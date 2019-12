Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ennél aktuálisabb fogyasztóvédelmi figyelmeztetés nem is lehet így szilveszter előtt.","shortLead":"Ennél aktuálisabb fogyasztóvédelmi figyelmeztetés nem is lehet így szilveszter előtt.","id":"20191227_Ezeket_a_virsliket_inkabb_kerulje_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0630366-cc20-4597-ae4c-842132273c67","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Ezeket_a_virsliket_inkabb_kerulje_el","timestamp":"2019. december. 27. 09:40","title":"Ezeket a virsliket inkább kerülje el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra, hogy átadjuk magunkat a kedvenc könyveinknek. Azoknak, amelyeket nem lehet rohanva, a villamoson olvasni. Amelyekhez nyugalom, csend, egy kis egyedüllét és egy jó meleg takaró kell. Azoknak, amelyeket valamiért újra és újra előveszünk, mert szeretjük, amivé leszünk általunk, hogy elvarázsolnak, hogy felkészítenek az új évre, hogy kiszakítanak minket mindabból, amiből már nagyon elegünk van december végére. A hvg.hu Élet + Stílus rovatának bekuckózásra kiváló, nagyon szubjektív könyvajánlóját adjuk ajándékba olvasóinknak. ","shortLead":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra...","id":"20191226_bekuckozos_konyvek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104493d2-79ee-44c3-be8a-10316acdaf29","keywords":null,"link":"/elet/20191226_bekuckozos_konyvek","timestamp":"2019. december. 26. 20:00","title":"Így tanultunk meg elszakadni a feladatainktól, megfeledkezni az időről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Máris jön az S-betű az autókra.","shortLead":"Máris jön az S-betű az autókra.","id":"20191227_Alig_egy_ev_alatt_kifiutott_az_Rrendszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c33ef3-1995-4fd7-a898-54bf2cc6267a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_Alig_egy_ev_alatt_kifiutott_az_Rrendszam","timestamp":"2019. december. 27. 08:50","title":"Alig egy év alatt kifutott az R-rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az alapkő már megvan, egy év múlva készen lesz a hagymakupolás templom. ","shortLead":"Az alapkő már megvan, egy év múlva készen lesz a hagymakupolás templom. ","id":"20191227_Olyan_sok_orosz_el_vagy_fordul_meg_Hevizen_hogy_ortodox_templomot_epitenek_nekik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c739a99b-8c17-445a-a43c-9feae72c2a97","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Olyan_sok_orosz_el_vagy_fordul_meg_Hevizen_hogy_ortodox_templomot_epitenek_nekik","timestamp":"2019. december. 27. 13:15","title":"Olyan sok orosz él vagy fordul meg Hévízen, hogy ortodox templomot építenek nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 20 feltételezett tagját Isztambulban.\r

\r

","shortLead":"A török rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 20...","id":"20191226_Orizetbe_vettek_20_feltetelezett_terroristat_Torokorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09efb05f-3eb0-45ab-8979-6d8c745fecca","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Orizetbe_vettek_20_feltetelezett_terroristat_Torokorszagban","timestamp":"2019. december. 26. 21:31","title":"Őrizetbe vettek 20 feltételezett terroristát Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valószínűleg szén-monoxid-mérgezés miatt halt meg a díjnyertes orosz zongoraművész Budapesten - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtöki Híradójában.","shortLead":"Valószínűleg szén-monoxid-mérgezés miatt halt meg a díjnyertes orosz zongoraművész Budapesten - hangzott el az M1...","id":"20191226_Szenmonoxidmergezes_okozhatta_az_orosz_zongoramuvesz_halalat_az_ujlipotvarosi_hostelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422c1fec-b2a3-43de-beed-75a445969f17","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Szenmonoxidmergezes_okozhatta_az_orosz_zongoramuvesz_halalat_az_ujlipotvarosi_hostelben","timestamp":"2019. december. 26. 12:20","title":"Szén-monoxid-mérgezés okozhatta az orosz zongoraművész halálát az újlipótvárosi hostelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02394783-be88-4c72-bfd0-d22a508f7c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán város hivatalosan is jelezte szándékát a 2030-as téli olimpiai játékok, illetve a paralimpia megrendezésére.","shortLead":"A japán város hivatalosan is jelezte szándékát a 2030-as téli olimpiai játékok, illetve a paralimpia megrendezésére.","id":"20191226_Szapporo_bejelentkezett_a_2030as_teli_olimpiai_jatekokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02394783-be88-4c72-bfd0-d22a508f7c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688435c6-60ff-4930-b6a0-45424f733528","keywords":null,"link":"/sport/20191226_Szapporo_bejelentkezett_a_2030as_teli_olimpiai_jatekokra","timestamp":"2019. december. 26. 12:53","title":"Szapporó bejelentkezett a 2030-as téli olimpiai játékokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8151f426-66a9-400e-9853-a8efa0eba722","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha egy nagyvárosi építkezésre gondolunk, acélgerendákkal egyensúlyozó daruk jutnak az eszünkbe. Ez azonban változóban van: ma már építenek toronyházakat is szinte teljes egészében fából, ami egyébként a szén-dioxidot is megköti.","shortLead":"Ha egy nagyvárosi építkezésre gondolunk, acélgerendákkal egyensúlyozó daruk jutnak az eszünkbe. Ez azonban változóban...","id":"20191227_Felhokarcolot_fabol_Nem_is_olyan_vad_otlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8151f426-66a9-400e-9853-a8efa0eba722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccc2e5b-825a-4d13-9444-3e44b1347779","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191227_Felhokarcolot_fabol_Nem_is_olyan_vad_otlet","timestamp":"2019. december. 27. 13:45","title":"Felhőkarcolót fából? Nem is olyan vad ötlet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]