ef2-4c3c-b4b1-19cfaf560724","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_MercedesMaybach_GLS_600","timestamp":"2019. november. 21. 14:57","title":"Bemutatkozott a 62 millió forintos Mercedes-Maybach szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fb46cf-8668-4e70-9aec-fc506a0aa454","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nemrég nyilvánosságra került szabadalma valóban különleges, és nem csak azért, mert egy összehajtható telefonról van szó.","shortLead":"A Xiaomi nemrég nyilvánosságra került szabadalma valóban különleges, és nem csak azért, mert egy összehajtható...","id":"20191121_xiaomi_szabadalom_osszahajthato_telefon_ot_popup_kameraval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48fb46cf-8668-4e70-9aec-fc506a0aa454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0596144a-c964-4aca-93ac-dace81794155","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_xiaomi_szabadalom_osszahajthato_telefon_ot_popup_kameraval","timestamp":"2019. november. 21. 09:33","title":"Izgalmas telefont szabadalmaztatott a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c634d29-d46f-409d-8358-965c62f27ae5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták egy időre a III. kerületi Bécsi utat az Óbudai Egyetem közelében hatósági intézkedés miatt. Komoly erők vonultak a helyszínre egy ember miatt.","shortLead":"Lezárták egy időre a III. kerületi Bécsi utat az Óbudai Egyetem közelében hatósági intézkedés miatt. Komoly erők...","id":"20191122_TEKesek_akcioztak_a_Becsi_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c634d29-d46f-409d-8358-965c62f27ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c07cec7-0f64-4d32-9715-2baf81f6220f","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_TEKesek_akcioztak_a_Becsi_uton","timestamp":"2019. november. 22. 13:31","title":"TEK-esek akcióztak a Bécsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1fda18-3068-4e2c-a5a1-55605b8f3669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UNESCO világörökségi tanácsadó szervezete, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága is aggódva szemlélte annak a VIII. kerületi családi háznak az átépítését, amelyet Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének – a kerület akkori polgármesterének – édesanyja vett meg 2016-ban, ma pedig a fideszes politikus és családja lakja. A korábbi tulajdonosokat egy önkormányzati felszólítás vitte rá arra, hogy eladják az ingatlant – olyan összegért, amennyiért korábban nem szerették volna. Mihelyst viszont megállapodtak a Kocsis-családdal, megszűnt a presszió. ","shortLead":"Az UNESCO világörökségi tanácsadó szervezete, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága is aggódva szemlélte annak a VIII...","id":"20191121_Az_ICOMOSnak_sem_tetszett_Kocsis_Mate_epitkezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1fda18-3068-4e2c-a5a1-55605b8f3669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbd638c-2c0d-4545-a096-dd3ff15ebc50","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Az_ICOMOSnak_sem_tetszett_Kocsis_Mate_epitkezese","timestamp":"2019. november. 21. 14:30","title":"Kocsis Máté építkezése nem tetszett a világörökség védelmezőinek sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszereplős tendert írt ki az MTVA a reklámfelületeinek értékesítésére. A várható nyertes cég tulajdonosai között Fidesz-közeli szereplőket találhatunk.","shortLead":"Egyszereplős tendert írt ki az MTVA a reklámfelületeinek értékesítésére. A várható nyertes cég tulajdonosai között...","id":"20191121_Evi_7800_milliot_kaszalhat_Meszaros_es_kore_a_kozmedias_hirdeteseken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66004a3c-dd68-41d3-89c1-dc5bf2d46dd6","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Evi_7800_milliot_kaszalhat_Meszaros_es_kore_a_kozmedias_hirdeteseken","timestamp":"2019. november. 21. 12:10","title":"Évi 7-800 milliót kaszálhat Mészáros és köre a közmédiás hirdetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy konferencián emlegetett fel egy négy évvel ezelőtti fiaskót a volt miniszter.","shortLead":"Egy konferencián emlegetett fel egy négy évvel ezelőtti fiaskót a volt miniszter.","id":"20191121_Lazar_Janos_elarulta_miben_maradt_alul_a_kormannyal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af4c924-db9d-4816-ab04-9ea6fff6d293","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Lazar_Janos_elarulta_miben_maradt_alul_a_kormannyal_szemben","timestamp":"2019. november. 21. 16:15","title":"Lázár János elárulta, miben maradt alul a kormányülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester megalapítaná a „Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszolgálatért emlékgyűrű” nevet viselő elismerést.","shortLead":"A főpolgármester megalapítaná a „Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszolgálatért emlékgyűrű” nevet viselő elismerést.","id":"20191121_Karacsony_aranygyurut_adomanyozna_nyugdijba_vonulo_kollegainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13b2f531-0069-41f0-b179-4b4dc2ef309c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36f6a69-75b1-4c64-b8d8-d66dddcf31cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Karacsony_aranygyurut_adomanyozna_nyugdijba_vonulo_kollegainak","timestamp":"2019. november. 21. 15:50","title":"Karácsony aranygyűrűt adományozna nyugdíjba vonuló kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két magyar pályázó mellett még 16 város szeretne Európa zöld fővárosa lenni.","shortLead":"A két magyar pályázó mellett még 16 város szeretne Európa zöld fővárosa lenni.","id":"20191121_Budapest_es_Pecs_is_Europa_zold_fovarosa_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb60156e-29cf-4064-940a-b2a3f8a8ce0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Budapest_es_Pecs_is_Europa_zold_fovarosa_lenne","timestamp":"2019. november. 21. 11:01","title":"Budapest és Pécs is Európa zöld fővárosa lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]