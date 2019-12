Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03f634e0-544f-4dd8-8a0e-4b4aa05710eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlépte a 16 milliót a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma.","shortLead":"Átlépte a 16 milliót a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma.","id":"20191227_Soha_ennyi_utas_nem_fordult_meg_meg_a_ferihegyi_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f634e0-544f-4dd8-8a0e-4b4aa05710eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5070d3d4-d2e5-4bc1-90e3-0b8e52821465","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_Soha_ennyi_utas_nem_fordult_meg_meg_a_ferihegyi_repuloteren","timestamp":"2019. december. 27. 12:25","title":"Soha ennyi utas nem fordult még meg a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5d6775-e360-41d2-b859-e888b55fc9ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ázsiában részleges napfogyatkozás volt, csak egy \"gyűrűt\" láthattak az emberek az égen. ","shortLead":"Ázsiában részleges napfogyatkozás volt, csak egy \"gyűrűt\" láthattak az emberek az égen. ","id":"20191226_tzgyuru_napfogyatkozas_azsia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5d6775-e360-41d2-b859-e888b55fc9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4a6d2e-6f72-49cc-9c1b-6c2ad40e01e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_tzgyuru_napfogyatkozas_azsia","timestamp":"2019. december. 26. 12:08","title":"Ázsiában \"tűzgyűrű\" díszítette az eget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem két hónappal az előrehozott választások után megalakult csütörtökön a koszovói parlament, házelnöknek az ultranacionalista Önrendelkezés (Vetevendosje) képviselőjét, Glauk Konjufcát választották meg. A parlament öt alelnöke közül az egyik a szerb kisebbség soraiból került ki.\r

\r

","shortLead":"Majdnem két hónappal az előrehozott választások után megalakult csütörtökön a koszovói parlament, házelnöknek...","id":"20191226_Megalakult_a_koszovoi_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aba1ef6-9c88-4330-9311-c509abe310af","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Megalakult_a_koszovoi_parlament","timestamp":"2019. december. 26. 17:29","title":"Megalakult a koszovói parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2185a416-2053-4b74-b2f9-dc09b176e45c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó eséllyel ez a világ egyik leginkább környezetbarát autós alagútja.","shortLead":"Jó eséllyel ez a világ egyik leginkább környezetbarát autós alagútja.","id":"20191227_latta_mar_a_kidolt_fat_amin_egy_autout_vezet_at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2185a416-2053-4b74-b2f9-dc09b176e45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f4b280-3877-4c91-abef-f884751d2bf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_latta_mar_a_kidolt_fat_amin_egy_autout_vezet_at","timestamp":"2019. december. 27. 06:41","title":"Látta már a kidőlt gigantikus fát, amin egy autóút vezet át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1c52c9-b7d5-4e3a-9f9c-bd68e447dea6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a harmadik.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a harmadik.","id":"20191226_2019_hazai_kronikaja__3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed1c52c9-b7d5-4e3a-9f9c-bd68e447dea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945c8e4b-7127-4e7a-816e-c45ea568243f","keywords":null,"link":"/360/20191226_2019_hazai_kronikaja__3","timestamp":"2019. december. 26. 16:00","title":"A kormány újabb intézményeket fojtogat – 2019 hazai krónikája / 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Máris jön az S-betű az autókra.","shortLead":"Máris jön az S-betű az autókra.","id":"20191227_Alig_egy_ev_alatt_kifiutott_az_Rrendszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c33ef3-1995-4fd7-a898-54bf2cc6267a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_Alig_egy_ev_alatt_kifiutott_az_Rrendszam","timestamp":"2019. december. 27. 08:50","title":"Alig egy év alatt kifutott az R-rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148b05da-0065-45fb-9a82-7fae732e68de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város kormányzata szerint szégyenletes dolog megzavarni a karácsonyi hangulatot.

","shortLead":"A város kormányzata szerint szégyenletes dolog megzavarni a karácsonyi hangulatot.

","id":"20191225_Karacsony_elso_napja_sem_telt_el_osszecsapasok_nelkul_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=148b05da-0065-45fb-9a82-7fae732e68de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82cc2b8-028d-4db9-b76c-509b73e86ed2","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Karacsony_elso_napja_sem_telt_el_osszecsapasok_nelkul_Hongkongban","timestamp":"2019. december. 25. 21:39","title":"Karácsony első napja sem telt el összecsapások nélkül Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e3d605-8a83-47d0-a2c4-b281c85fc1f9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok? Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? Bill Gates például az olvasásra esküszik, Novak Djokovic nyaralni jár, Martin Scorsese-nek a jóga jött be, míg a Facebook vezére próbál leszokni a facebookozásról.","shortLead":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok? Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat...","id":"sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e3d605-8a83-47d0-a2c4-b281c85fc1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcc5ed-ba33-4276-86a4-18f7078c32c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","timestamp":"2019. december. 26. 07:30","title":"Vajon mi a titkuk? - Így űzik el a stresszt a sztárok és a világ legsikeresebb vállalkozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"}]