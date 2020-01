Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8abaabbe-abbe-4265-ab5a-a7383eb19b55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenről a sapka tehet!","shortLead":"Mindenről a sapka tehet!","id":"20200103_Archie_Harry_sapka_kotoklub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8abaabbe-abbe-4265-ab5a-a7383eb19b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bcbd60-03eb-4a50-968f-5e80d5921d48","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_Archie_Harry_sapka_kotoklub","timestamp":"2020. január. 03. 17:14","title":"A kis Archie véletlenül a csillagok közé repített egy kötőklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e6570c-b204-44a9-a36d-4596391d037d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem vette észre időben a vadat, utasai szóltak neki, így az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt, így kerülték el az ütközést. 