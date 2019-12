Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konok Péter történész, publicista szerint ez csak rosszra vezet.","shortLead":"Konok Péter történész, publicista szerint ez csak rosszra vezet.","id":"20191208_Konok_Peter_Szornyu_ha_mindenfele_diktatorok_akarjak_erobol_eldonteni_mi_a_muveszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95f3f49-036c-4977-8bd9-548543abb040","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Konok_Peter_Szornyu_ha_mindenfele_diktatorok_akarjak_erobol_eldonteni_mi_a_muveszet","timestamp":"2019. december. 08. 18:32","title":"Konok Péter: Szörnyű, ha mindenféle diktátorok akarják erőből eldönteni, mi a művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60d9c-4945-443a-b1f6-72df285aac76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az abszolút rekorder Szél Bernadett, akit eddig hétszer szankcionáltak. ","shortLead":"Az abszolút rekorder Szél Bernadett, akit eddig hétszer szankcionáltak. ","id":"20191210_Eddig_osszesen_72_millio_forintra_buntettek_a_parlamenti_kepviseloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63a60d9c-4945-443a-b1f6-72df285aac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63238820-7644-436c-87a2-0010f1510265","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Eddig_osszesen_72_millio_forintra_buntettek_a_parlamenti_kepviseloket","timestamp":"2019. december. 10. 07:45","title":"Eddig összesen 72 millió forintra büntették a parlamenti képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással, pontokba szedtük a fő változásokat.","shortLead":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással...","id":"20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6264e364-9347-4e1d-b09e-e79981ad1f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"Mutatjuk, a most átvert korlátozásokkal hogyan nézne ki a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bekövetkezés valószínűsége alacsony, de ha mégis megvalósul, nagy megrázkódtatást hoz.","shortLead":"A bekövetkezés valószínűsége alacsony, de ha mégis megvalósul, nagy megrázkódtatást hoz.","id":"20191208_saxo_forint_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ec71ee-77e2-4e4e-af80-7bfee80d9d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_saxo_forint_arfolyam","timestamp":"2019. december. 08. 17:54","title":"A Saxo Bank meghökkentő jóslatai közt szerepel a 375 forintos euró árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","shortLead":"Még mindig ez a legnépszerűbb úticél.","id":"20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d23bd26-c639-458b-a93a-9ebd8a055deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbbd815-15a8-4a28-bbd8-35f4d6a58171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_magyar_nyaralas_horvatorszag_romania","timestamp":"2019. december. 08. 19:27","title":"49 milliárd forintot nyaraltak el a magyarok Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes egészében olvasható az az előterjesztés, ami szerint Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának alaposan megnőne a hatásköre.","shortLead":"Teljes egészében olvasható az az előterjesztés, ami szerint Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának...","id":"20191209_Szinte_totalis_kormanyzati_kontroll_ala_kerulne_a_kulturalis_agazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad982e49-fa35-4b66-b72b-2e9c3a87efb0","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinte_totalis_kormanyzati_kontroll_ala_kerulne_a_kulturalis_agazat","timestamp":"2019. december. 09. 09:26","title":"Szinte totális kormányzati kontroll alá kerülne a kulturális ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"elet","description":"Mindig kell az ellenség. A kultúra elleni kampf nem áll meg.","shortLead":"Mindig kell az ellenség. A kultúra elleni kampf nem áll meg.","id":"20191209_A_szinhaz_az_uj_CEU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941d9cf5-de68-49d6-ab0f-7ae2484d58d9","keywords":null,"link":"/elet/20191209_A_szinhaz_az_uj_CEU","timestamp":"2019. december. 09. 10:30","title":"Tóta W.: A színház az új CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3061dff-05f2-42fb-b2f2-89b483851a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorítanák azok büntetését, akik állatkínzást követnek el.","shortLead":"Szigorítanák azok büntetését, akik állatkínzást követnek el.","id":"20191209_jobbik_allatkinzas_letoltendo_borton_nepszavazas_kezdemenyezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3061dff-05f2-42fb-b2f2-89b483851a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12172d85-4599-4ea2-b128-9c1c52c8d038","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_jobbik_allatkinzas_letoltendo_borton_nepszavazas_kezdemenyezese","timestamp":"2019. december. 09. 14:17","title":"Népszavazást kezdeményez a Jobbik: börtönbe csuknák az állatkínzókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]