Munkahelyek tömegein töltik ki a dolgozók ezekben a napokban a különböző, adózáshoz kapcsolódó 2020-as nyilatkozatokat. Az adminisztrációval foglalkozókat alaposan meglepte a NAV: január 8-i dátummal írták át a családi adókedvezményről, valamint az első házasok kedvezményéről szóló nyilatkozat kitöltési szabályait és mintapéldányait is.

A változtatás a furcsa időzítést kivéve még jó is, egy-egy adminisztrációs körtől kímélik meg vele a dolgozókat. Eddig a nyilatkozatokat alá kellett írnia magának a dolgozónak, a házastársának vagy élettársának, és mindkettejük munkahelyéről is be kellett szerezni egy-egy aláírást. Mostantól a házastárs/élettárs munkahelyének már nem kell nyilatkoznia arról, hogy tudomásul veszi, hogyan érvényesíti a család a kedvezményeket.

Az időzítés azért meglepő, mert a legtöbben ezekben a napokban szerzik be a dokumentumokat. Kőbe vésett határidő nincsen, de aki a januári munkájáért kapott fizetésében szeretné már érvényesíteni a kedvezményt, annak le kell adnia a papírt addig, amíg a munkahelyén elkezdik a januári bérszámfejtést. Ez a legtöbb helyen valamikor a hónap közepén történik, vagyis most sokan az egyik, sokan a másik fajta papírokat adják majd le. Akik már a korábbi szabályok szerinti dokumentumot beszereztek, azoknak nem kell újat kérni.