[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a 7538-as út 20-as kilométerénél történt.","shortLead":"A baleset a 7538-as út 20-as kilométerénél történt.","id":"20191223_Fanak_csapodott_es_meghalt_egy_autos_Zalaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089e7234-c196-4f5c-a85c-0666115dcd5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Fanak_csapodott_es_meghalt_egy_autos_Zalaban","timestamp":"2019. december. 23. 12:22","title":"Fának csapódott és meghalt egy autós Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba42a13f-1cb9-470d-a841-87e814bedca8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok minden indokolja az elképesztően magas eladási árat, de főleg talán az, hogy ez az egyetlen példány készült a kocsiból.","shortLead":"Sok minden indokolja az elképesztően magas eladási árat, de főleg talán az, hogy ez az egyetlen példány készült...","id":"20191222_83_milliard_forintert_kinaljak_ezt_az_ss_jaguart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba42a13f-1cb9-470d-a841-87e814bedca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37df11cd-8718-4c13-b370-a3933f54e7a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_83_milliard_forintert_kinaljak_ezt_az_ss_jaguart","timestamp":"2019. december. 22. 06:41","title":"8,3 milliárd forintért kínálják ezt az abszolút unikum SS Jaguart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az európai uniós hatóságoknak is rá kell bólintaniuk a tranzakcióra.","shortLead":"Még az európai uniós hatóságoknak is rá kell bólintaniuk a tranzakcióra.","id":"20191223_Eldolt_az_MVMhez_kerul_a_Matrai_Eromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113f2856-d875-4b11-846b-ce825e122335","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Eldolt_az_MVMhez_kerul_a_Matrai_Eromu","timestamp":"2019. december. 23. 14:24","title":"Eldőlt: kimenekítette az állam Mészáros Lőrincet a Mátrai Erőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős havazás nem, maximum hózápor fordulhat elő az ország egyes részein.\r

