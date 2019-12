Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a48fcb32-0ff0-4dc9-ab9c-049aaeb97fae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfői rendkívüli társulati ülés után hivatalos közleményt adott ki a Dörner György vezette intézmény.","shortLead":"A hétfői rendkívüli társulati ülés után hivatalos közleményt adott ki a Dörner György vezette intézmény.","id":"20191209_Vizsgalatot_indit_az_Ujszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a48fcb32-0ff0-4dc9-ab9c-049aaeb97fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcc676f-69c0-4350-bb12-e8dc8ba6fbf9","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Vizsgalatot_indit_az_Ujszinhaz","timestamp":"2019. december. 09. 13:42","title":"Vizsgálatot indít az Újszínház a zaklatási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074bd253-14ee-4c27-baa7-11b792b35970","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A provokatív dizájn viszont még ritka. Megvan az oka, hogy egyelőre inkább a megszokott látvány jellemzi a villanyautókat.","shortLead":"A provokatív dizájn viszont még ritka. Megvan az oka, hogy egyelőre inkább a megszokott látvány jellemzi...","id":"201949__eautok_dizajnja__afeny_azuj_krom__formabontas__kekrezoldre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=074bd253-14ee-4c27-baa7-11b792b35970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247de16f-41fc-4f42-8814-1df77eb2c724","keywords":null,"link":"/360/201949__eautok_dizajnja__afeny_azuj_krom__formabontas__kekrezoldre","timestamp":"2019. december. 09. 15:00","title":"Nem véletlen, hogy az e-autókon nagy szerepet kap a kék szín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De még nem most, majd 2021 januárjától.","shortLead":"De még nem most, majd 2021 januárjától.","id":"20191211_rendszamok_rendszamtabla_szabalyok_magyarorszag_magyar_autosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7b058-51df-4081-bf25-eee989fc392a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_rendszamok_rendszamtabla_szabalyok_magyarorszag_magyar_autosok","timestamp":"2019. december. 11. 10:35","title":"Változnak a magyarországi rendszámok, több újdonság is jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e20a09-757b-406e-807e-ef8ef9fb4fc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191211_Az_IKEA_zsenialis_marketinggel_reagalt_a_120_ezer_dollaros_bananra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95e20a09-757b-406e-807e-ef8ef9fb4fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc4e942-afc1-4cba-a490-d423d4e33d06","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Az_IKEA_zsenialis_marketinggel_reagalt_a_120_ezer_dollaros_bananra","timestamp":"2019. december. 11. 09:33","title":"Az IKEA zseniális marketinggel reagált a 120 ezer dolláros banánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jelentősen csökkentek a számottevő késések a számlák kifizetésénél az idei első három negyedévben, a két hónapon túl megfizetett számlák értékének aránya 52, a három hónapon túl megfizetetteké pedig 60 százalékkal volt kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban.","shortLead":"Jelentősen csökkentek a számottevő késések a számlák kifizetésénél az idei első három negyedévben, a két hónapon túl...","id":"20191209_A_szamlak_30_szazalekat_nem_fizetik_ki_a_cegek_hataridore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a774d3-13a4-4e13-87f5-ff13f1b6327f","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_A_szamlak_30_szazalekat_nem_fizetik_ki_a_cegek_hataridore","timestamp":"2019. december. 09. 12:07","title":"A számlák 30 százalékát nem fizetik ki a cégek határidőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mihályi Győző tagad, Gothár Pétert kirúgták, Alföldi Róbert bírált. Úgy még nem ajándékozott karácsonyra senki, mint most Banksy, a világhírű, de inkognitóban dolgozó graffitis. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Mihályi Győző tagad, Gothár Pétert kirúgták, Alföldi Róbert bírált. Úgy még nem ajándékozott karácsonyra senki, mint...","id":"20191209_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d77ffb-b13a-420f-b75f-406852daf2f0","keywords":null,"link":"/360/20191209_Radar360","timestamp":"2019. december. 09. 17:30","title":"Radar360: Színházi dráma törvénnyel és zaklatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fa1cc5-aa58-4acf-9103-2e4c6488aba5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Találgatta, a Fidesz miért kegyelmezett meg a független társulatoknak. Talán rájöttek, hogy ezért megbűnhődnének, például úgy, hogy Balázs Péter rendezéseit kellene nézniük kipeckelt szemmel a pokolban.","shortLead":"Találgatta, a Fidesz miért kegyelmezett meg a független társulatoknak. Talán rájöttek, hogy ezért megbűnhődnének...","id":"20191209_Pinter_Bela_Megijedtetek_hogy_kipeckelt_szemmel_nezitek_a_pokolban_Balazs_Peter_rendezeseit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06fa1cc5-aa58-4acf-9103-2e4c6488aba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58800dc6-8390-427a-9c24-97588b6129fc","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Pinter_Bela_Megijedtetek_hogy_kipeckelt_szemmel_nezitek_a_pokolban_Balazs_Peter_rendezeseit","timestamp":"2019. december. 09. 20:07","title":"A színházi tüntetés legjobb beszédét Pintér Béla mondta - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie Fredriksson énekesnőtől. Vége a Roxette-nek, a nyolcvanas-kilencvenes évek sikeres svéd popduójának. ","shortLead":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie...","id":"20191210_Roxette_dalok_Marie_Fredriksson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa75f56c-2e3d-44ce-9b66-34ed1810fdc2","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Roxette_dalok_Marie_Fredriksson","timestamp":"2019. december. 10. 14:05","title":"A Roxette nemcsak a rendszerváltásba robbant be, hanem a szívünkbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]