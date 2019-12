Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint az ellenzék nyomás alatt tartja Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház vezetőjét.","shortLead":"A lap szerint az ellenzék nyomás alatt tartja Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház vezetőjét.","id":"20191210_magyar_nemzet_szinhaz_igazgato_veszely_ellenzek_fovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdd0e5-0bdb-4fca-87b9-a86109f3f95c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_magyar_nemzet_szinhaz_igazgato_veszely_ellenzek_fovaros","timestamp":"2019. december. 10. 11:03","title":"A Magyar Nemzet szerint a jobboldali színházigazgatók vannak veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártigazgató feljelentést tesz.","shortLead":"A pártigazgató feljelentést tesz.","id":"20191209_Molnar_Zsoltot_megzsarolta_az_Angyal_ugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41032d9f-f285-47c7-9daa-982c2189c0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Molnar_Zsoltot_megzsarolta_az_Angyal_ugyvedje","timestamp":"2019. december. 09. 07:55","title":"Az MSZP-s Molnár Zsoltot megzsarolta az Angyal ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú megbánta tettét.","shortLead":"A fiú megbánta tettét.","id":"20191208_A_megszurt_tanarno_kesz_megbocsatani_diakjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96a7b7-f5fd-4165-ba22-4a2aec2a9dde","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_A_megszurt_tanarno_kesz_megbocsatani_diakjanak","timestamp":"2019. december. 08. 16:07","title":"A megkéselt tanárnő megbocsát diákjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar, cseh és lengyel vétó miatt bukott el korábban a terv, hogy az EU 2050-ra klímasemleges legyen. Több szervezet most arra kérik az érintetteket, hogy a következő szavazásnál legyenek észnél.","shortLead":"Magyar, cseh és lengyel vétó miatt bukott el korábban a terv, hogy az EU 2050-ra klímasemleges legyen. Több szervezet...","id":"20191209_orban_viktor_klimavaltozas_karbonsemlegesseg_2050","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8580b4e-c7e9-4d2f-b3d3-9c22ee1f64b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_orban_viktor_klimavaltozas_karbonsemlegesseg_2050","timestamp":"2019. december. 09. 20:03","title":"Levélben kérik Orbántól, hogy vegye végre komolyan a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csak novemberben 190,9 milliárd forint hiány jött össze, de így is épphogy túl vagyunk az éves előirányzat háromnegyedén.","shortLead":"Csak novemberben 190,9 milliárd forint hiány jött össze, de így is épphogy túl vagyunk az éves előirányzat...","id":"20191209_Johet_az_ev_vegi_penzeso_meg_csak_az_eves_terv_76_szazaleka_az_allamhaztartasi_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d32120e-d035-4452-84ce-36893d5477c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Johet_az_ev_vegi_penzeso_meg_csak_az_eves_terv_76_szazaleka_az_allamhaztartasi_hiany","timestamp":"2019. december. 09. 11:09","title":"Jöhet az év végi pénzeső, még csak az éves terv 76 százaléka az államháztartási hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b659d34-250e-4fa0-b212-68356c093324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mulatós zenész úgy véli, tarthatatlan az az állapot, ami mostanában az iskolákban van.\r

\r

","shortLead":"A mulatós zenész úgy véli, tarthatatlan az az állapot, ami mostanában az iskolákban van.\r

\r

","id":"20191210_A_tanaroknak_meg_lehetne_engedni_a_diakok_vereset__Csocsesz_oktatasi_szakertore_mulatta_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b659d34-250e-4fa0-b212-68356c093324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515234b1-f46f-4607-a20b-01a8fa4521fe","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_A_tanaroknak_meg_lehetne_engedni_a_diakok_vereset__Csocsesz_oktatasi_szakertore_mulatta_magat","timestamp":"2019. december. 10. 11:06","title":"A tanároknak meg lehetne engedni a diákok verését – Csocsesz oktatási szakértőre mulatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány a kulturális finanszírozást teljesen átalakító, így a színházakat is érintő tervezetéről a színész és rendező azt mondta: ez az utolsó lépés, amellyel teljesen kivonják a szakmaiságot. ","shortLead":"A kormány a kulturális finanszírozást teljesen átalakító, így a színházakat is érintő tervezetéről a színész és rendező...","id":"20191209_Alfoldi_aki_benyal_a_rendszernek_azt_tamogatjak_aki_pedig_nem_az_pusztuljon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d9c6dd-b6ab-4e0c-85cb-4243589ea484","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Alfoldi_aki_benyal_a_rendszernek_azt_tamogatjak_aki_pedig_nem_az_pusztuljon","timestamp":"2019. december. 09. 11:37","title":"Alföldi: \"Aki benyal a rendszernek, azt támogatják, aki pedig nem, az pusztuljon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő években el is indulhat a folyamat. ","shortLead":"A következő években el is indulhat a folyamat. ","id":"20191209_Mar_1020_szazalekra_teszik_a_magyar_kilepest_az_EUbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d70b4a-fa25-4b9a-aa6d-2cc07c139762","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Mar_1020_szazalekra_teszik_a_magyar_kilepest_az_EUbol","timestamp":"2019. december. 09. 12:31","title":"Már 10-20 százalékra teszik a magyar kilépést az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]