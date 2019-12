Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b2980ce-c5a0-49ce-8c43-d93690d584c4","c_author":"Dénes Ferenc","category":"360","description":"Budapesti stadion- kontra egészségfejlesztés. Gondoljuk át alaposan, javasolja a szerző. Vélemény.","shortLead":"Budapesti stadion- kontra egészségfejlesztés. Gondoljuk át alaposan, javasolja a szerző. Vélemény.","id":"201949_ot_pont_jeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b2980ce-c5a0-49ce-8c43-d93690d584c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d1a1fd-b69d-4306-9a58-0a8efa3c781b","keywords":null,"link":"/360/201949_ot_pont_jeles","timestamp":"2019. december. 06. 11:00","title":"Dénes Ferenc: A közpénzlicit megy, a közös gondolkodás nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Magyar Ateista Társaság közleménye szerint a házelnök „több alkalommal súlyosan kirekesztő, gyűlöletkeltő gondolatokat fogalmazott meg az ateista állampolgárokkal kapcsolatban.”","shortLead":"A Magyar Ateista Társaság közleménye szerint a házelnök „több alkalommal súlyosan kirekesztő, gyűlöletkeltő...","id":"20191207_Kozosseg_elleni_uszitasert_jelentettek_fel_Kover_Laszlot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608da33e-f49f-4a58-b14c-e004438ce523","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Kozosseg_elleni_uszitasert_jelentettek_fel_Kover_Laszlot","timestamp":"2019. december. 07. 06:19","title":"Közösség elleni uszításért jelentették fel Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2018-ban majdnem tízmillió megbetegedés volt.","shortLead":"2018-ban majdnem tízmillió megbetegedés volt.","id":"20191205_140_ezren_haltak_meg_tavaly_kanyaroban_fokent_kisgyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710ea17c-fb0f-46e6-9d55-f265ea329805","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_140_ezren_haltak_meg_tavaly_kanyaroban_fokent_kisgyerekek","timestamp":"2019. december. 05. 21:18","title":"140 ezren haltak meg tavaly kanyaróban, főként kisgyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel megindíthatják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump elnök ellen.","shortLead":"Ezzel megindíthatják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump elnök ellen.","id":"20191205_Osszealltjak_a_vadirat_Trump_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae596960-1fec-4155-8dc0-a13d0dca47c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Osszealltjak_a_vadirat_Trump_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 16:36","title":"Összeállítják a vádiratot Donald Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ff381f-a0fd-4048-a17d-7460db93c05c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Verseny után, a zágrábi utcán állították meg őket a rendőrök, és mivel a szálláson hagyták a papírjaikat, egy nappal később már egy bosnyák menekülttáborban találták magukat. ","shortLead":"Verseny után, a zágrábi utcán állították meg őket a rendőrök, és mivel a szálláson hagyták a papírjaikat, egy nappal...","id":"20191205_Migrans_kitoloncolas_nigeria_diaksportolo_horvat_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77ff381f-a0fd-4048-a17d-7460db93c05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed68197-377e-43d7-b701-2d7154119e3e","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Migrans_kitoloncolas_nigeria_diaksportolo_horvat_rendorok","timestamp":"2019. december. 05. 18:28","title":"Migránsnak nézték és kitoloncolták a nigériai diáksportolókat a horvát rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757778a2-6f09-4901-93c6-1c8abc438386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú tegnap tűnt el Budapesten az V. kerületből, azóta nem adott életjelet magáról.","shortLead":"A fiú tegnap tűnt el Budapesten az V. kerületből, azóta nem adott életjelet magáról.","id":"20191206_Eltunes_miatt_keresi_a_rendorseg_Bujdoso_Krisztofert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=757778a2-6f09-4901-93c6-1c8abc438386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34682025-4037-49a9-8ac3-4b096f0f773b","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Eltunes_miatt_keresi_a_rendorseg_Bujdoso_Krisztofert","timestamp":"2019. december. 06. 17:42","title":"Eltűnés miatt keresi a rendőrség Bujdosó Krisztofert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a12603-eda1-4d73-81c7-93fdcf57a908","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dankó Virág 13 évig dolgozott az önkormányzatnál, most a budai komplexumot vezetheti.","shortLead":"Dankó Virág 13 évig dolgozott az önkormányzatnál, most a budai komplexumot vezetheti.","id":"20191205_A_NER_uj_helyet_talalt_II_kerulet_volt_alpolgarmesterenek_a_Millenaris_ugyvezetoje_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a12603-eda1-4d73-81c7-93fdcf57a908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3172b949-5fc1-4975-acb4-4d0862396cbc","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_A_NER_uj_helyet_talalt_II_kerulet_volt_alpolgarmesterenek_a_Millenaris_ugyvezetoje_lesz","timestamp":"2019. december. 05. 19:58","title":"A NER új helyet talált II. kerület volt alpolgármesterének, a Millenáris ügyvezetője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér Ház ura annyira megsértődött, hogy csapot-papot otthagyva hazautazott az USA-ba. Nem a kanadai vezető az első, akinek kellemetlen pillanatai támadtak egy-egy bekapcsolva maradt mikrofon miatt, az áldozatok, Nicolas Sarkozy francia elnök, George W Bush és Barack Obama amerikai elnökök hasonló és még kínosabb eseteit a The New York Times elevenítette fel.\r

","shortLead":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér...","id":"20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e51ba0-8d6e-465f-8fc0-32a629d431c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 18:16","title":"Nem Trudeau az első, aki kínos helyzetbe került a bekapcsolt mikrofonok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]