[{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozta Magyarországról szóló éves jelentését az IMF. A dokumentum szerint a magyar gazdaság jól teljesít, és a tervezett intézkedések iránya is jó, azonban elég sok probléma akad, amiket sürgősen orvosolni kellene.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta Magyarországról szóló éves jelentését az IMF. A dokumentum szerint a magyar gazdaság jól teljesít...","id":"20191205_A_penzugyminiszterium_szerint_elismeres_az_IMF_Magyarorszagrol_szolo_jelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3154e9-ac9d-4406-bdb0-d19f508e6722","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_A_penzugyminiszterium_szerint_elismeres_az_IMF_Magyarorszagrol_szolo_jelentese","timestamp":"2019. december. 05. 17:46","title":"A pénzügyminisztérium szerint elismerés az IMF Magyarországról szóló jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf627bc-83b7-488a-a78d-4b7def3797ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar állami hírtelevízió, a Kárpátalján is fogható M1 úgy mutat képeket a Krímről, hogy a félszigetet Oroszország részeként tünteti fel – írják az ukrajnai médiumok. Hangsúlyozzák, hogy az M1 annak ellenére adta a Krímet az oroszoknak, hogy Magyarország hivatalosan Ukrajna részének tekinti a területet.","shortLead":"A magyar állami hírtelevízió, a Kárpátalján is fogható M1 úgy mutat képeket a Krímről, hogy a félszigetet Oroszország...","id":"20191205_Ukrajna_duhos_mert_az_M1_is_Oroszorszagnak_adta_a_Krimet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf627bc-83b7-488a-a78d-4b7def3797ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0812e606-0fba-40f1-beed-a8d2c8b35788","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Ukrajna_duhos_mert_az_M1_is_Oroszorszagnak_adta_a_Krimet","timestamp":"2019. december. 05. 10:43","title":"Az ukránok kiszúrták, hogy a magyar köztévé Oroszországnak adta a Krímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c85980e-19dc-4ec2-bc78-2650427247d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdától a K&H Bank ügyfelei is elérhetik az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatást – közölte a pénzintézet.","shortLead":"Szerdától a K&H Bank ügyfelei is elérhetik az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatást – közölte a pénzintézet.","id":"20191204_kh_apple_pay_iphone_mobilfizetes_bekapcsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c85980e-19dc-4ec2-bc78-2650427247d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32990cc1-61e2-4991-be7c-9cf9585f0f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_kh_apple_pay_iphone_mobilfizetes_bekapcsolas","timestamp":"2019. december. 04. 09:53","title":"Mostantól a K&H Bank ügyfelei is használhatják az iPhone-jukat fizetésre, megjött az Apple Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is növekszik az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátásának globális mértéke, de nem olyan gyorsan, mint a korábbi években.","shortLead":"Továbbra is növekszik az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátásának globális mértéke, de nem olyan gyorsan, mint...","id":"20191204_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_legszennyezettseg_szen_dioxid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6639537e-cecd-41bb-99ec-f784fee001e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_legszennyezettseg_szen_dioxid","timestamp":"2019. december. 04. 20:03","title":"Végre jött egy jó hír a globális felmelegedéssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f3ff8e-4662-494a-a18d-f4bc4265805d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kipróbált merénylő ölhetett augusztusban Berlinben. Németország most kiutasított két orosz diplomatát. A korábbi hasonló eset – a 2018-as angliai Szkripal-merénylet – élénk nemzetközi tiltakozást váltott ki, s a Nyugat és Moszkva közötti kapcsolatos megromlását eredményezte. ","shortLead":"Kipróbált merénylő ölhetett augusztusban Berlinben. Németország most kiutasított két orosz diplomatát. A korábbi...","id":"20191204_Ujabb_gyilkossagrol_derult_ki_hogy_az_orosz_allam_rendelte_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f3ff8e-4662-494a-a18d-f4bc4265805d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9ceb2c-f57a-42df-8404-5f6cf280ae55","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Ujabb_gyilkossagrol_derult_ki_hogy_az_orosz_allam_rendelte_meg","timestamp":"2019. december. 04. 14:51","title":"Újabb gyilkosságról derült ki, hogy az orosz állam rendelhette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József is megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy rendezvényén, ahol a Fidesz 31. évvel ezelőtti alapítása is téma volt. Nem fogta vissza magát.","shortLead":"Szájer József is megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy rendezvényén, ahol a Fidesz 31. évvel ezelőtti alapítása...","id":"20191204_szajer_jozsef_fidesz_nemzeti_kozszolgalati_egyetem_aranybulla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c136f53f-3300-44a9-a140-d144b44c05d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_szajer_jozsef_fidesz_nemzeti_kozszolgalati_egyetem_aranybulla","timestamp":"2019. december. 04. 11:59","title":"Szájer szerint annak az országnak, ahol először volt Aranybulla, nem kell leckét elfogadnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legdinamikusabban fejlődő közösségi szolgáltatását, a TikTokot sokan nem kedvelik. Ezúttal amerikai diákok egy csoportja próbál fellépni ellene.","shortLead":"A világ egyik legdinamikusabban fejlődő közösségi szolgáltatását, a TikTokot sokan nem kedvelik. Ezúttal amerikai...","id":"20191205_tiktok_bytedance_kemprogram_adatgyujtes_adattovabbitas_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16695205-f712-4d0d-a74c-1677354afee1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_tiktok_bytedance_kemprogram_adatgyujtes_adattovabbitas_kina","timestamp":"2019. december. 05. 13:03","title":"Súlyos vádak a TikTok ellen, azt mondják, kiszivattyúzzák a felhasználók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149455e6-05e4-4af7-a8ad-31ccf746c0e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy szingapúri cég svájci leánya 20 százalékos részesedést vállal a magyar hátterű MET Csoportban. A MET egyebek mellett a Tigáz tulajdonosa, Mészáros Lőrinccel közösen.","shortLead":"Egy szingapúri cég svájci leánya 20 százalékos részesedést vállal a magyar hátterű MET Csoportban. A MET egyebek...","id":"20191205_Szingapuri_kezbe_kerul_a_magyar_hatteru_energetikai_nagyvallalat_otode","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=149455e6-05e4-4af7-a8ad-31ccf746c0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd0b0aa-c76e-4540-8091-1f768e455f72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Szingapuri_kezbe_kerul_a_magyar_hatteru_energetikai_nagyvallalat_otode","timestamp":"2019. december. 05. 13:42","title":"Szingapúriak vásárolták be magukat a magyar hátterű MET Csoportba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]