Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő szerint csak a vasárnapi győri választás miatt került ismét előtérbe az ügy.","shortLead":"A fideszes képviselő szerint csak a vasárnapi győri választás miatt került ismét előtérbe az ügy.","id":"20200124_Budai_Gyula_a_Borkaiugyrol_Szerintem_ez_nem_izgalmas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13137770-73e7-462a-b0db-5be08f68a05f","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Budai_Gyula_a_Borkaiugyrol_Szerintem_ez_nem_izgalmas","timestamp":"2020. január. 24. 15:30","title":"Budai Gyula a Borkai-ügyről: Ez nem izgalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Carla és Roni rövid szünetet tartott a turné közben Jekatyerinburgban.","shortLead":"Carla és Roni rövid szünetet tartott a turné közben Jekatyerinburgban.","id":"20200124_Cirkuszi_elefantok_szoktek_meg_Oroszorszagban_hogy_a_hoban_jatsszanak__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75daadf9-6b01-49c1-961b-17f0b18edde9","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Cirkuszi_elefantok_szoktek_meg_Oroszorszagban_hogy_a_hoban_jatsszanak__video","timestamp":"2020. január. 24. 17:08","title":"Hófürdőző cirkuszi elefántok szórakoztatták az orosz járókelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90820a57-46cb-47de-9982-0f90a21eab28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős földrengés történt péntek este Délkelet-Törökországban. Halottak is vannak.","shortLead":"Erős földrengés történt péntek este Délkelet-Törökországban. Halottak is vannak.","id":"20200124_foldrenges_torokorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90820a57-46cb-47de-9982-0f90a21eab28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62583f0c-0da2-4f94-bdbb-e5091e480e92","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_foldrenges_torokorszag","timestamp":"2020. január. 24. 21:47","title":"6,8-as földrengés volt Törökországban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c0abb-3e36-4f60-a828-cb8e2f3f3aa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszáz milliárd eurón mehet még az izmozás, de nagy rá az esély, hogy megszületik a konszenzus. Egy magyar vétó még kinézhet a költségvetésnek a jogállami feltételrendszer miatt, de azzal nagyon rosszul járhatunk.","shortLead":"Kétszáz milliárd eurón mehet még az izmozás, de nagy rá az esély, hogy megszületik a konszenzus. Egy magyar vétó még...","id":"20200124_Mar_februarban_lehet_uj_EUs_koltegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932c0abb-3e36-4f60-a828-cb8e2f3f3aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf12715-cf76-4c43-94a3-d643125cdd1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_Mar_februarban_lehet_uj_EUs_koltegvetes","timestamp":"2020. január. 24. 20:21","title":"Már februárban lehet új EU-s költégvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két napot kapott a két orosz diplomata, hogy elhagyják az ország területét.","shortLead":"Két napot kapott a két orosz diplomata, hogy elhagyják az ország területét.","id":"20200124_Bulgaria_kiutasitott_ket_orosz_diplomatat_akiket_kemkedessel_vadolnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3320a7b5-3fa6-4dc9-9375-3648e481f25c","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Bulgaria_kiutasitott_ket_orosz_diplomatat_akiket_kemkedessel_vadolnak","timestamp":"2020. január. 24. 20:38","title":"Bulgária kiutasított két orosz diplomatát, akiket kémkedéssel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határérték feletti glicidil-észter tartalom miatt visszahívtak egy orosz eredetű kekszet, melyből Magyarországra is érkezett.","shortLead":"Határérték feletti glicidil-észter tartalom miatt visszahívtak egy orosz eredetű kekszet, melyből Magyarországra is...","id":"20200125_Rakkelto_kekszet_kellett_visszahivni_a_magyar_boltok_polcarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fca060-e8cf-4aee-a06e-cd8ce1654171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_Rakkelto_kekszet_kellett_visszahivni_a_magyar_boltok_polcarol","timestamp":"2020. január. 25. 10:40","title":"Rákkeltő kekszet kellett visszahívni a magyar boltok polcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f77751-c033-496f-8ab1-289d4d7f0b0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes kép bukkant fel az interneten: valamilyen orosz város helyett Budapest szerepel egy orosz villamos látványtervén.","shortLead":"Érdekes kép bukkant fel az interneten: valamilyen orosz város helyett Budapest szerepel egy orosz villamos...","id":"20200125_orosz_villamos_budapest_reklam_latvanyterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f77751-c033-496f-8ab1-289d4d7f0b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e386e33-0e45-40a6-b9f4-2b845d12f045","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_orosz_villamos_budapest_reklam_latvanyterv","timestamp":"2020. január. 25. 14:19","title":"De miért pont Budapesttel reklámozzák az új orosz villamost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]