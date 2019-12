Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Késsel támadt a London Bridge-en sétáló járókelőkre egy férfi péntek délután a brit fővárosban. A támadót előbb civilek próbálták megfékezi, majd lelőtték a rendőrök. Az incidensnek több sérültje van. A helyszínre terrorellenes nyomozók érkeztek.","shortLead":"Késsel támadt a London Bridge-en sétáló járókelőkre egy férfi péntek délután a brit fővárosban. A támadót előbb civilek...","id":"20191129_lovesek_london_bridge_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bf8264-9249-4d89-89fb-8938e3727172","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_lovesek_london_bridge_rendorseg","timestamp":"2019. november. 29. 15:36","title":"Terrortámadás történt a London Bridge-en, lelőtték a támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ryugu változatos geológiai történetére világítanak rá a kisbolygó becsapódási kráterei, melyekről a Hajabusza-2 japán űrszonda gyűjtött adatokat.","shortLead":"A Ryugu változatos geológiai történetére világítanak rá a kisbolygó becsapódási kráterei, melyekről a Hajabusza-2 japán...","id":"20191130_ryugu_kisbolygo_aszteroida_adatok_hajabusza_2_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e110b1cf-ac17-4055-84ef-4d187527c465","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_ryugu_kisbolygo_aszteroida_adatok_hajabusza_2_urszonda","timestamp":"2019. november. 30. 15:03","title":"77 krátert találtak a 900 méteres Ryugu aszteroida felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rádió alapítói szerint annyi ember él már Magyarországon a volt szovjet utódállamokból, hogy az már komoly vásárlóerőt jelent. Híreket fognak adni, de azt állítják, a politikai témákat mellőzni fogják.","shortLead":"A rádió alapítói szerint annyi ember él már Magyarországon a volt szovjet utódállamokból, hogy az már komoly...","id":"20191129_Orosz_nyelvu_radio_indul_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab4fcfc-656b-403e-a161-1dfb5f4644d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Orosz_nyelvu_radio_indul_Budapesten","timestamp":"2019. november. 29. 17:49","title":"Orosz nyelvű rádió indul Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3367022-9f0b-40cb-ba6d-9ba07be0bd4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még a környező utcákat is lezárták, aztán kiderült, hogy csak félreértés volt.","shortLead":"Még a környező utcákat is lezárták, aztán kiderült, hogy csak félreértés volt.","id":"20191201_Emberi_vizelet_miatt_kellett_kiuriteni_egy_mozit_Washington_allamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3367022-9f0b-40cb-ba6d-9ba07be0bd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925ca476-6c1a-45e3-9ca6-2853367858dc","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Emberi_vizelet_miatt_kellett_kiuriteni_egy_mozit_Washington_allamban","timestamp":"2019. december. 01. 14:05","title":"Emberi vizelet miatt kellett kiüríteni egy mozit Washington államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha ön páros számokra tippelt, akkor van egy rossz hírünk.","shortLead":"Ha ön páros számokra tippelt, akkor van egy rossz hírünk.","id":"20191130_Egeszen_paratlan_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2366d838-d56e-40b3-8ee4-11351fe11ca2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Egeszen_paratlan_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2019. november. 30. 19:41","title":"Egészen páratlan számokat húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte az Útinform szombat délben a honlapján.","shortLead":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte...","id":"20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b6db70-473f-4ae5-9ec6-b03c46b622d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","timestamp":"2019. november. 30. 12:51","title":"Súlyos baleset az M3-ason, áll a sztráda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0addc840-f71b-499c-af3e-1e42078eac1d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Egyre több városban vezetik be a dolgok internete segítségével működő intelligens hulladékgyűjtést, amely jelentős megtakarítást és tisztább környezetet ígér.","shortLead":"Egyre több városban vezetik be a dolgok internete segítségével működő intelligens hulladékgyűjtést, amely jelentős...","id":"201948__hatekony_szemetgyujtes__kontenerbol_felhobe__okoskuka__szerencset_hoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0addc840-f71b-499c-af3e-1e42078eac1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11810cb5-fafb-4d6a-9547-09a4f5a46e52","keywords":null,"link":"/360/201948__hatekony_szemetgyujtes__kontenerbol_felhobe__okoskuka__szerencset_hoz","timestamp":"2019. november. 29. 15:00","title":"Az okostechnológiák menthetnek meg attól, hogy belefulladjunk a szemétbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2c9cf8-e5f3-46d2-996e-d8eeea276249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meteorológiai tél beköszöntével, a hideg megérkezett, átlagosan -4, -5 fok közötti hőmérsékletre ébredt az ország\r

","shortLead":"A meteorológiai tél beköszöntével, a hideg megérkezett, átlagosan -4, -5 fok közötti hőmérsékletre ébredt az ország\r

","id":"20191201_Minusz_10_fokot_is_mertek_reggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb2c9cf8-e5f3-46d2-996e-d8eeea276249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b7e3f-109a-45aa-b176-f5ed8bb1d5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Minusz_10_fokot_is_mertek_reggel","timestamp":"2019. december. 01. 09:59","title":"Mínusz 10 fokot is mértek reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]