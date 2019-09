Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"878e19ff-157d-4cfe-939a-42754dd79029","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Evergreen underground – Király Tamás a Ludwig Múzeumban / Szembesítés a gyarmati múlttal – az Africa Museum Brüsszelben / Klímakatasztrófa, két felfogásban – litván győztesek Velencében / 1989 – rendszerváltás és képzőművészet / „Elfajzott” magyarok – a náci Kulturkampf hazai áldozatai / Viva Leonardo da Vinci! – emlékév Franciaországban / Mit mond a Mei Moses-index? – a nőművészek műpiaci felértékelődése

","shortLead":"Evergreen underground – Király Tamás a Ludwig Múzeumban / Szembesítés a gyarmati múlttal – az Africa Museum Brüsszelben...","id":"20190906_Megjelent_a_Muerto_2019_szeptemberi_lapszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878e19ff-157d-4cfe-939a-42754dd79029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c894d1-1483-4843-bab1-0e1874708ae5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190906_Megjelent_a_Muerto_2019_szeptemberi_lapszama","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:30","title":"Megjelent a Műértő 2019 szeptemberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond szerint nincs miről.","shortLead":"Sára Botond szerint nincs miről.","id":"20190905_jozsefvaros_polgarmester_karacsony_gergely_piko_andras_sara_botond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266d10dd-ab94-4d47-b90b-da2544aef4dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_jozsefvaros_polgarmester_karacsony_gergely_piko_andras_sara_botond","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:49","title":"Józsefváros polgármesterének eszében sincs vitáznia a kihívójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. Utóbbiak közül az egyik főállásban rendőr volt. ","shortLead":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. Utóbbiak közül az egyik főállásban...","id":"20190905_kezilabda_bunda_vesztegetes_ugyeszseg_jatekvezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b720c14-750b-4f5a-b42e-565f59dbbeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_kezilabda_bunda_vesztegetes_ugyeszseg_jatekvezeto","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:07","title":"Rendőr ellen is vádat emeltek a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6306f3db-1c67-493d-b7cb-f0791c4f239f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ehhez a civilek tiltakozása kellett.","shortLead":"Ehhez a civilek tiltakozása kellett.","id":"20190904_A_kornyezetvedelemi_fopolgarmesteri_biztos_felfuggesztette_a_Taban_felujitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6306f3db-1c67-493d-b7cb-f0791c4f239f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76653ec9-a61c-4c6c-b9ce-0c29979a848e","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_A_kornyezetvedelemi_fopolgarmesteri_biztos_felfuggesztette_a_Taban_felujitasat","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:50","title":"A környezetvédelemi főpolgármesteri biztos felfüggesztette a Tabán felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni a brit sajtó egy részét. ","shortLead":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni...","id":"20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f92d17d-a31e-472d-95ed-2d2689652d9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:45","title":"Szaúd-Arábia bevásárolná magát a brit sajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő zavartan viselkedett.","shortLead":"A nő zavartan viselkedett.","id":"20190905_Rendori_intezkedes_kozben_ugrott_ki_egy_no_a_negyedikrol_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5094061a-4c1e-46a0-9392-44df84c041f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Rendori_intezkedes_kozben_ugrott_ki_egy_no_a_negyedikrol_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:45","title":"Rendőri intézkedés közben ugrott ki egy nő a negyedikről Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2270c173-7f62-4074-971f-52d5db2889bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HVG Portré rovatának vendége Bacsó András, a tokaji Oremus borászat igazgatója. Elmondta, miért viszi még mindig csak a pénzt a tokaji, milyen volt a szocializusban tokajit készíteni, és miért nem baj a NER elitjének helyfoglalása Tokaj Hegyalján.","shortLead":"A HVG Portré rovatának vendége Bacsó András, a tokaji Oremus borászat igazgatója. Elmondta, miért viszi még mindig csak...","id":"20190905_Az_Oremus_igazgatoja_szerint_a_tokaji_csak_viszi_a_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2270c173-7f62-4074-971f-52d5db2889bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5af243-5e02-42ca-a045-746155c532e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_Az_Oremus_igazgatoja_szerint_a_tokaji_csak_viszi_a_penzt","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:11","title":"Az Oremus igazgatója szerint a tokaji csak viszi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192e1023-8da0-4487-8f88-1c60f7d16207","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Szebb és jobban látható képmegjelenítővel felvértezett, valamint optimalizált fogyasztású notebookokkal támad a világ legnagyobb számítógépgyártója. Melyekről már Alexa sem hiányzik.","shortLead":"Szebb és jobban látható képmegjelenítővel felvértezett, valamint optimalizált fogyasztású notebookokkal támad a világ...","id":"20190906_lenovo_yoga_c940_c640_s940_yoga_smart_tab_m8uj_laptop_ifa_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=192e1023-8da0-4487-8f88-1c60f7d16207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c58197e-09a6-4de3-b5a2-164a42115728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_lenovo_yoga_c940_c640_s940_yoga_smart_tab_m8uj_laptop_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:03","title":"Elég 15-20 óránként töltőre dugni a Lenovo új laptopjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]