[{"available":true,"c_guid":"5f3db200-7b43-4620-8394-8b303ee00a4c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mikor alakultak meg az első melegjogi szervezetek Magyarországon? Hogyan vonultak először közösen? Milyen tapasztalataik vannak az élettársi kapcsolatról? Meleg férfiak hideg diktatúrák negyedik rész.","shortLead":"Mikor alakultak meg az első melegjogi szervezetek Magyarországon? Hogyan vonultak először közösen? Milyen...","id":"20200121_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f3db200-7b43-4620-8394-8b303ee00a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e94e58-d795-42cf-b5a9-887c31948cb3","keywords":null,"link":"/360/20200121_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_negyedik_resz","timestamp":"2020. január. 21. 19:00","title":"Doku360: \"Egyikünk családjából sem jött el senki az esküvőre\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79eee97-049b-40cb-ad06-50ef6c9c08a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy félméteres nyílást szúrt ki Csikériánál egy kutyás járőr.","shortLead":"Egy félméteres nyílást szúrt ki Csikériánál egy kutyás járőr.","id":"20200122_Ujabb_alagutat_talaltak_a_deli_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c79eee97-049b-40cb-ad06-50ef6c9c08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdc6a73-0fc0-46f1-8610-c7cf92411c5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Ujabb_alagutat_talaltak_a_deli_hataron","timestamp":"2020. január. 22. 09:00","title":"Újabb alagutat találtak a déli határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a8959-d737-4073-ab1c-82d04ae81dfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Studio Ghibli filmjei új otthonra találnak.","shortLead":"A Studio Ghibli filmjei új otthonra találnak.","id":"20200121_Chihiro_es_a_vandorlo_palota_lakoi_is_a_Netflixre_koltoznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644a8959-d737-4073-ab1c-82d04ae81dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8860b0-b5f3-4e21-8021-ae8810494a67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Chihiro_es_a_vandorlo_palota_lakoi_is_a_Netflixre_koltoznek","timestamp":"2020. január. 21. 11:52","title":"Chihiro és a vándorló palota lakói is a Netflixre költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A nyugati és a magyar jobboldal és nacionalizmus közötti alapvető különbségre ad választ egy ma már elfeledett könyv. Csizmadia Ervin írása. ","shortLead":"A nyugati és a magyar jobboldal és nacionalizmus közötti alapvető különbségre ad választ egy ma már elfeledett könyv...","id":"20200121_80_evvel_ezelotti_konyv_ad_valaszt_a_Fidesz_vallasos_fordulatara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66784f60-7e5b-499e-b7e1-f99aa62c31a7","keywords":null,"link":"/360/20200121_80_evvel_ezelotti_konyv_ad_valaszt_a_Fidesz_vallasos_fordulatara","timestamp":"2020. január. 21. 13:00","title":"80 évvel ezelőtti könyv ad választ a Fidesz \"vallásos\" fordulatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte, hogy a világ két legnagyobb gazdasága eltávolodott egymástól.","shortLead":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte...","id":"20200122_USA_Kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46bb462-669e-4198-a189-279c11d7c524","keywords":null,"link":"/360/20200122_USA_Kina","timestamp":"2020. január. 22. 13:10","title":"Trumpnak úgy kellett a tűzszünet Kínával, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fd5c3b-55d2-4974-93f4-968b681f844b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre 350 kiló műanyagot váltanak ki így. ","shortLead":"Egyelőre 350 kiló műanyagot váltanak ki így. ","id":"20200122_Komposztalhato_cserepekben_arulja_disznovenyeit_a_Spar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2fd5c3b-55d2-4974-93f4-968b681f844b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4aca82a-adf2-4dca-a052-1cc94ff439d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Komposztalhato_cserepekben_arulja_disznovenyeit_a_Spar","timestamp":"2020. január. 22. 15:59","title":"Komposztálható cserepekben árulja dísznövényeit a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most záruló projekt során speciális mintavételi módszert fejlesztett ki egy független laboratórium, amivel sokkal pontosabb és megbízhatóbb eredmények születnek a mikroműanyagok kutatása során. ","shortLead":"Egy most záruló projekt során speciális mintavételi módszert fejlesztett ki egy független laboratórium, amivel sokkal...","id":"20200121_mikromuanyag_magyar_vizek_vizsgalat_laboratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d785fbbf-8f22-4570-a8dd-ad9ba42c0f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_mikromuanyag_magyar_vizek_vizsgalat_laboratorium","timestamp":"2020. január. 21. 10:18","title":"Akár ötször annyi mikroműanyag is lehet a magyar vizekben, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják.","shortLead":"Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják.","id":"20200121_Koronavirusos_tudogyulladas_kielegito_az_allapota_az_USAban_diagnosztizalt_betegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d4f60-eaea-4a08-80f0-a393aa3c5a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Koronavirusos_tudogyulladas_kielegito_az_allapota_az_USAban_diagnosztizalt_betegnek","timestamp":"2020. január. 21. 21:19","title":"Koronavírusos tüdőgyulladás: kielégítő az állapota az USA-ban diagnosztizált betegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]