Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7 millió ember adta le a voksát a különleges közigazgatási státusszal bíró városban - olvasható a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap internetes oldalán.

","shortLead":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7...","id":"20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acd83ca-20eb-4c67-9f55-384a73e038cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 24. 15:50","title":"Soha nem szavaztak még ennyien Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"1945-től 1990-ig kérdés volt, hogy barát vagy ellenség a lektor.","shortLead":"1945-től 1990-ig kérdés volt, hogy barát vagy ellenség a lektor.","id":"201947_szo_fennakadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e242eb4f-957e-4ff9-b072-c46a7fb0ea93","keywords":null,"link":"/360/201947_szo_fennakadt","timestamp":"2019. november. 25. 15:01","title":"Cenzúra: nevezetes herélések és leletmentések az \"átkosban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy héttel előre hozták.","shortLead":"Egy héttel előre hozták.","id":"20191123_atletikai_vb_2023_idopont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b804e93a-3dec-4aef-a1f4-489d64ad40f7","keywords":null,"link":"/sport/20191123_atletikai_vb_2023_idopont","timestamp":"2019. november. 23. 21:45","title":"Megváltozott a Budapestre tervezett atlétikai vb időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","shortLead":"8-14 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","id":"20191124_Huvos_napos_ido_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6081cb04-92c1-4d74-808e-10697473f73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388ad92e-8d64-4706-84ba-a449f36c65a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_Huvos_napos_ido_lesz","timestamp":"2019. november. 24. 08:22","title":"Hűvös, napos idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban, a kétkötetes Biblia latináért egy- vagy akár kétmillió eurót is megadhatnak.","shortLead":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban...","id":"20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eedc0d-ac63-4df8-84ab-27c578c8b007","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","timestamp":"2019. november. 24. 11:03","title":"Csak 481 oldalas ez a könyv, de 660 000 000 forintért adhatják el holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceccbe22-9859-48c4-85d2-fff83800edc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal a felszállás után meghibásodott egy Boeing 777-es egyik hajtóműve. Az utasok rázkódásról, robbanásokról és nagy lángcsóvákról számoltak be. Az esetről videó is készült.","shortLead":"Nem sokkal a felszállás után meghibásodott egy Boeing 777-es egyik hajtóműve. Az utasok rázkódásról, robbanásokról és...","id":"20191124_philippine_airlines_boeing_777_hajtomuhiba_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceccbe22-9859-48c4-85d2-fff83800edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1800964a-b30d-4639-82ea-b87d2929505a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_philippine_airlines_boeing_777_hajtomuhiba_video","timestamp":"2019. november. 24. 19:23","title":"Ezt nem akarja látni, miután felszállt a repülője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9c68be-f28a-4f27-993a-4b7fd202cf10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon beszéltek, és a főpolgármester azt állítja, Sebastian Coe támogatja az atlétikai vébéhez kapcsolódó terveit.","shortLead":"Telefonon beszéltek, és a főpolgármester azt állítja, Sebastian Coe támogatja az atlétikai vébéhez kapcsolódó terveit.","id":"20191125_sebastian_coe_karacsony_gergely_fopolgarmester_atletikai_vb_2023","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e9c68be-f28a-4f27-993a-4b7fd202cf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cf8328-5307-44ed-8647-990d3f124ef0","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_sebastian_coe_karacsony_gergely_fopolgarmester_atletikai_vb_2023","timestamp":"2019. november. 25. 19:04","title":"Karácsony szerint egyetért vele a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson brit miniszterelnök szerint még karácsony előtt ismét a parlament elé kerül a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő megállapodás, ha a kormányzó Konzervatív Párt megnyeri a december 12-ére kiírt előre hozott választást.","shortLead":"Boris Johnson brit miniszterelnök szerint még karácsony előtt ismét a parlament elé kerül a brit EU-tagság...","id":"20191124_brexit_boris_johnson_elorehozott_valasztas_brexit_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836f99b7-9d98-4bfc-9750-8e9e3bf5fc59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_brexit_boris_johnson_elorehozott_valasztas_brexit_karacsony","timestamp":"2019. november. 24. 08:53","title":"A Brexitet adná Boris Johnson karácsonyra ajándékba a briteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]