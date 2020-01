Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9385712d-32e0-453a-9265-6be5dd4571e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétségtelenül nem dolgozik visszafogottan a Hennessey Venom F5 nyolchengerese.","shortLead":"Kétségtelenül nem dolgozik visszafogottan a Hennessey Venom F5 nyolchengerese.","id":"20200113_Videoban_mertek_le_a_vilag_leggyorsabb_autojanak_igert_kocsi_motorjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9385712d-32e0-453a-9265-6be5dd4571e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a58c5d-dd85-4652-b62f-ac5b3136aa0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_Videoban_mertek_le_a_vilag_leggyorsabb_autojanak_igert_kocsi_motorjat","timestamp":"2020. január. 13. 14:37","title":"Mint egy mérges sárkány, úgy üvölt a világ leggyorsabb autójának ígért kocsiban a motor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ponton is szigorított felhasználási feltételein a Facebook. Úgy tűnik, egy kicsit jobb hely lehet a közösségi oldal. De fontos, hogy mindenki odafigyeljen az új szabályokra, bizonyos témákban a viccnek szánt durvaságok is szankciókat vonnak maguk után.","shortLead":"Több ponton is szigorított felhasználási feltételein a Facebook. Úgy tűnik, egy kicsit jobb hely lehet a közösségi...","id":"20200113_facebook_felhasznalasi_feltetelek_frissitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31ba028-f905-4001-bee0-5b2a43a2127e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_facebook_felhasznalasi_feltetelek_frissitese","timestamp":"2020. január. 13. 09:03","title":"Tucatnyi új szabályt vezetett be a Facebook, tudjon róluk, mielőtt letiltják a profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tulajdonos-dolgozóknak vétójoguk van, az állami tulajdonos ezt próbálta elvenni tőlük.","shortLead":"A tulajdonos-dolgozóknak vétójoguk van, az állami tulajdonos ezt próbálta elvenni tőlük.","id":"20200113_A_kistulajdonosok_miatt_bukhat_el_a_sok_milliardos_Dunakesziuzlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1662ff95-81c1-4a3d-8c6c-d96c4c1d69ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_A_kistulajdonosok_miatt_bukhat_el_a_sok_milliardos_Dunakesziuzlet","timestamp":"2020. január. 13. 11:48","title":"A kistulajdonosok miatt bukhat el az állam sokmilliárdos üzlete Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényalkotási folyamatról beszélt egy rendezvényen a Fidesz parlamenti képviselője.","shortLead":"A törvényalkotási folyamatról beszélt egy rendezvényen a Fidesz parlamenti képviselője.","id":"20200114_Miniszteriumban_dolgozo_kommunista_alvo_ugynokokrol_beszelt_L_Simon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f5bf-8b1c-4f44-9a85-5bed599a3b36","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Miniszteriumban_dolgozo_kommunista_alvo_ugynokokrol_beszelt_L_Simon","timestamp":"2020. január. 14. 06:03","title":"Minisztériumban dolgozó kommunista alvó ügynökökről beszélt L. Simon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihasználták, hogy az idős férfi bízik bennük.","shortLead":"Kihasználták, hogy az idős férfi bízik bennük.","id":"20200113_Fosztogatni_jart_egy_idos_ferfihoz_negy_no_most_vadat_emeltek_ellenuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee62588c-0d95-4e65-835f-0db1842c6d04","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Fosztogatni_jart_egy_idos_ferfihoz_negy_no_most_vadat_emeltek_ellenuk","timestamp":"2020. január. 13. 10:43","title":"Fosztogatni járt egy idős férfihoz négy nő, most vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Becsó Zsolt korábban azt állította, 2018 szeptemberében született döntés arról, hogy eladja a tulajdonrészét. Aztán bő egy évig mégis megtartotta.","shortLead":"Becsó Zsolt korábban azt állította, 2018 szeptemberében született döntés arról, hogy eladja a tulajdonrészét. Aztán bő...","id":"20200114_becso_zsolt_fidesz_ublot_kft_zughotel_nagymezo_utca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a48140-af96-48fb-b783-6e067ab97f6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_becso_zsolt_fidesz_ublot_kft_zughotel_nagymezo_utca","timestamp":"2020. január. 14. 13:36","title":"Kiugrott a fideszes képviselő a zughoteles cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363c84a-b963-473b-9063-58a75d09d531","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jávor Benedek szerint semmi garancia arra, hogy az ellenzéki vezetésű városokba jut EU-támogatás 2020 után.","shortLead":"Jávor Benedek szerint semmi garancia arra, hogy az ellenzéki vezetésű városokba jut EU-támogatás 2020 után.","id":"20200115_javor_benedek_unios_tamogatas_mff_op_itm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1363c84a-b963-473b-9063-58a75d09d531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9734df05-ad7e-408a-b35a-2aa7778182b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_javor_benedek_unios_tamogatas_mff_op_itm","timestamp":"2020. január. 15. 05:15","title":"Itt a kormány terve, amely alapján Budapest kimaradhat az uniós pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4657433-355e-4432-a3dd-f2ee8d7ac978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jutott be a legjobbak közé az Akik maradtak, de az idei gála azért még bőven szolgálhat meglepetésekkel. ","shortLead":"Nem jutott be a legjobbak közé az Akik maradtak, de az idei gála azért még bőven szolgálhat meglepetésekkel. ","id":"20200113_Oscar_dij_jeloltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4657433-355e-4432-a3dd-f2ee8d7ac978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56acc27f-c99e-4103-bf5f-d6e4268259c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Oscar_dij_jeloltek","timestamp":"2020. január. 13. 14:34","title":"Nincs magyar jelölt idén az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]