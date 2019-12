Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39717d4a-31e7-4a40-a77b-8d3d9320a4d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyolchengeres biturbó gázolajos erőforrás nyomatéka megközelíti az 1 000 Nm-t.","shortLead":"A nyolchengeres biturbó gázolajos erőforrás nyomatéka megközelíti az 1 000 Nm-t.","id":"20191213_hegyeket_mozgat_meg_500_loeros_dizelmotor_az_uj_vw_touaregben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39717d4a-31e7-4a40-a77b-8d3d9320a4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818669db-9716-4741-a936-4abc8e0bfaba","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_hegyeket_mozgat_meg_500_loeros_dizelmotor_az_uj_vw_touaregben","timestamp":"2019. december. 16. 06:41","title":"Hegyeket mozgat meg: 500 lóerős dízelmotor az új VW Touaregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési szolgáltatása. A keresőóriás megosztotta az aktuális lefedettségi adatokat.","shortLead":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési...","id":"20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2d23e-a774-472b-9b77-7bb1a7477443","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","timestamp":"2019. december. 16. 11:03","title":"A számok nem hazudnak: ezért érdemes a Google Térképet használni navigáláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47171c29-710d-4e9f-95ec-3e057eb8f219","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Újraválasztása után nekiáll ellehetetleníteni a közszolgálati csatornát a miniszterelnök – állítja a Guardian.","shortLead":"Újraválasztása után nekiáll ellehetetleníteni a közszolgálati csatornát a miniszterelnök – állítja a Guardian.","id":"20191216_Boris_Johnson_celkeresztjebe_kerult_a_BBC","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47171c29-710d-4e9f-95ec-3e057eb8f219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305ce01b-550b-4032-bfd4-96e5c54c3f53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Boris_Johnson_celkeresztjebe_kerult_a_BBC","timestamp":"2019. december. 16. 13:40","title":"Boris Johnson célkeresztjébe került a BBC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az 1995-ben alapított Szövetséges Demokratikus Erők pontos céljai nem ismertek.","shortLead":"Az 1995-ben alapított Szövetséges Demokratikus Erők pontos céljai nem ismertek.","id":"20191215_Embereket_gyilkolt_egy_milicia_Kongo_ebolajarvany_sujtotta_reszen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6384ca1c-2914-4fe3-92d3-8fa6f286709e","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Embereket_gyilkolt_egy_milicia_Kongo_ebolajarvany_sujtotta_reszen","timestamp":"2019. december. 15. 21:10","title":"Hírhedt milícia mészárolt le embereket Kongó ebolajárvány sújtotta részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31edf781-abf5-4d58-b231-8b1976220d11","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Virág Judit Galéria téli árverésén 190 millió forintot fizettek a Kertben című képért. ","shortLead":"A Virág Judit Galéria téli árverésén 190 millió forintot fizettek a Kertben című képért. ","id":"20191216_Rekordaron_kelt_el_egy_RipplRonaifestmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31edf781-abf5-4d58-b231-8b1976220d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81322f3e-3571-444b-8f37-5b4f6ad549cf","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Rekordaron_kelt_el_egy_RipplRonaifestmeny","timestamp":"2019. december. 16. 09:15","title":"Rekordáron kelt el egy Rippl-Rónai-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban egy igazságügyi elmeszakértő és egy pszichológus szakértő is pozitívan nyilatkozott a győri családirtás elkövetőjéről.","shortLead":"Korábban egy igazságügyi elmeszakértő és egy pszichológus szakértő is pozitívan nyilatkozott a győri családirtás...","id":"20191217_Varga_Judit_kivizsgaltatja_miert_nem_lattak_a_szakertok_veszelyesnek_a_gyerekeit_megolo_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89156339-ff28-4a2a-9d00-f7deecb42632","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Varga_Judit_kivizsgaltatja_miert_nem_lattak_a_szakertok_veszelyesnek_a_gyerekeit_megolo_ferfit","timestamp":"2019. december. 17. 18:36","title":"Varga Judit kivizsgáltatja, miért nem látták a szakértők veszélyesnek a gyerekeit megölő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bedőlhet a megálmodott projekt, ha az állam vagy a főváros nem fizet plusz 20 milliárd forintot a biodóm befejezésére. Patthelyzet van, nyilván ettől nem volt független az a keddi sajtóbemutató, amelyet az Állatkert igazgatója tartott a félkész épületben. ","shortLead":"Bedőlhet a megálmodott projekt, ha az állam vagy a főváros nem fizet plusz 20 milliárd forintot a biodóm befejezésére...","id":"20191217_Beengedtek_a_felkesz_Biodomba__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7074f6-1ee4-4ead-8d8d-1344b05451b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Beengedtek_a_felkesz_Biodomba__video","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Beengedtek a félkész Biodómba, és állítják, nem lesz túl magas a rezsi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A volt kancelláriaminiszter, nemrég leköszönt alkotmánybíró, Orbán egykori kollégiumi nevelője interjút adott a hvg.hu-nak és a hvg360.hu-nak, amelyben beszél a talárban eltöltött éveiről és az Orbán Viktor által felépített rendszerről is. Nagyinterjú.","shortLead":"A volt kancelláriaminiszter, nemrég leköszönt alkotmánybíró, Orbán egykori kollégiumi nevelője interjút adott...","id":"20191216_Stumpf_Istvan_Orban_megoregedett_fogytan_az_energiaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad137df4-92fc-49d7-b179-918a1b9aa7c6","keywords":null,"link":"/360/20191216_Stumpf_Istvan_Orban_megoregedett_fogytan_az_energiaja","timestamp":"2019. december. 16. 06:30","title":"Stumpf István: Orbán Viktor is megöregedett, fogytán az energiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]