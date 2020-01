Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszer deltásabbak az átlagegérnél.","shortLead":"Kétszer deltásabbak az átlagegérnél.","id":"20200110_Visszajottek_az_urbol_az_izomegerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d12dd0-1396-45ea-abfe-27171bc48400","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_Visszajottek_az_urbol_az_izomegerek","timestamp":"2020. január. 10. 11:58","title":"Visszajöttek az űrből az izomegerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz késszúrással megsebesítették, mégis egy órán át tovább vezetett egy távolsági busz sofőrje csütörtökön Belgiumban.","shortLead":"Tíz késszúrással megsebesítették, mégis egy órán át tovább vezetett egy távolsági busz sofőrje csütörtökön Belgiumban.","id":"20200110_Meg_egy_oran_at_vezetett_a_kessel_osszeszurkalt_belga_buszsofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4054342e-b80f-4c91-a800-2aebfd1efd69","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Meg_egy_oran_at_vezetett_a_kessel_osszeszurkalt_belga_buszsofor","timestamp":"2020. január. 10. 17:50","title":"Még egy órán át vezetett a késsel összeszurkált belga buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6c3adc-1c7c-409c-88e4-03e5b26f8ad9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem kért a kizárólag tökéletes ügyeket kedvelő, s a beismerő vallomást erőltető japán igazságszolgáltatásból Carlos Ghosn, a Renault-Nissan autóipari szövetség exelnöke, aki kalandos úton elmenekült Japánból, s most volt cégét és a szigetország ügyészeit vádolja összejátszással abban, hogy tönkre tegyék.","shortLead":"Nem kért a kizárólag tökéletes ügyeket kedvelő, s a beismerő vallomást erőltető japán igazságszolgáltatásból Carlos...","id":"202002__ghosn_szokese__penzugyi_vadak__strategiai_ellentetek__ladaban_libanonba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6c3adc-1c7c-409c-88e4-03e5b26f8ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373d1843-ac95-4797-a2f3-afb5cd690d88","keywords":null,"link":"/360/202002__ghosn_szokese__penzugyi_vadak__strategiai_ellentetek__ladaban_libanonba","timestamp":"2020. január. 09. 19:00","title":"A volt Nissan vezér regényes szökése a vádlottakat szinte mindig elítélő Japánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ismeretterjesztés soha nem árt. ","shortLead":"Az ismeretterjesztés soha nem árt. ","id":"20200110_Kis_videoban_magyarazza_el_a_kozutkezelo_az_autosoknak_mi_is_az_onos_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be05702-1315-4692-b5ef-eccad4b90028","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Kis_videoban_magyarazza_el_a_kozutkezelo_az_autosoknak_mi_is_az_onos_eso","timestamp":"2020. január. 10. 08:49","title":"Videóban magyarázza el a közútkezelő az autósoknak, mi is az ónos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihűlés miatt elhunytak száma több mint kétszeresére emelkedett december közepe óta.","shortLead":"A kihűlés miatt elhunytak száma több mint kétszeresére emelkedett december közepe óta.","id":"20200110_vegzetes_kihules_hajlektalanok_magyar_szocialis_forum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b20b66-d471-4678-9a5d-3c422c1bb701","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_vegzetes_kihules_hajlektalanok_magyar_szocialis_forum","timestamp":"2020. január. 10. 11:05","title":"Már 74 életet követelt a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben fordultak Kásler Miklóshoz a nőgyógyászati osztály dolgozói, Polt Pétertől is válaszokat várnak.","shortLead":"Nyílt levélben fordultak Kásler Miklóshoz a nőgyógyászati osztály dolgozói, Polt Pétertől is válaszokat várnak.","id":"20200111_Jogtalan_szuleszeti_beavatkozasokkal_vadolnak_egy_borsodi_korhazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cba5c4f3-a389-4fa6-836d-89a21a92e659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef80aecd-4f16-4b52-b3a9-f5a7cd1eadec","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Jogtalan_szuleszeti_beavatkozasokkal_vadolnak_egy_borsodi_korhazat","timestamp":"2020. január. 11. 15:32","title":"Jogtalan szülészeti beavatkozásokkal vádolnak egy borsodi kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az iráni elnök vizsgálatot ígért, a külügyminiszter pedig elmagyarázta, hogy az Egyesült Államok hibája vezetett a katasztrófához.","shortLead":"Az iráni elnök vizsgálatot ígért, a külügyminiszter pedig elmagyarázta, hogy az Egyesült Államok hibája vezetett...","id":"20200111_Az_irani_elnok_uzent_Sajnaljak_hogy_veletlenul_lelottek_az_ukran_repulot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf584be-ce62-45c8-a0c4-f08151572772","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_elnok_uzent_Sajnaljak_hogy_veletlenul_lelottek_az_ukran_repulot","timestamp":"2020. január. 11. 08:29","title":"Az iráni elnök üzent: Sajnálják, hogy véletlenül lelőtték az ukrán repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint még bőven van mit csiszolni a Facebook hirdetési feltételein, a platformon ugyanis továbbra is fut olyan hirdetés, ami a kiskapukat kihasználva az oltásellenesség mellett kampányol.","shortLead":"A jelek szerint még bőven van mit csiszolni a Facebook hirdetési feltételein, a platformon ugyanis továbbra is fut...","id":"20200109_facebook_oltasellenesseg_hirdetes_reklam_earthly_szamarkohoges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723bc86c-88f6-47db-844d-2c6e3f5b26e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_facebook_oltasellenesseg_hirdetes_reklam_earthly_szamarkohoges","timestamp":"2020. január. 09. 17:03","title":"Hirdetéssel nyomulnak az oltásellenesek, a Facebook pedig hagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]