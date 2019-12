Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Indulatosabbak voltak mostanában, de nemcsak az utasokkal, hanem a többi közlekedővel is.","shortLead":"Indulatosabbak voltak mostanában, de nemcsak az utasokkal, hanem a többi közlekedővel is.","id":"20191205_bkk_busz_sofor_utas_tomegkozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e6b2a4-88c9-434a-be22-43e1b4edf463","keywords":null,"link":"/kkv/20191205_bkk_busz_sofor_utas_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. december. 05. 12:06","title":"Rászólt a BKK a sofőrökre, hogy ne legyenek bunkók az utasokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eabaf00-8828-4cff-a45c-d993f4e326bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghatározó dátumként véste be magát december 3. a Sony naptárába. Ezen a napon jelent meg a japán óriás egyik legsikeresebb terméke, a PlayStation játékkonzol, amely kalandos életutat járt be.","shortLead":"Meghatározó dátumként véste be magát december 3. a Sony naptárába. Ezen a napon jelent meg a japán óriás egyik...","id":"20191203_sony_playstation_4_jatekkonzol_25_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eabaf00-8828-4cff-a45c-d993f4e326bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c57595-1a28-48b4-8cf8-f1fe95cb114a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_sony_playstation_4_jatekkonzol_25_eves","timestamp":"2019. december. 03. 17:03","title":"Van itt három dolog, amit valószínűleg nem tudott a most 25 éves PlayStationről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5301e9-fad3-4f37-96b5-5b93006c5071","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb műanyagból készülő palackokkal áll elő a Coca-Cola, egy részük már kikerült a polcokra. Ezzel párhuzamosan a palackok formája is változik kicsit.","shortLead":"Kevesebb műanyagból készülő palackokkal áll elő a Coca-Cola, egy részük már kikerült a polcokra. Ezzel párhuzamosan...","id":"20191205_A_CocaCola_Magyarorszag_tovabb_karcsusitja_a_palackjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc5301e9-fad3-4f37-96b5-5b93006c5071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9c0a64-d23c-439b-8d10-66deaf80b5af","keywords":null,"link":"/kkv/20191205_A_CocaCola_Magyarorszag_tovabb_karcsusitja_a_palackjait","timestamp":"2019. december. 05. 11:50","title":"A Coca-Cola Magyarország tovább karcsúsítja a palackjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bd9a49-181f-4990-aada-42a9b54f59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német juhászt egy másfél méteres lánccal kötötték ki egy fához. A kutya napokig vonyított és többször összeesett.","shortLead":"A német juhászt egy másfél méteres lánccal kötötték ki egy fához. A kutya napokig vonyított és többször összeesett.","id":"20191203_veszprem_kutya_allatkinzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8bd9a49-181f-4990-aada-42a9b54f59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6108deca-0fdd-4ad8-81e7-f4aec54a584f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_veszprem_kutya_allatkinzas","timestamp":"2019. december. 03. 16:05","title":"Szörnyű körülmények közül mentettek ki egy kutyát a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7c7ad8-fb79-47e3-b430-8b9fc9150053","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott minden játékosa hozzátett Szenegál 30-20-as legyőzéséhez a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Kim Rasmussen szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott minden játékosa hozzátett Szenegál 30-20-as...","id":"20191204_kezilabda_vb_kim_rasmussen_magyarorszag_szenegal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c7c7ad8-fb79-47e3-b430-8b9fc9150053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c2b745-49c7-42ac-8e5c-8dcbcd1af01a","keywords":null,"link":"/sport/20191204_kezilabda_vb_kim_rasmussen_magyarorszag_szenegal","timestamp":"2019. december. 04. 15:23","title":"Rasmussen: Egyáltalán nem volt könnyű a meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan új trójait fedeztek fel, amely a bankfiókhoz tartozó szenzitív információk helyett elsősorban facebookos adatokra vadászik. Nem közvetlenül támad, egy PDF-olvasónak álcázza magát.","shortLead":"Egy olyan új trójait fedeztek fel, amely a bankfiókhoz tartozó szenzitív információk helyett elsősorban facebookos...","id":"20191205_facebookos_adat_ads_manager_trojai_pdfreader","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b88b62e-45c9-46cc-ac9c-6a8235e27f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_facebookos_adat_ads_manager_trojai_pdfreader","timestamp":"2019. december. 05. 09:33","title":"Facebookos adatokra vadászik egy alattomos új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968","c_author":"MTI","category":"elet","description":"December 31-én nulla órától január 1-jén egészen éjfélig tilos működésbe hozni petárdát a városközpont gyalogos övezetében és a környező utcákban.\r

\r

","shortLead":"December 31-én nulla órától január 1-jén egészen éjfélig tilos működésbe hozni petárdát a városközpont gyalogos...","id":"20191205_Betiltottak_a_szilveszteri_petardazast_Munchenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b34269-c277-4892-bb12-f9254caf8920","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Betiltottak_a_szilveszteri_petardazast_Munchenben","timestamp":"2019. december. 05. 08:01","title":"Betiltották a szilveszteri petárdázást Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdára eltűnt a bíróság honlapjáról az az elnököt búcsúztató levél, amelyben bírósági vezetők hálálkodtak Handó Tündének az eddigi munkásságáért.","shortLead":"Szerdára eltűnt a bíróság honlapjáról az az elnököt búcsúztató levél, amelyben bírósági vezetők hálálkodtak Handó...","id":"20191204_Elerhetetlen_lett_a_birosag_honlapjan_a_Hando_Tundenek_halalkodo_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f20ff03-47d3-44fc-ad2d-4c85490d275b","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Elerhetetlen_lett_a_birosag_honlapjan_a_Hando_Tundenek_halalkodo_level","timestamp":"2019. december. 04. 14:02","title":"Elérhetetlen lett a bíróság honlapján a Handó Tündének hálálkodó levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]