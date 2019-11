Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c81c9c2c-3da2-4bdc-ab3f-6aaa99001665","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"„Jó a kedvem, hej tillárom / Grüntől vettem a csillárom” - örökítette meg a hatvanas években az első magyar musical, az Egy szerelem három éjszakája egyik slágere, hogy a Grünbergerék csillárboltja fogalom. A lassan 120 éves cégben már a negyedik generáció dolgozik, és nemcsak az akár másfél tonnás csillárok készítését fejlesztették művészi szintre, hanem a túlélést is.","shortLead":"„Jó a kedvem, hej tillárom / Grüntől vettem a csillárom” - örökítette meg a hatvanas években az első magyar musical...","id":"20191122_grunberger_csillar_magyar_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81c9c2c-3da2-4bdc-ab3f-6aaa99001665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c44e3ca-421a-42bf-9896-c3d5e9b55039","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_grunberger_csillar_magyar_cegek","timestamp":"2019. november. 22. 16:30","title":"Nélkülük nem volt fény az éjszakában: tonnányi csillárokkal élnek túl Grünbergerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Utinform oldala több helyen is forgalmi nehézségekről számol be.","shortLead":"Az Utinform oldala több helyen is forgalmi nehézségekről számol be.","id":"20191123_Torlodas_az_M7esen_es_az_M0son","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc54fe07-4ef3-4369-a28d-4c96262b2948","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Torlodas_az_M7esen_es_az_M0son","timestamp":"2019. november. 23. 12:43","title":"Torlódás az M7-esen és az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b824e98f-fdb4-4b17-8590-cfbe174b4198","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség felfüggesztette az Orosz Atlétikai Szövetség rehabilitációját.","shortLead":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség felfüggesztette az Orosz Atlétikai Szövetség rehabilitációját.","id":"20191122_orosz_atletikai_szovetseg_wada_dopping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b824e98f-fdb4-4b17-8590-cfbe174b4198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f633a77b-0faf-43db-8d3f-b199c7cd93b2","keywords":null,"link":"/sport/20191122_orosz_atletikai_szovetseg_wada_dopping","timestamp":"2019. november. 22. 22:28","title":"Bukták az orosz atléták az olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51550bf4-99bf-466f-b16e-2270da786ee5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az X-faktor mentora szerint a nő akkor a legértékesebb, hogy ha jó családanya és jó feleség.\r

\r

","shortLead":"Az X-faktor mentora szerint a nő akkor a legértékesebb, hogy ha jó családanya és jó feleség.\r

\r

","id":"20191123_ByeAlex_nem_erezne_magat_ferfinak_ha_parjanak_dolgoznia_kene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51550bf4-99bf-466f-b16e-2270da786ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22af4a10-76be-49f0-b41a-f197ed00b867","keywords":null,"link":"/kultura/20191123_ByeAlex_nem_erezne_magat_ferfinak_ha_parjanak_dolgoznia_kene","timestamp":"2019. november. 23. 12:56","title":"ByeAlex nem érezné magát férfinak, ha párjának dolgoznia kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd6f453-50c8-486f-910c-28639d77a34a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az incidensben szerencsére senki sem sérült meg.","shortLead":"Az incidensben szerencsére senki sem sérült meg.","id":"20191122_repulo_robbanas_hajtomu_philippine_airlines_kenyszerleszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bd6f453-50c8-486f-910c-28639d77a34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16fe47f-d326-4e45-9842-3793b7f2efd7","keywords":null,"link":"/elet/20191122_repulo_robbanas_hajtomu_philippine_airlines_kenyszerleszallas","timestamp":"2019. november. 22. 17:45","title":"„Lángnyelvek csaptak ki a hajtóműből” – rémisztő videó készült a Philippine Airlines gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3879ddeb-ae04-4052-8964-32f22c4415af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iOS 14 még a jövő zenéje – van bőven dolga az Apple-nek az iOS 13-mal is –, azért már vannak, akik elképzelték, milyen lehetne az új mobil operációs rendszer.","shortLead":"Bár az iOS 14 még a jövő zenéje – van bőven dolga az Apple-nek az iOS 13-mal is –, azért már vannak, akik elképzelték...","id":"20191122_apple_ios_14_koncepcio_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3879ddeb-ae04-4052-8964-32f22c4415af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530acf3d-145d-4470-a956-e27584795d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_apple_ios_14_koncepcio_video","timestamp":"2019. november. 22. 16:03","title":"Ahhoz mit szólna, ha ilyen lenne az iPhone-ok új rendszere, az iOS 14?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Az eredeti terv szerint az orosz Transmashholding megvenné a Dunakeszi Járműjavítót, és a magyar céggel közösen gyártana 1300 vasúti kocsit az afrikai országnak. Eddig azonban csak két vasúti kocsi készült el, Oroszországban, amelyeket a magyar vasúti pályákon tesztelnek. Dunakeszi megvételéről semmi hír, pedig a második erre adott határidő is rövidesen lejár, viszont időközben bejelentkezett a cégért egy másik gyártó is.","shortLead":"Az eredeti terv szerint az orosz Transmashholding megvenné a Dunakeszi Járműjavítót, és a magyar céggel közösen...","id":"20191123_Magyarorszagon_tesztelik_az_Egyiptomnak_szant_vasuti_kocsikat_az_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cbdc93-f81c-4b70-ad3b-ac5f8201424f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Magyarorszagon_tesztelik_az_Egyiptomnak_szant_vasuti_kocsikat_az_oroszok","timestamp":"2019. november. 23. 08:46","title":"Az oroszok Magyarországon tesztelik az Egyiptomnak szánt vasúti kocsikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13adcca3-a685-45ea-819d-7f2c3c2a4087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi faxni, Van der Bellen gurulós bőrönddel várta a menetrend szerinti vonatot.



","shortLead":"Semmi faxni, Van der Bellen gurulós bőrönddel várta a menetrend szerinti vonatot.



","id":"20191123_Az_osztrak_elnok_a_leheto_legegyszerubben_utazott_hogy_olasz_kollegajaval_talalkozzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13adcca3-a685-45ea-819d-7f2c3c2a4087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ddb0e4-2b0f-45f7-b0d7-9eae2da63f9d","keywords":null,"link":"/elet/20191123_Az_osztrak_elnok_a_leheto_legegyszerubben_utazott_hogy_olasz_kollegajaval_talalkozzon","timestamp":"2019. november. 23. 12:11","title":"Az osztrák elnök a lehető legegyszerűbben utazott, hogy olasz kollégájával találkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]