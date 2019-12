Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltás idejére a szomszédos üzemcsarnokból harminchat dolgozót kísértek biztonságos helyre.","shortLead":"A tűzoltás idejére a szomszédos üzemcsarnokból harminchat dolgozót kísértek biztonságos helyre.","id":"20191212_kigyulladt_egy_muanyagfeldolgozo_jaszberenyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9539859f-d52a-49fa-8f2d-74799dffecfd","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_kigyulladt_egy_muanyagfeldolgozo_jaszberenyben","timestamp":"2019. december. 12. 05:13","title":"Kigyulladt egy műanyag-feldolgozó Jászberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22ac47d-6796-48ce-909a-19a789f85cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alaposan átdolgozták a Mercedes kompakt méretű szabadidő-autóját. ","shortLead":"Alaposan átdolgozták a Mercedes kompakt méretű szabadidő-autóját. ","id":"20191212_Gomboc_format_kapott_a_megujult_Mercedes_GLA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22ac47d-6796-48ce-909a-19a789f85cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a374798-038f-4c85-9a40-30e0a2fcba31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Gomboc_format_kapott_a_megujult_Mercedes_GLA","timestamp":"2019. december. 12. 09:13","title":"Gombóc formát kapott a megújult Mercedes GLA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eltörölték azt a rendeletet, amely szinte ingyenes parkolási lehetőséget biztosított a luxus éttermek és szállodák számára.","shortLead":"Eltörölték azt a rendeletet, amely szinte ingyenes parkolási lehetőséget biztosított a luxus éttermek és szállodák...","id":"20191212_Nem_lehet_tobbe_1_forintert_parkolni_a_Budai_Varban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44152969-c07c-4039-a43c-cf29bd54ae92","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191212_Nem_lehet_tobbe_1_forintert_parkolni_a_Budai_Varban","timestamp":"2019. december. 12. 19:59","title":"Nem lehet többé 1 forintért parkolni a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai boszorkányüldözést végez a Soros-zenekar, legalábbis az államtitkár szerint.","shortLead":"Politikai boszorkányüldözést végez a Soros-zenekar, legalábbis az államtitkár szerint.","id":"20191211_kovacs_zoltan_eu_sorosozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af349438-9ec2-47c7-8704-54390491e17c","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_kovacs_zoltan_eu_sorosozas","timestamp":"2019. december. 11. 21:01","title":"Kettős mércét emlegetve magyarázza Kovács Zoltán a maratoni sorosozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Klímacsúcs Brüsszelben Greenpeace-akcióval, érdekes helyeken járt a \"nem kormánygép\", még idén újra összeülhet a Parlament. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Klímacsúcs Brüsszelben Greenpeace-akcióval, érdekes helyeken járt a \"nem kormánygép\", még idén újra összeülhet...","id":"20191212_Radar360_Orban_a_klimavaltozasrol_uzent_Magatol_penzt_kernek_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5bf266-30e3-4c8c-91d8-fc5d5e26972b","keywords":null,"link":"/360/20191212_Radar360_Orban_a_klimavaltozasrol_uzent_Magatol_penzt_kernek_vissza","timestamp":"2019. december. 12. 17:30","title":"Radar360: Orbán a klímaváltozásról üzent, Mágától közpénzt kérnek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d362eece-4256-4bf0-90c9-4515e630fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"T. Klára Petrát korábban öt és fél évre ítélték első fokon.","shortLead":"T. Klára Petrát korábban öt és fél évre ítélték első fokon.","id":"20191212_Het_ev_bortont_kertek_a_nore_aki_kokain_hatasa_alatt_halalra_gazolt_egy_ferfit_Zugloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d362eece-4256-4bf0-90c9-4515e630fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b25033c-b3c1-4ec7-9b4e-4c51682d4473","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Het_ev_bortont_kertek_a_nore_aki_kokain_hatasa_alatt_halalra_gazolt_egy_ferfit_Zugloban","timestamp":"2019. december. 12. 18:07","title":"Hét év börtönt kértek a nőre, aki kokain hatása alatt halálra gázolt egy férfit Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e53abf-b5b2-4dfa-9890-20f2593d884e","c_author":"Horeczky Krisztina","category":"360","description":"Továbbra is Berlin és Moszkva a DM-fanok fővárosa, ez is kiderül abból a két új dokumentumfilmből, amelyek a lassan 40 éves, ikonikus brit zenekar keményvonalas hívein keresztül mutatják be Kolumbiától Mongóliáig a zene közösségformáló erejét.","shortLead":"Továbbra is Berlin és Moszkva a DM-fanok fővárosa, ez is kiderül abból a két új dokumentumfilmből, amelyek a lassan 40...","id":"201950__depeche_mode__fuggosegek__csaladi_program__fekete_sereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69e53abf-b5b2-4dfa-9890-20f2593d884e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397d705d-f932-4434-8745-245556274339","keywords":null,"link":"/360/201950__depeche_mode__fuggosegek__csaladi_program__fekete_sereg","timestamp":"2019. december. 13. 15:00","title":"Hobbijuk a Depeche Mode: a világ legfanatikusabb rajongótábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37","c_author":"MTI","category":"elet","description":"250 éve született a zeneszerző, egészen kreatív módját találták az ünneplésnek.","shortLead":"250 éve született a zeneszerző, egészen kreatív módját találták az ünneplésnek.","id":"20191213_Bonnban_a_kozlekedesi_lampakkal_is_Beethoven_szuletesenek_az_evfordulojara_emlekeznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c22738e-d26c-44f6-b37d-5eb51af17104","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Bonnban_a_kozlekedesi_lampakkal_is_Beethoven_szuletesenek_az_evfordulojara_emlekeznek","timestamp":"2019. december. 13. 17:49","title":"Bonnban a közlekedési lámpákkal is Beethovenre emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]