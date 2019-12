Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","shortLead":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","id":"20191206_orvosi_rendelo_kormanytamogatas_ukrajna_zapszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33274f5-c839-4129-9de5-a7a2e843258b","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_orvosi_rendelo_kormanytamogatas_ukrajna_zapszony","timestamp":"2019. december. 06. 05:57","title":"A magyar kormány támogatásával felújított orvosi rendelőt adtak át Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Félméteres hóval várnak.","shortLead":"Félméteres hóval várnak.","id":"20191206_Elo_a_silecekkel_megnyitott_az_eplenyi_siarena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e575e4bb-fe19-4262-a479-6e20de69b244","keywords":null,"link":"/elet/20191206_Elo_a_silecekkel_megnyitott_az_eplenyi_siarena","timestamp":"2019. december. 06. 17:04","title":"Elő a sílécekkel: megnyitott az eplényi síaréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b4eb03-8f90-4dd4-a706-1379f8787630","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem egyszerű eldönteni, hogy Télapó a világ legjobb projektmenedzsere-e vagy a legrosszabb. Azt mindenki, aki valaha végigcsinált egy vizsgaidőszakot, pontosan tudja, hogy a határidő előtti utolsó éjszakán csodákat lehet tenni, de felvetődik a kérdés: ha egy évre előre tudjuk, mikorra kell végezni, nem lehetne jobban megszervezni a felkészülést?","shortLead":"Nem egyszerű eldönteni, hogy Télapó a világ legjobb projektmenedzsere-e vagy a legrosszabb. Azt mindenki, aki valaha...","id":"20191205_Telapo_projektmenedzsment_mikulas_ajandek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80b4eb03-8f90-4dd4-a706-1379f8787630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baa9840-68fe-441c-8388-dc971c1df92e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Telapo_projektmenedzsment_mikulas_ajandek","timestamp":"2019. december. 05. 20:01","title":"Télapó és az elhibázott projektmenedzsment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kedden adják át a 2018-as és a 2019-es irodalmi Nobel-díjat. A ceremóniára Stockholmba érkezett osztrák író, Peter Handke nem volt hajlandó válaszolni a Szerbiával és a balkáni háborúval kapcsolatos álláspontját firtató újságírói kérdésekre. Olga Tokarczuk azt hangsúlyozta, hogy nem mint nő, hanem mint író kapta meg a Nobel-díjat.\r

\r

","shortLead":"Kedden adják át a 2018-as és a 2019-es irodalmi Nobel-díjat. A ceremóniára Stockholmba érkezett osztrák író, Peter...","id":"20191207_Az_idei_Nobeldijas_inkabb_valasztja_a_vecepapirra_irt_nevtelen_levelet_mint_az_ujsagirok_kerdeseit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6f073b-c706-4bd3-81b2-8731a9b42d56","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Az_idei_Nobeldijas_inkabb_valasztja_a_vecepapirra_irt_nevtelen_levelet_mint_az_ujsagirok_kerdeseit","timestamp":"2019. december. 07. 11:50","title":"Az idei Nobel-díjas inkább választja a vécépapírra írt névtelen levelet, mint az újságírók kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hármast kapott, ezért szúrt a győri diák, inkorrektnek tartja kirúgását a volt FKF-vezér, nigériai sportolókat zártak menekülttáborba a horvát rendőrök. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hármast kapott, ezért szúrt a győri diák, inkorrektnek tartja kirúgását a volt FKF-vezér, nigériai sportolókat zártak...","id":"20191206_Radar360_Karacsony_totalis_Fideszfelugyeletrol_beszel_lesujto_a_velemenyunk_az_egeszsegugyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de012e0-04c6-4a2e-96e9-4b5a8ab28ba3","keywords":null,"link":"/360/20191206_Radar360_Karacsony_totalis_Fideszfelugyeletrol_beszel_lesujto_a_velemenyunk_az_egeszsegugyrol","timestamp":"2019. december. 06. 08:00","title":"Radar360: Karácsony totális Fidesz-felügyeletről beszél, lesújtó a véleményünk az egészségügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posta szerint vannak olyan utcák Kecskeméten, ahova a kézbesítők nem mernek bemenni.","shortLead":"A posta szerint vannak olyan utcák Kecskeméten, ahova a kézbesítők nem mernek bemenni.","id":"20191206_Megvontak_a_rokkantsagi_ellatasat_egy_nonek_mert_a_posta_nem_vitt_ki_egy_levelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a556e1-f32c-4a38-a0b0-4e4f0f5be168","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Megvontak_a_rokkantsagi_ellatasat_egy_nonek_mert_a_posta_nem_vitt_ki_egy_levelet","timestamp":"2019. december. 06. 20:40","title":"Megvonták a rokkantsági ellátását egy nőnek, mert a posta nem vitt ki egy levelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8fb17f-0dce-4f4c-b06f-df6ebee9afce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm december elejei rendezvényén jó pár partnere is részt vett. Köztük volt a Motorola is, új csúcskategóriás eszközöket ígérve a jövő év elejére.","shortLead":"A Qualcomm december elejei rendezvényén jó pár partnere is részt vett. Köztük volt a Motorola is, új csúcskategóriás...","id":"20191205_qualcomm_tech_summit_motorola_bejelentes_csucskategorias_telefonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b8fb17f-0dce-4f4c-b06f-df6ebee9afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd17046-2599-4311-9176-f2518d685739","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_tech_summit_motorola_bejelentes_csucskategorias_telefonok","timestamp":"2019. december. 05. 19:33","title":"Bejelentették: visszatér a Motorola a csúcskategóriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyula egy minőségi mutatói rendszert is bevezetne, ahol a betegek véleménye is megjelenhet. A vizitdíjnak véleménye szerint pozitív hatásai voltak. ","shortLead":"Kincses Gyula egy minőségi mutatói rendszert is bevezetne, ahol a betegek véleménye is megjelenhet. A vizitdíjnak...","id":"20191205_Brutto_egymillios_alapbert_adna_az_orvosoknak_a_kamara_uj_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714f51b-00fb-4361-8005-994333296916","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Brutto_egymillios_alapbert_adna_az_orvosoknak_a_kamara_uj_elnoke","timestamp":"2019. december. 05. 20:08","title":"Egymillió forintos alapbért adna az orvosoknak a kamara új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]