[{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hárommal több nagyberuházásról állapodtak meg 2019-ben, mint egy évvel korábban. Ez új rekord, egyben az első alkalom, hogy 100 fölé került a szám.","shortLead":"Hárommal több nagyberuházásról állapodtak meg 2019-ben, mint egy évvel korábban. Ez új rekord, egyben az első alkalom...","id":"20200108_szijjarto_peter_beruhazas_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b66837-fc51-43c4-a620-6206779fcf7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_szijjarto_peter_beruhazas_rekord","timestamp":"2020. január. 08. 13:17","title":"Szijjártó: Soha nem érkezett annyi beruházás Magyarországra, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester kezébe jutott egy érdekes levél, amelyben – mint fogalmaz – az állami kukaholding vezérigazgatója magát a miniszterelnököt írja felül.","shortLead":"A főpolgármester kezébe jutott egy érdekes levél, amelyben – mint fogalmaz – az állami kukaholding vezérigazgatója...","id":"20200107_karacsony_gergely_kukaholding_hulladekgazdalkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8400be10-c0f3-4d16-92e9-28dba817006a","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_karacsony_gergely_kukaholding_hulladekgazdalkodas","timestamp":"2020. január. 07. 18:52","title":"Karácsony: A budapestiek kérik vissza a pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42cb0cf-907e-410d-a202-0e46b267ad4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a SpaceX űrinternet-projektje, amely végére összesen 42 ezer műholdat szeretnének pályára állítani a Föld körül.","shortLead":"Folytatódik a SpaceX űrinternet-projektje, amely végére összesen 42 ezer műholdat szeretnének pályára állítani a Föld...","id":"20200107_spacex_muhold_ingyen_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e42cb0cf-907e-410d-a202-0e46b267ad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0041931f-bdbb-4b75-bc43-44f2845623c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_spacex_muhold_ingyen_internet","timestamp":"2020. január. 07. 12:03","title":"Újabb 60 műholdat lőtt fel a SpaceX, de Elon Musk ígéri, ezek már nem lesznek zavarók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c36d9e2-b808-4497-8887-516e21b09691","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madár nyolc méterre a parttól jutott bajba.","shortLead":"A madár nyolc méterre a parttól jutott bajba.","id":"20200108_jegbe_fagyott_hattyu_rackeve_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c36d9e2-b808-4497-8887-516e21b09691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f664c5e6-f44e-40da-9637-5c027d1f633c","keywords":null,"link":"/elet/20200108_jegbe_fagyott_hattyu_rackeve_tuzoltok","timestamp":"2020. január. 08. 16:21","title":"Jégbe fagyott hattyút mentettek a ráckevei tűzoltók – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48101380-5bd3-425f-806d-70bc7f541b52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenleg Varga Judit vezette minisztérium évtizedek óta a Kossuth Lajos tér sarkán álló kormányzati épületben működik, a 24.hu azonban úgy tudja, a Nádor utcába költözhet.\r

","shortLead":"A jelenleg Varga Judit vezette minisztérium évtizedek óta a Kossuth Lajos tér sarkán álló kormányzati épületben...","id":"20200109_igazsagugyi_miniszterium_varga_judit_sajat_epulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48101380-5bd3-425f-806d-70bc7f541b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9556b6e-404e-4a66-9fe8-2e15fbdeb139","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_igazsagugyi_miniszterium_varga_judit_sajat_epulet","timestamp":"2020. január. 09. 07:14","title":"Önálló épületet kaphat az igazságügyi tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5240f20-6dbd-4561-8f64-44a0d73ecf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenkét évvel ezelőtt jelent meg az első iPhone, hogy azután minden esztendőben újabb és újabb modellek kövessék. Számos hivatalos háttérkép is napvilágot látott azóta, és most valamennyi egy helyen megtalálható, és akár le is tölthető.","shortLead":"Tizenkét évvel ezelőtt jelent meg az első iPhone, hogy azután minden esztendőben újabb és újabb modellek kövessék...","id":"20190208_osszes_iphone_hivatalos_hatterkep_letoltese_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5240f20-6dbd-4561-8f64-44a0d73ecf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56093a8e-d005-49f2-925d-f656ff091aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_osszes_iphone_hivatalos_hatterkep_letoltese_apple","timestamp":"2020. január. 08. 12:03","title":"Innen letöltheti az összes eddigi hivatalos iPhone-háttérképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szóvivője csak annyit mondott, Putyin létesítményeket akar megtekinteni.","shortLead":"Az orosz elnök szóvivője csak annyit mondott, Putyin létesítményeket akar megtekinteni.","id":"20200107_vlagyimir_putyin_damaszkusz_sziriai_elnok_bassar_el_aszad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44856009-a1d1-45d2-b15f-f011900b0e62","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_vlagyimir_putyin_damaszkusz_sziriai_elnok_bassar_el_aszad","timestamp":"2020. január. 07. 16:36","title":"Putyin váratlanul megjelent Damaszkuszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259463b1-1d94-4ca7-a911-548dbc62d7b2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem lehet egyféleképpen vezetni mindenkit, ezért aktuális vezetői stílusunkat érdemes az egyes alkalmazottak kompetencia- és elkötelezettségi szintje alapján megválasztani. ","shortLead":"Nem lehet egyféleképpen vezetni mindenkit, ezért aktuális vezetői stílusunkat érdemes az egyes alkalmazottak...","id":"20200107_Egy_vezeto__tobb_stilus__siker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=259463b1-1d94-4ca7-a911-548dbc62d7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f830fe6-dad0-4f97-83bc-2ed542aea641","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200107_Egy_vezeto__tobb_stilus__siker","timestamp":"2020. január. 07. 19:45","title":"Mi a sikeres vezetők titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]