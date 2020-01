Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fb8fda1-243e-4f2c-aa2f-110db4bd7e12","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Passzold vissza Tesó! használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány egy éve indult.","shortLead":"A Passzold vissza Tesó! használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány egy éve indult.","id":"20200112_1500_kilo_mobiltelefont_gyujtott_mar_vissza_a_magyar_Jane_Goodall_Intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fb8fda1-243e-4f2c-aa2f-110db4bd7e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b543de-203d-4708-8aaf-a31b89f69d25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_1500_kilo_mobiltelefont_gyujtott_mar_vissza_a_magyar_Jane_Goodall_Intezet","timestamp":"2020. január. 12. 13:41","title":"1500 kilo mobiltelefont gyűjtött már vissza a magyar Jane Goodall Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","shortLead":"Amerikai drónnak nézni egy utasszállítót több mint hiba - mondja a szakértő. ","id":"20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e50da3-d744-4b1e-9969-1e989f4bdb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b64d-84ab-4251-a656-b950871897b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_hadsereg_kepzettsegi_szintjerol_is_sok_kerdest_felvet_az_ukran_gep_lelovese","timestamp":"2020. január. 11. 21:34","title":"Az iráni hadsereg képzettségi szintjéről is sokat elárul az ukrán gép lelövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több ezren jelentettek tavaly a NAV-nak nyugtát nem adó boltosokat és egyéb gyanús eseteket.","shortLead":"Több ezren jelentettek tavaly a NAV-nak nyugtát nem adó boltosokat és egyéb gyanús eseteket.","id":"20200110_nav_kozerdeku_bejelentes_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e88fc90-552b-4803-965e-ac9031675000","keywords":null,"link":"/kkv/20200110_nav_kozerdeku_bejelentes_2019","timestamp":"2020. január. 10. 16:28","title":"360 milliót köszönhet az adóhatóság a lakossági bejelentéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken rendelték el a tájékoztatási fokozatot. ","shortLead":"Pénteken rendelték el a tájékoztatási fokozatot. ","id":"20200112_Jobb_a_levego_de_marad_a_szmogriado_meg_a_fovarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc95f3-4922-4571-a329-b2dea5a210ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Jobb_a_levego_de_marad_a_szmogriado_meg_a_fovarosban","timestamp":"2020. január. 12. 13:28","title":"Jobb a levegő, de marad a szmogriadó a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d86ebe4-9eb9-422f-bbce-3a8d66979c9e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A mai magyar játékfilmek - néhány kivételtől eltekintve - nem a jelenre reagálnak, hanem a múltba menekülnek - mondja Sopsits Árpád filmrendező, aki szerint jelenleg nem cenzúra, hanem öncenzúra van a szakmában, ezért nem készülnek provokatív alkotások.","shortLead":"A mai magyar játékfilmek - néhány kivételtől eltekintve - nem a jelenre reagálnak, hanem a múltba menekülnek - mondja...","id":"202002__sopsits_arpad__filmekrol_forgatokonyvekrol__hunyaditol_tiszaig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d86ebe4-9eb9-422f-bbce-3a8d66979c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341340a5-ce6e-4115-8957-c9eac84800a0","keywords":null,"link":"/360/202002__sopsits_arpad__filmekrol_forgatokonyvekrol__hunyaditol_tiszaig","timestamp":"2020. január. 11. 16:00","title":"Sopsits Árpád: \"A politika mindig beleszólt a művészetbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce11529-363f-4dc4-90e6-6a8f17858519","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dessewffy utcában érezte úgy egy férfi, hogy az autókon érdemes levezetni a feszültséget. ","shortLead":"Dessewffy utcában érezte úgy egy férfi, hogy az autókon érdemes levezetni a feszültséget. ","id":"20200112_Autokat_rongalt_egy_duhongo_ember_a_hatodik_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce11529-363f-4dc4-90e6-6a8f17858519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0569071a-148e-4129-9e33-1d99a9fedd49","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Autokat_rongalt_egy_duhongo_ember_a_hatodik_keruletben","timestamp":"2020. január. 12. 09:32","title":"Ezt a terézvárosi autórugdosót keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Űrhajós utcában történt a baleset, a mentők is a helyszínen vannak.","shortLead":"Az Űrhajós utcában történt a baleset, a mentők is a helyszínen vannak.","id":"20200110_Kettetort_egy_villanyoszlopot_egy_auto_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb883cca-139b-48c4-a9ed-e9c5cd8b29f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Kettetort_egy_villanyoszlopot_egy_auto_Szegeden","timestamp":"2020. január. 10. 21:55","title":"Kettétört egy villanyoszlopot egy autó Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d57dc0-9c9b-4126-9f40-906d9cb06304","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Latabár Kálmán 1970. január 11-én hunyt el.\r

\r

","shortLead":"Latabár Kálmán 1970. január 11-én hunyt el.\r

\r

","id":"20200111_Otven_eve_halt_meg_a_20_szazad_egyik_legnepszerubb_magyar_komikusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86d57dc0-9c9b-4126-9f40-906d9cb06304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd44a44-06ce-4b9f-a4ee-6200f6798b0e","keywords":null,"link":"/kultura/20200111_Otven_eve_halt_meg_a_20_szazad_egyik_legnepszerubb_magyar_komikusa","timestamp":"2020. január. 11. 13:43","title":"Ötven éve halt meg a 20. század egyik legnépszerűbb magyar komikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]