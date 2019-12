Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Postánál lezajlott az elmúlt évek legnagyobb digitalizációs projektje, az elektronikus kézbesítő rendszer bevezetése.","shortLead":"A Magyar Postánál lezajlott az elmúlt évek legnagyobb digitalizációs projektje, az elektronikus kézbesítő rendszer...","id":"20191209_A_Magyar_Posta_ujabb_lepest_tett_a_hatekony_mukodes_erdekeben_majd_kibocsatott_175_ezer_belyeget_errol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74bac1b-5307-40d9-95ac-1c386cce6e3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_A_Magyar_Posta_ujabb_lepest_tett_a_hatekony_mukodes_erdekeben_majd_kibocsatott_175_ezer_belyeget_errol","timestamp":"2019. december. 09. 15:37","title":"A posta újabb lépést tett a hatékonyság felé, ki is adtak 175 ezer bélyeget erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie Fredriksson énekesnőtől. Vége a Roxette-nek, a nyolcvanas-kilencvenes évek sikeres svéd popduójának. ","shortLead":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie...","id":"20191210_Roxette_dalok_Marie_Fredriksson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa75f56c-2e3d-44ce-9b66-34ed1810fdc2","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Roxette_dalok_Marie_Fredriksson","timestamp":"2019. december. 10. 14:05","title":"A Roxette nemcsak a rendszerváltásba robbant be, hanem a szívünkbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16a8e59-56a7-4492-a3dc-6f3a2d58aa27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ lassan minden szegletén problémát okozó műanyag tettekre sarkallja a cégeket. Egy új-zélandi légitársaság nem is használ már ilyet, inkább az ehető poharakban hisz.","shortLead":"A világ lassan minden szegletén problémát okozó műanyag tettekre sarkallja a cégeket. Egy új-zélandi légitársaság nem...","id":"20191210_eheto_kavespohar_papirpohar_muanyagszennyezes_egyszer_hasznalatos_muanyag_kavespohar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e16a8e59-56a7-4492-a3dc-6f3a2d58aa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4de775-6089-4e36-b406-ff1c7e9bb1cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_eheto_kavespohar_papirpohar_muanyagszennyezes_egyszer_hasznalatos_muanyag_kavespohar","timestamp":"2019. december. 10. 15:03","title":"Így is lehet: ehető pohárban érkezik a kávé az egyik légitársaságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig akad olyan eszközkezelős bérlő, aki nem vásárolja vissza a lakását. Ez nem meglepő, a feltételek nagyon kedvezőek, akad, aki gyakorlatilag ingyen visszakapja az ingatlanát. Az eszközkezelő a bedőlt ingatlanhitelesek lakásait vásárolta fel és adta ki bérbe a volt tulajdonosoknak.","shortLead":"Alig akad olyan eszközkezelős bérlő, aki nem vásárolja vissza a lakását. Ez nem meglepő, a feltételek nagyon kedvezőek...","id":"20191210_szinte_minden_megmentett_lakashiteles_visszaveszi_a_lakasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bf9181-2c1e-4181-9d87-2d89dd4e4d82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191210_szinte_minden_megmentett_lakashiteles_visszaveszi_a_lakasat","timestamp":"2019. december. 10. 13:10","title":"Szinte minden megmentett lakáshiteles visszaveszi a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevő visszamondta a foglalást.","shortLead":"A vevő visszamondta a foglalást.","id":"20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affee8e6-09ab-4869-b57f-9cc188cf0ebe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","timestamp":"2019. december. 08. 20:24","title":"Véletlenül vették meg 20 millióért a Rambo késeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába pakolja bele az 5G technológiát.","shortLead":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába...","id":"20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272517a7-6cd6-4a95-92cc-92761b3e4691","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","timestamp":"2019. december. 09. 09:33","title":"Nagy meglepetésre készülhet a Samsung, fontos újdonság jöhet a legolcsóbb Galaxy S11-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc942f-48fa-47c9-aad0-dc32e04dd1ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csütörtökön kezdődő EU-csúcson indul a vita a 2020 utáni költségvetés tervezetéről.","shortLead":"A csütörtökön kezdődő EU-csúcson indul a vita a 2020 utáni költségvetés tervezetéről.","id":"20191210_64_milliard_euroval_kevesebb_juthat_Magyarorszagnak_mint_a_mostani_ciklusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58dc942f-48fa-47c9-aad0-dc32e04dd1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631c793b-587c-464b-a69e-5a6d08233dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_64_milliard_euroval_kevesebb_juthat_Magyarorszagnak_mint_a_mostani_ciklusban","timestamp":"2019. december. 10. 10:50","title":"Kiderült: Magyarország kétezer milliárdot bukhat a következő EU-ciklusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ad98e8-4c87-45e1-b957-b37fc49be3bc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Végre egy praktikus autó, ami elrugaszkodik egy picit a mára mind unalmasabb divatterepjáró-univerzumból. Az 508 SW nemcsak szemrevaló, hanem egy a hétköznapokban is nagyon szerethető családi járgány. ","shortLead":"Végre egy praktikus autó, ami elrugaszkodik egy picit a mára mind unalmasabb divatterepjáró-univerzumból. Az 508 SW...","id":"20191208_peugeot_508_kombi_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ad98e8-4c87-45e1-b957-b37fc49be3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb5d64a-b7ed-4b94-a133-bf0ef5f83196","keywords":null,"link":"/cegauto/20191208_peugeot_508_kombi_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2019. december. 08. 17:30","title":"Puttonyában minden jó: teszten a Peugeot 508 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]