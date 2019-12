Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3b05bad-fce2-4043-bdfb-1245e20521f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatszáz forint lesz egy darab.","shortLead":"Hatszáz forint lesz egy darab.","id":"20191216_Ujrahasznalhato_tasakokban_kinalja_a_pekarut_az_Interspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3b05bad-fce2-4043-bdfb-1245e20521f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81049a3-1214-4d88-82ad-9f1fd5f96ddb","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_Ujrahasznalhato_tasakokban_kinalja_a_pekarut_az_Interspar","timestamp":"2019. december. 16. 11:02","title":"Újrahasználható tasakokban kínálja a pékárut az Interspar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27270319-8a37-4302-93c6-29d610e93a83","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Batthyány Gyula és Kádár Béla egy-egy festménye érte el a legmagasabb – 85 millió forintos – leütési árat a Kieselbach Galéria hétfő esti budapesti árverésén.\r

\r

","shortLead":"Batthyány Gyula és Kádár Béla egy-egy festménye érte el a legmagasabb – 85 millió forintos – leütési árat a Kieselbach...","id":"20191217_Repkedtek_a_rekordok_a_Kieselbachaukcion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27270319-8a37-4302-93c6-29d610e93a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9463dcc9-ee7c-4915-bd69-0374b91bc5ca","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Repkedtek_a_rekordok_a_Kieselbachaukcion","timestamp":"2019. december. 17. 09:05","title":"Repkedtek a rekordok a Kieselbach-aukción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3130c6-7b97-4dbc-8e47-f0f7ef2abea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetirodának kétmillió forintot is át kell utalnia a szervezet számára a jó hírnév megsértése miatt.","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetirodának kétmillió forintot is át kell utalnia a szervezet számára a jó hírnév megsértése...","id":"20191217_A_kormanynak_egy_honapig_minden_nap_bocsanatot_kell_kernie_a_Helsinki_Bizottsagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea3130c6-7b97-4dbc-8e47-f0f7ef2abea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8a97b8-510f-4ad0-9cd5-61b5c905c1db","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_A_kormanynak_egy_honapig_minden_nap_bocsanatot_kell_kernie_a_Helsinki_Bizottsagtol","timestamp":"2019. december. 17. 19:24","title":"A kormánynak egy hónapig minden nap bocsánatot kell kérnie a Helsinki Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec02fc8-d673-4034-88fa-7413f8f70439","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A januári nagy nemzetközi szórakoztató elektronikai kiállításon a OnePlus egy saját dedikált eseményre készül, amit rejtélyes, igencsak szűkszavú bejelentés kísér a Twitteren.","shortLead":"A januári nagy nemzetközi szórakoztató elektronikai kiállításon a OnePlus egy saját dedikált eseményre készül, amit...","id":"20191217_one_plus_ces_2020_bejelentes_okosora_tv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bec02fc8-d673-4034-88fa-7413f8f70439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090656cc-f960-41f7-908d-299832d0b49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_one_plus_ces_2020_bejelentes_okosora_tv","timestamp":"2019. december. 17. 13:03","title":"Rejtélyes bejelentés: mire készülhet a OnePlus a CES-en?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bedőlhet a megálmodott projekt, ha az állam vagy a főváros nem fizet plusz 20 milliárd forintot a biodóm befejezésére. Patthelyzet van, nyilván ettől nem volt független az a keddi sajtóbemutató, amelyet az Állatkert igazgatója tartott a félkész épületben. ","shortLead":"Bedőlhet a megálmodott projekt, ha az állam vagy a főváros nem fizet plusz 20 milliárd forintot a biodóm befejezésére...","id":"20191217_Beengedtek_a_felkesz_Biodomba__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7074f6-1ee4-4ead-8d8d-1344b05451b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Beengedtek_a_felkesz_Biodomba__video","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Beengedtek a félkész Biodómba, és állítják, nem lesz túl magas a rezsi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichológus szakértő a bíróságon fél évvel a gyermekgyilkosság előtt semmilyen veszélyt nem tárt fel H. G-ről. Megkérdeztük a bíróságot és az ügyészséget is, miért nem kérdőjelezték meg a véleményt, mire azt írták, az nem volt homályos vagy ellentmondásos. ","shortLead":"A pszichológus szakértő a bíróságon fél évvel a gyermekgyilkosság előtt semmilyen veszélyt nem tárt fel H. G-ről...","id":"20191217_Gyori_gyerekgyilkossag_a_birosag_szerint_nem_kerdojelezhettek_meg_a_szakertot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa340f1d-e1df-4c9c-91f9-b308d5050d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Gyori_gyerekgyilkossag_a_birosag_szerint_nem_kerdojelezhettek_meg_a_szakertot","timestamp":"2019. december. 17. 20:25","title":"Győri gyerekgyilkosság: elmondta a bíróság, miért nem kérdőjelezték meg a szakértőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kína, az Egyesült Államok és Oroszország után a magyar diákok hozták a negyedik legtöbb aranyérmet a matematikaolimpiákon. A jó eredmény főleg a rendszerváltás előtti éremgyűjtéseknek köszönhető.","shortLead":"Kína, az Egyesült Államok és Oroszország után a magyar diákok hozták a negyedik legtöbb aranyérmet...","id":"20191217_A_matekolimpiakon_eleg_jol_szerepelnek_a_magyar_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f276e9e-881c-4b52-83d3-92bf0899f682","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_A_matekolimpiakon_eleg_jol_szerepelnek_a_magyar_diakok","timestamp":"2019. december. 17. 14:48","title":"A matekolimpiákon elég jól szerepelnek a magyar diákok, de Kína nagyon elhúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Orvostechnikai Szövetség felszólította a kabinetet, hogy rendezze az adósságait.","shortLead":"Az Orvostechnikai Szövetség felszólította a kabinetet, hogy rendezze az adósságait.","id":"20191216_70_milliard_forinttal_log_az_egeszsegugynek_a_magyar_kormany_mutetek_maradhatnak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96001090-15ca-4785-9ba0-3102adbb6040","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_70_milliard_forinttal_log_az_egeszsegugynek_a_magyar_kormany_mutetek_maradhatnak_el","timestamp":"2019. december. 16. 13:30","title":"70 milliárd forinttal lóg az egészségügynek a kormány, műtétek maradhatnak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]