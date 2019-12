Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eaa08f2-d4a8-44b7-835f-d7324d72adb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A töltési idő és a hatótáv nagyon is rendben van, most már \"csak\" a töltési infrastruktúrán lenne mit javítani.","shortLead":"A töltési idő és a hatótáv nagyon is rendben van, most már \"csak\" a töltési infrastruktúrán lenne mit javítani.","id":"20191203_uj_rekordot_ert_el_a_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hyundai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eaa08f2-d4a8-44b7-835f-d7324d72adb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28defae0-28c2-4d46-a019-be4ede42f355","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_uj_rekordot_ert_el_a_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hyundai","timestamp":"2019. december. 03. 09:31","title":"Új rekordot ért el a percek alatt feltölthető villanymotoros Hyundai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969c2530-ad21-4baa-8c76-53579ea02db4","c_author":"Sándor Anna","category":"360","description":"Szeretünk sémákban gondolkodni, pedig minden megcsalási történet egyedi, ráadásul az emberi szív legeldugottabb mélyére világít be. A sokféle árulásban azonban van néhány közös vonás, amely többet taníthat nekünk a párkapcsolatokról, mint először gondolnánk.","shortLead":"Szeretünk sémákban gondolkodni, pedig minden megcsalási történet egyedi, ráadásul az emberi szív legeldugottabb mélyére...","id":"20191203_Esther_Perel_Affer_avagy_gondoljuk_ujra_a_hutlenseget_viszony_megcsalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=969c2530-ad21-4baa-8c76-53579ea02db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39d2777-a678-459a-ae87-cc05f14e5b7a","keywords":null,"link":"/360/20191203_Esther_Perel_Affer_avagy_gondoljuk_ujra_a_hutlenseget_viszony_megcsalas","timestamp":"2019. december. 03. 15:00","title":"Miről szól egy viszony? Az biztos, hogy nem csak a szexről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a5838-320d-4a14-bff6-c03db53a9c3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még Robert De Niro is pózolt vele.","shortLead":"Még Robert De Niro is pózolt vele.","id":"20191203_lil_bub_macska_internet_mm_robert_de_niro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd0a5838-320d-4a14-bff6-c03db53a9c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e988d7-81e8-4703-829d-3cff434b12bc","keywords":null,"link":"/elet/20191203_lil_bub_macska_internet_mm_robert_de_niro","timestamp":"2019. december. 03. 10:35","title":"Elpusztult az internet egyik leghíresebb macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28a8d78-9bb4-4aaa-a251-6b977aef736d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Annyira megfontolja minden szavát a főpolgármester, hogy a végére már nehéz megérteni, mit is akar mondani. Ezt állítja pellengérre a Duma Aktuál, Kovács András Péter és Ceglédi Zoltán tolmácsolásában. ","shortLead":"Annyira megfontolja minden szavát a főpolgármester, hogy a végére már nehéz megérteni, mit is akar mondani. Ezt állítja...","id":"20191202_Duma_Aktual_Karacsony_Gergely_kormondatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e28a8d78-9bb4-4aaa-a251-6b977aef736d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b0d2-8157-4fa8-b607-d409e85efb6b","keywords":null,"link":"/360/20191202_Duma_Aktual_Karacsony_Gergely_kormondatai","timestamp":"2019. december. 02. 19:00","title":"Karácsony Gergely körmondatait nehéz lenne verbális agressziónak venni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a mostani Xbox-generáció sem jeleskedett VR-játékokban, és úgy tűnik, ezen a következő masina miatt sem változtatnak. “A felhasználók nem erre vágynak” – hangzott el a gyártó részéről.","shortLead":"Már a mostani Xbox-generáció sem jeleskedett VR-játékokban, és úgy tűnik, ezen a következő masina miatt sem...","id":"20191203_xbox_project_scarlett_phil_spencer_virtualis_valosag_vr_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525f422b-e743-413f-a873-8dd9f658fe63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_xbox_project_scarlett_phil_spencer_virtualis_valosag_vr_jatek","timestamp":"2019. december. 03. 09:33","title":"A felhasználók nem erre vágynak – mondja a Microsoft, és kihagyja az új Xbox-ból a VR-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emanuel Macron egy konkrétumokat nem tartalmazó, de nehezen félreérthető megjegyzéssel üzent a kínai Huaweinek.","shortLead":"Emanuel Macron egy konkrétumokat nem tartalmazó, de nehezen félreérthető megjegyzéssel üzent a kínai Huaweinek.","id":"20191202_emanuel_macron_franciaorszag_huawei_5g_halozat_epitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59170e88-5a52-47c9-a016-660bae7229e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_emanuel_macron_franciaorszag_huawei_5g_halozat_epitese","timestamp":"2019. december. 02. 17:33","title":"Franciaország semmi rosszat nem lát abban, ha a Huawei építi az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","shortLead":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","id":"20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cd111e-a20b-40f9-a8b2-1c799be1f942","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2019. december. 04. 11:06","title":"Egy 22 éves egyetemista lesz az Emmi helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2014–2020-as fejlesztési források 43 százalékát utalták át eddig.","shortLead":"A 2014–2020-as fejlesztési források 43 százalékát utalták át eddig.","id":"20191203_3600_milliard_forintot_adott_az_EU_2014_ota_Magyarorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cee174-8b16-46ec-8c5c-623fcdb66026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_3600_milliard_forintot_adott_az_EU_2014_ota_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. december. 03. 06:57","title":"3600 milliárd forintot adott az EU 2014 óta Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]