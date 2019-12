Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"262fe222-10c8-4a43-9784-9fdc18501abb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PewDiePie néven ismertté vált svéd Felix Kjellberg 10 év után úgy döntött, szünetet tart a YouTube-csatornáján. Előtte viszont a platform új, zaklatás elleni szabályzatát kritizálta.","shortLead":"A PewDiePie néven ismertté vált svéd Felix Kjellberg 10 év után úgy döntött, szünetet tart a YouTube-csatornáján...","id":"20191216_pewdiepie_youtube_csatorna_felix_kjellberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=262fe222-10c8-4a43-9784-9fdc18501abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f349a77-365f-41e9-9814-7486e2570575","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_pewdiepie_youtube_csatorna_felix_kjellberg","timestamp":"2019. december. 16. 11:33","title":"Elfáradt PewDiePie, határozatlan időre visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyugat-Ausztráliában már a harmadik napja negyven Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik, miközben a térség legnépesebb települése és fővárosa, Perth környékén tovább terjednek a bozóttüzek - közölték vasárnap a hatóságok.","shortLead":"Nyugat-Ausztráliában már a harmadik napja negyven Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik, miközben a térség legnépesebb...","id":"20191215_Pokoli_meleg_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909b08f1-a722-4784-b6e5-7eb9b6daed9c","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Pokoli_meleg_Ausztraliaban","timestamp":"2019. december. 15. 09:42","title":"Pokoli meleg van Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési szolgáltatása. A keresőóriás megosztotta az aktuális lefedettségi adatokat.","shortLead":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési...","id":"20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2d23e-a774-472b-9b77-7bb1a7477443","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","timestamp":"2019. december. 16. 11:03","title":"A számok nem hazudnak: ezért érdemes a Google Térképet használni navigáláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482c7fac-dfc3-4867-b732-5bea3cc5abaf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Néhány fiatal gondolt egy merészet.\r

","shortLead":"Néhány fiatal gondolt egy merészet.\r

","id":"20191214_Mozgo_szauna_koroz_Budapest_utcain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=482c7fac-dfc3-4867-b732-5bea3cc5abaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c85a8b2-1002-4630-9d9c-6796b833be8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Mozgo_szauna_koroz_Budapest_utcain","timestamp":"2019. december. 14. 20:49","title":"Mozgó szauna köröz Budapest utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd451e6-02df-49c3-867c-bc7a39598f4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a demencia lehetséges gyógymódjait kutatják, egyre több olyan tényezőről derül ki, hogy hozzájárul a súlyos szellemi leépüléshez, amire senki sem gondolt. ","shortLead":"Miközben a demencia lehetséges gyógymódjait kutatják, egyre több olyan tényezőről derül ki, hogy hozzájárul a súlyos...","id":"201950_nagyothallas_es_demencia_rizikos_hangok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd451e6-02df-49c3-867c-bc7a39598f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f3d6c9-3ae3-4077-b384-19a4ddcf2dc2","keywords":null,"link":"/360/201950_nagyothallas_es_demencia_rizikos_hangok","timestamp":"2019. december. 15. 16:30","title":"Komoly veszély leselkedik a középkorúakra, akik nem kezeltetik a rossz hallásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budai rablásokkal gyanúsított fiatalok közül kettőt letartóztattak, javítóintézetbe kerülhetnek. Másik két fiú nyomkövetőt kaphat.","shortLead":"A budai rablásokkal gyanúsított fiatalok közül kettőt letartóztattak, javítóintézetbe kerülhetnek. Másik két fiú...","id":"20191214_Letartoztattak_az_iskolasokat_akiket_a_budai_rablasokkal_gyanusitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18faedda-505e-4e2e-96b5-609d8114b256","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Letartoztattak_az_iskolasokat_akiket_a_budai_rablasokkal_gyanusitanak","timestamp":"2019. december. 14. 17:57","title":"Letartóztatták az iskolásokat, akiket a budai rablásokkal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e384e1c-c768-4c3a-a37c-eb40eca1ecaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Posta Sender! nevű alkalmazásával olyan képeslapok küldhetők, melyeket a felhasználó tervezett. Az elsőt ingyen viszik ki, még a nyomtatást is a cég állja.","shortLead":"A Magyar Posta Sender! nevű alkalmazásával olyan képeslapok küldhetők, melyeket a felhasználó tervezett. Az elsőt...","id":"20191216_magyar_posta_elektronikus_kepeslap_kuldese_sender_alkalmazas_ios_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e384e1c-c768-4c3a-a37c-eb40eca1ecaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb9eb4-928e-408e-adbc-788f5863f383","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_magyar_posta_elektronikus_kepeslap_kuldese_sender_alkalmazas_ios_android","timestamp":"2019. december. 16. 09:03","title":"Töltse le a Magyar Posta appját: ingyen küldhet saját fotójából egy igazi képeslapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4402d0-1948-4a36-a7cd-cd6349e66968","c_author":"Czeglédi Fanni - Balla István","category":"kultura","description":"A múlt heti tüntetésig egyáltalán nem hitt a szakmai szolidaritásban, csak az egyéni akciókban. A szakmai összefogást ma már kicsit másképp látja, és a színházak kiállása megerősítette abban, hogy ki kell mondani, hol a határ. Mácsai Pál újabb öt évig vezeti az Örkény Színházat, a pozícióját nem félti, a színházat viszont nagyon is. Mint ahogy a függetleneket is, akiknek egy szolidaritási akció keretében gyűjtenek pénzt. A Gothár-ügy mélyen megrázta, de állítja: a színházi szakma a legerkölcsösebbek egyike. Interjú. ","shortLead":"A múlt heti tüntetésig egyáltalán nem hitt a szakmai szolidaritásban, csak az egyéni akciókban. A szakmai összefogást...","id":"20191216_Macsai_Pal_interju_Orkeny_Szinhaz_torveny_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea4402d0-1948-4a36-a7cd-cd6349e66968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dca8de-ca61-4378-a0ce-93ae52536b71","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Macsai_Pal_interju_Orkeny_Szinhaz_torveny_tuntetes","timestamp":"2019. december. 16. 11:15","title":"Mácsai Pál: Most félelemkeltés van, hogy tudd, hol a helyed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]