[{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De a 2020-ra szólóakat már most is meg lehet venni.","shortLead":"De a 2020-ra szólóakat már most is meg lehet venni.","id":"20191230_autopalya_matrica_meddig_ervenyes_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6282ff48-43cd-43c8-acd5-22fcb85450fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_autopalya_matrica_meddig_ervenyes_iden","timestamp":"2019. december. 30. 07:25","title":"Január 31-ig jók az idei autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak jogi következményekkel fenyegetik a hiányosságokat fotózó látogatókat.","shortLead":"A kórházak jogi következményekkel fenyegetik a hiányosságokat fotózó látogatókat.","id":"20191230_Feliratokkal_figyelmeztetnek_a_korhazakban_hogy_ne_fotozzak_a_hianyossagokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435edd24-c85d-4b7e-9da7-47b77a6d6dad","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Feliratokkal_figyelmeztetnek_a_korhazakban_hogy_ne_fotozzak_a_hianyossagokat","timestamp":"2019. december. 30. 13:42","title":"Feliratokkal figyelmeztetnek a kórházakban, hogy ne fotózzák a hiányosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c20d8f9-e412-4461-a3c5-f7820212ae3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött a humorista legújabb videója. A téma: Ibiza, az oroszok és egy nem szomjas Áder János.","shortLead":"Kijött a humorista legújabb videója. ","shortLead":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

