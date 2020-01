Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Meglepően kevésbe kerül a Puskás Aréna kivilágítása, meghökkentő képsorok Kínából, szívmelengető fotó Pécsről. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Meglepően kevésbe kerül a Puskás Aréna kivilágítása, meghökkentő képsorok Kínából, szívmelengető fotó Pécsről...","id":"20200110_Radar360_Iranban_vizsgalodnak_korozik_a_kaposvari_gyermekotthonban_verekedot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7428729-7f70-42d5-a425-f2f72b17ad87","keywords":null,"link":"/360/20200110_Radar360_Iranban_vizsgalodnak_korozik_a_kaposvari_gyermekotthonban_verekedot","timestamp":"2020. január. 10. 17:30","title":"Radar360: Iránban vizsgálódnak, körözik a kaposvári gyermekotthonban verekedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","shortLead":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","id":"20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7161a-95fb-4bfb-920a-be293de19fb8","keywords":null,"link":"/elet/20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","timestamp":"2020. január. 10. 05:45","title":"Iszonyatos tömeg özönlött el egy osztrák falut a Jégvarázs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f819cc10-a1cc-49e7-8776-6ee56a3be8ed","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Simán megnyerte a horvát elnökválasztást Zoran Milanovic, aki egy bukás és egy botrány után egyszer már visszavonult a politikától.","shortLead":"Simán megnyerte a horvát elnökválasztást Zoran Milanovic, aki egy bukás és egy botrány után egyszer már visszavonult...","id":"202002_zoran_milanovic_anagy_horvat_visszatero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f819cc10-a1cc-49e7-8776-6ee56a3be8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68345909-f473-4ae8-a31c-ba714f25a054","keywords":null,"link":"/360/202002_zoran_milanovic_anagy_horvat_visszatero","timestamp":"2020. január. 10. 13:10","title":"A politikába visszatért exkormányfő az új horvát elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7146c108-e275-4e59-b32f-4cc06842d976","c_author":"HVG","category":"360","description":"A budapesti Trefort utcában álló Hunyady-palotát három éve vette meg egy cégcsoport, most hotelt építhetnek. ","shortLead":"A budapesti Trefort utcában álló Hunyady-palotát három éve vette meg egy cégcsoport, most hotelt építhetnek. ","id":"202002_luxus_hotelfejleszto_befekteto_apalotanegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7146c108-e275-4e59-b32f-4cc06842d976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87392c2-735f-4e59-8177-c4c169619c8f","keywords":null,"link":"/360/202002_luxus_hotelfejleszto_befekteto_apalotanegyedben","timestamp":"2020. január. 11. 13:00","title":"Évek óta üresen áll az offshore-közelbe került palota, most szálloda épülhet benne ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f325c389-f193-4551-b56b-2eb0568b15f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már csak 50 méter volt a két hadihajó között, amikor az oroszok irányt változtattak.","shortLead":"Már csak 50 méter volt a két hadihajó között, amikor az oroszok irányt változtattak.","id":"20200110_Kis_hijan_nekiment_egy_orosz_hadihajo_egy_amerikai_rombolonak_az_Arabtengeren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f325c389-f193-4551-b56b-2eb0568b15f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38441459-2d85-4d6e-a8b3-5d2e0a14f233","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Kis_hijan_nekiment_egy_orosz_hadihajo_egy_amerikai_rombolonak_az_Arabtengeren","timestamp":"2020. január. 10. 18:25","title":"Kis híján nekiment egy orosz hadihajó egy amerikai rombolónak az Arab-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Londonban közben a királynő utasítására próbálnak valami megoldást találni a Sussexék helyzetére.","shortLead":"Londonban közben a királynő utasítására próbálnak valami megoldást találni a Sussexék helyzetére.","id":"20200110_Meghan_Markle_mar_Kanadaban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cb59dc-c1a7-4eee-b079-687cb73df457","keywords":null,"link":"/elet/20200110_Meghan_Markle_mar_Kanadaban_van","timestamp":"2020. január. 10. 09:36","title":"Meghan Markle már Kanadában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikben a volt győri polgármester és ügyvédje a sértett.","shortLead":"Az egyikben a volt győri polgármester és ügyvédje a sértett.","id":"20200110_nyomozas_rendorseg_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d14c324-ef59-4f1d-8430-b6f99cb837b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_nyomozas_rendorseg_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan","timestamp":"2020. január. 10. 08:31","title":"Négy nyomozás folyik a Borkait érintő ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság szerint az egyik kérdés megtévesztő, egy másik pedig túl bonyolult. A határozat nem jogerős.","shortLead":"A bizottság szerint az egyik kérdés megtévesztő, egy másik pedig túl bonyolult. A határozat nem jogerős.","id":"20200110_nvb_lmp_zold_nepszavazas_kerdesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00962f3d-810d-4352-a270-24cdb0ca0301","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_nvb_lmp_zold_nepszavazas_kerdesek","timestamp":"2020. január. 10. 05:07","title":"Elutasította az NVB az LMP zöld népszavazási kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]