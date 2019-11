Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai kutatók férfi fogamzásgátló módszere már túl van az első klinikai teszteken, az alanyok pedig nem tapasztaltak mellékhatásokat. A készítmény hónapokon belül gyártásba kerülhet.","shortLead":"Az indiai kutatók férfi fogamzásgátló módszere már túl van az első klinikai teszteken, az alanyok pedig nem...","id":"20191128_ferfi_fogamzasgatlo_modszer_injekcio_polimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed970be-1206-4782-bb4d-70f6911ad3c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_ferfi_fogamzasgatlo_modszer_injekcio_polimer","timestamp":"2019. november. 28. 14:03","title":"Elkészült a férfiaknak szánt fogamzásgátló, 13 évig véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A per a kormánypárti publicista lakásszerzéséről szóló cikkel kapcsolatban indult.","shortLead":"A per a kormánypárti publicista lakásszerzéséről szóló cikkel kapcsolatban indult.","id":"20191128_bayer_zsolt_varnegyed_onkormanyzati_lakas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3ab7a8-9821-490e-b252-df48c3b9a41c","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_bayer_zsolt_varnegyed_onkormanyzati_lakas","timestamp":"2019. november. 28. 07:50","title":"Jogerősen pert nyert a 24.hu Bayer Zsolttal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5bed00c-f99a-4a0f-accf-461ea07a62dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyerekek vajon mit szólnak hozzá?","shortLead":"A gyerekek vajon mit szólnak hozzá?","id":"20191128_Itt_a_legmagyarabb_karacsonyi_meglepetes_eros_pistas_szaloncukor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5bed00c-f99a-4a0f-accf-461ea07a62dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1783a7e8-838b-4d70-bab0-781a19de8eb2","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_Itt_a_legmagyarabb_karacsonyi_meglepetes_eros_pistas_szaloncukor","timestamp":"2019. november. 28. 21:33","title":"Itt a legmagyarabb karácsonyi meglepetés: erős pistás szaloncukor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ab1af-9ade-4ec7-ba81-a16a1a8bf192","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kész szerencse, hogy nem indította be és lépett le vele.","shortLead":"Kész szerencse, hogy nem indította be és lépett le vele.","id":"20191129_Kaliforniaban_mar_autokra_faj_a_medvek_foga_nem_piknikes_kosarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983ab1af-9ade-4ec7-ba81-a16a1a8bf192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2214e4-4a76-4a41-aa91-31fe974b9e63","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Kaliforniaban_mar_autokra_faj_a_medvek_foga_nem_piknikes_kosarra","timestamp":"2019. november. 29. 17:22","title":"Kaliforniában már autókra fáj a medvék foga - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68328d4-d947-43c0-a445-269bcce0676f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Folytatódik az üzengetés az I. kerület és az MNB között.","shortLead":"Folytatódik az üzengetés az I. kerület és az MNB között.","id":"20191128_Valaszolt_az_I_keruleti_onkormanyzat_A_parkolasi_megallapodas_volt_jogserto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e68328d4-d947-43c0-a445-269bcce0676f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e345420-a7ec-4b39-815e-9d3719facd1f","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Valaszolt_az_I_keruleti_onkormanyzat_A_parkolasi_megallapodas_volt_jogserto","timestamp":"2019. november. 28. 21:33","title":"Válaszolt az I. kerületi önkormányzat: A parkolási megállapodás volt jogsértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rádió alapítói szerint annyi ember él már Magyarországon a volt szovjet utódállamokból, hogy az már komoly vásárlóerőt jelent. Híreket fognak adni, de azt állítják, a politikai témákat mellőzni fogják.","shortLead":"A rádió alapítói szerint annyi ember él már Magyarországon a volt szovjet utódállamokból, hogy az már komoly...","id":"20191129_Orosz_nyelvu_radio_indul_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab4fcfc-656b-403e-a161-1dfb5f4644d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Orosz_nyelvu_radio_indul_Budapesten","timestamp":"2019. november. 29. 17:49","title":"Orosz nyelvű rádió indul Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs olyan felhasználó, aki ne találkozott már a YouTube felugró ablakával, amely az ingyenes prémium csomagot hirdeti. Hetek óta. Kikapcsolni csak pénzért lehet.","shortLead":"Nincs olyan felhasználó, aki ne találkozott már a YouTube felugró ablakával, amely az ingyenes prémium csomagot...","id":"20191128_youtube_premium_egy_honap_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbd6f9b-6937-421b-9b2a-ad06fda44b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_youtube_premium_egy_honap_hirdetes","timestamp":"2019. november. 28. 09:03","title":"A halálba idegesíti a felhasználókat a YouTube – ön még bírja cérnával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhat különböző ügyvédi irodával - köztük több volt fideszes képviselőével - kötött egyidejű megbízási szerződést Ferencváros előző fideszes vezetése - derült ki a önkormányzattól kikért megbízáslistából. A tizenhatból öt iroda párhuzamosan ugyanarra a feladatra kapott megbízást, az elvégzett munka mennyisége alapján többüknél is felmerül, hogy az nem állt arányban a fizetséggel. A szerződések közel felét fel is számolja a kerület új független polgármestere.","shortLead":"Tizenhat különböző ügyvédi irodával - köztük több volt fideszes képviselőével - kötött egyidejű megbízási szerződést...","id":"20191129_ferencvaros_ugyvedi_szerzodesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23474d9-59c5-42e9-8eb5-409901d70f49","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_ferencvaros_ugyvedi_szerzodesek","timestamp":"2019. november. 29. 11:10","title":"Ferencváros fideszes vezetése 16 ügyvédi irodának fizette a tízmilliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]