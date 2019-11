Kedden reggel hatszázan, kora délutánig már közel ezerkétszázan írták alá azt a petíciót, amelyet a kecskeméti Szövetség a Hírös Városért Egyesület indított el hétfőn. „Az egy nonszensz, hogy egy százezer lakosú megyeszékhelyen csak átrobog a vonat” – mondta Lejer Zoltán, az Egyesület frakcióvezetője. Az Egyesület a legutóbbi önkormányzati választásokra állt össze, az ellenzéki jelöltek jelölő szervezete volt, így jutott be tíz képviselőjük a kecskeméti közgyűlésbe.

Az új menetrend elleni tiltakozást most ők indították el azzal, hogy városuk polgármesterét arra szólítják fel, hogy kezdjen tárgyalásokat a vasúti társaság vezetőivel, hogy még a december közepi bevezetés előtt állítsák vissza a korábbi, azaz a jelenlegi menetrendet. Az ellenzéki képviselők tapasztalatai szerint Kecskemétről sokan ingáznak a fővárosba, és bár kapnak egy plusz „televonatot” a kecskemétiek, de az csak Kőbányáig közlekedne. A kecskemétiek szolidárisak a többi, kimaradó településsel is, nemcsak a városuk „kiiktatása” ellen tiltakoznak, hanem a többi várost is hátrányosan érintő menetrendváltozást szeretnék megakadályozni. Az Egyesület azt is szeretné elérni, hogy a vasúttársaság mérje fel az utasok igényeit, csak azután döntsön.

Az új menetrend a szegedieknek sem tetszik, az eddig óránként induló vonatok ütemes menetrendje is felborul, de az indulási és érkezési időhöz igazított helyi járatok menetrendjét is módosítaná, ami viszont az egész város közlekedésére hatással lehet. Ezért a szegedi polgármester is írt a vasutas cég vezérigazgatójának, hogy gondolja át a döntést, mivel a változással a megszokott ütemes menetrend felborítása csak zavart okoz, ami utascsökkenéssel is járhat.

Pár nappal ezelőtt írt a hvg.hu arról, hogy a MÁV-Start Zrt, más menetrendi változások mellett, a szegedieket „segítve”, a Budapest – Szeged közötti menetidőt tervezi rövidíteni 18 perccel két vonatpárnál úgy, hogy egyetlen állomáson, így Kecskeméten sem állna meg a vonat december közepétől a két végállomás között. Mindeközben a többi járat viszont több idő alatt lenne kénytelen ugyanezt a távot megtenni, mivel Kecskemét és Szeged között egy vágány fut, tehát be kell várnia a vonatoknak egymást. Egy volt vasutas ki is számolta, hogy a négy vonat begyorsításával nyert 4x18=72 perc nyereség, tizennyolc vonatnak okoz 296 perc időveszteséget. Kőbánya-Kispesten, Cegléden, Kiskunfélegyházán, Szegeden összesen negyvenegy meglévő csatlakozás hiúsulna meg.

A vasúttársaság ellen alig két hónappal ezelőtt már tüntettek az utasok, akkor a rendszeres késések és a bizonytalan szolgáltatások miatt tiltakoztak.