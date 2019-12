Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"","category":"vilag","description":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","shortLead":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","id":"20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f81c43-0ed1-4b53-939b-5fc08ac838c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","timestamp":"2019. december. 22. 18:54","title":"Macron lemond az elnöki nyugdíjáról a sztrájkok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28e0fb4-5f03-4a60-b754-5ed2b757b6ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ebből kettőt idén ősszel sikerült megakadályozni.","shortLead":"Ebből kettőt idén ősszel sikerült megakadályozni.","id":"20191222_Kilenc_iszlamista_terrortamadast_hiusitottak_meg_a_nemet_hatosagok_2016_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28e0fb4-5f03-4a60-b754-5ed2b757b6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01964667-c0e2-4f69-90ba-d3d2bf2afc9a","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Kilenc_iszlamista_terrortamadast_hiusitottak_meg_a_nemet_hatosagok_2016_ota","timestamp":"2019. december. 22. 17:07","title":"Kilenc iszlamista terrortámadást hiúsítottak meg a német hatóságok 2016 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A 16 éves Greta Thunberg az év talán legfontosabb közéleti szereplője, a Világ rovatot vezető szerzőnk szerint az év embere volt idén. 